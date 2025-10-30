ETV Bharat / bharat

छत्तीसगढ़ के कवर्धा और रायगढ़ में सड़क हादसा, 6 लोगों की मौत

छत्तीसगढ़ में गुरुवार को दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है. कुल 6 लोगों की मौत हो गई है.

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 30, 2025 at 9:50 PM IST

3 Min Read
कवर्धा/ रायगढ़: छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले कवर्धा और रायगढ़ में दो सड़क हादसे हुए. कवर्धा में एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी. इस सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई. दूसरा सड़क हादसा रायगढ़ जिले में हुआ. यहां एक कार सवार ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी. उसके बाद सड़क किनारे खड़ी महिला को भी रौंद दिया. इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई. इस तरह कुल 6 लोगों की मौत हो गई.

कवर्धा में शाम सात बजे हुआ हादसा: कवर्धा में यह हादसा रहमानकापा गांव के पास हुआ. करीब शाम 7 बजे के आस पास एक अज्ञात वाहन के ड्राइवर ने तीन लोगों को टक्कर मार दी. दुर्घटना में तीन लोगों की मौत हो गई. सूचना मिलने पर जब ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो सड़क पर तीन लोगों के शव पड़े हुए थे. इसके बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया . शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया.

कवर्धा हादसे में मारे गए लोगों के नाम: कवर्धा हादसे में जिन तीन लोगों ने दम तोड़ा है. उनके नाम इस प्रकार हैं.

  • पंचराम बैगा, उम्र 48 साल, निवासी सागोना
  • प्रेमलाल बैगा, उम्र 35 साल, निवासी बकेला
  • चीनी बाई बैगा ,उम्र 30 साल, निवासी बकेला

एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार तीन लोगों को रौंदा दिया. दुर्घटना में मृतक पति-पत्नी बकेला गांव और और अन्य पुरुष सागोना गांव का रहने वाला थे. आरोपी की तलाश की जा रही है- भूपत सिंह, पंडरिया एसडीओपी

पुलिस के अनुसार मृतक पति-पत्नी बकेला और एक व्यक्ति सागोना गांव का रहने वाला था जोकि किसी काम से पंडरिया आए हुए थे. काम खत्म कर जब वापस गांव लौट रहे थे तब तेज बारिश हो रही थी. इसी दौरान सामने से आ रही एक तेज रफ्तार अज्ञात माल वाहक ने तीनों को अपनी चपेट में ले लिया.

रायगढ़ में हुआ दर्दनाक हादसा: रायगढ़ के धरमजयगढ़ कापू मार्ग पर एक कार ने तीन लोगों को रौंद दिया. इसमें तीनों की मौत हो गई. धर्मजयगढ़ थाना प्रभारी (एसएचओ) सीताराम ध्रुव ने बताया कि कार सवार अपनी कार से नियंत्रण खो बैठा जिसकी वजह से यह हादसा हुआ. पहले कार सवार ने एक बाइक सवार को टक्कर मारी. उसके बाद सड़क किनारे खड़ी महिला को भी रौंद दिया.

मृतकों की पहचान मैनपाट निवासी अमित किंडो (35 साल), सारंगढ़ निवासी फकीरचंद पटेल (40 साल) और रामपुर निवासी ललिता मिंज (35 साल) के रूप में हुई है. तीनों की मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है. घटना के बाद से फरार आरोपी ड्राइवर की तलाश की जा रही है- सीताराम ध्रुव, धर्मजयगढ़ थाना प्रभारी

हादसे के बाद पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है. पुलिस ने परिवार वालों को खबर कर दिया है. सड़क पर तेज रफ्तार की वजह से हादसों ने गुरुवार को 6 लोगों की जिंदगी छीन ली.

EXPLAINER: छत्तीसगढ़ की रजत जयंती पर जानिए कांग्रेस पार्टी के 25 साल का सफर, सत्ता, संघर्ष और पुनरुत्थान

Explainer: भारत में बड़े नक्सली सरेंडर के कारण, नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या घटी, जानिए राज्यों की रणनीति

पतझड़ की तरह बिखर गई नक्सलवादी विचारधारा, जो बचे उनका वजूद खत्म, बस्तर और युवाओं के विकास का करें काम: डीएम अवस्थी, पूर्व डीजीपी

रेशम हब छत्तीसगढ़, रेशमी रास्ते पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिला संबल, महिलाएं हो रही आत्मनिर्भर

