ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड में 321 दिन में सड़क हादसों में गई 364 लोगों की जान, चारधाम यात्रा के बाद भी नहीं थमी दुर्घटनाएं

देहरादून: उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का सफर इस साल हादसों के लिहाज से भी बेहद चुनौतीपूर्ण रहा है. यात्रा शुरू होने से लेकर मानसून के दौरान और यात्रा सत्र के अंतिम दिन तक पहाड़ों में लगातार हादसों में लोगों की जान गई है. कहीं यात्रियों से भरे वाहन गहरी खाई में समा गए, तो कहीं पहाड़ से गिरते बोल्डर और मलबे ने सड़क पर चलना मुश्किल कर दिया. मंगलवार को टिहरी के गूलर में हादसा भयावह था. राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र से मिले आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड में पिछले 321 दिन में 364 लोगों ने सड़क हादसों में जान गंवाई है.

उत्तराखंड में हादसों का अंतहीन सिलसिला: बदरीनाथ हाईवे से लेकर केदारनाथ पैदल मार्ग और गंगोत्री-यमुनोत्री के रास्तों तक हादसों मे कई लोगों की जान चली गई. 17 नवंबर को एक बार फिर उत्तराखंड में सड़क हादसों ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया. टिहरी जिले के गूलर में ऋषिकेश-बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्रियों से भरी बस पुल से नीचे गदेरे में जा गिरी. वहीं रुद्रप्रयाग जिले में बारात से लौट रही जीप दुर्घटनाग्रस्त होकर खाई में समा गई. ऋषिकेश के फकोट क्षेत्र में भी एक अन्य वाहन हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई. इन दुर्घटनाओं ने एक बार फिर पहाड़ी सड़कों पर सुरक्षा व्यवस्था वाहनों की स्थिति और चालकों की सतर्कता को लेकर सवाल खड़े किए हैं. इन हादसों के बाद फिर से जांच करवाने के बयान आने लगे हैं.

17 नवंबर को गूलर में बस हादसे ने मचाई तबाही, 9 यात्रियों की मौत: उत्तराखंड में मंगलवार सुबह सबसे बड़ा सड़क हादसा टिहरी जिले के गूलर बाजार के पास हुआ. ऋषिकेश-बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर हरिद्वार से जोशीमठ की ओर जा रही विश्वनाथ सेवा की बस पुल से करीब 100 मीटर नीचे गदेरे में जा गिरी. बस में 34 यात्री सवार थे. हादसा सुबह करीब 5:30 बजे मुनि की रेती थाना क्षेत्र में हुआ. बस संख्या UK09PA9779 पुल के पास सड़क की रेलिंग तोड़ते हुए नीचे जा गिरी. दुर्घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई.

सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीमें घटनास्थल पर पहुंचीं. पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने भी बचाव अभियान शुरू किया. इस हादसे में नौ यात्रियों की मौत की पुष्टि हुई है. 25 घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया. कुछ घायलों की हालत गंभीर बताई गई. टिहरी की जिलाधिकारी और पुलिस अधिकारी भी राहत एवं बचाव कार्य की निगरानी के लिए मौके पर पहुंचे. हादसे के बाद सीएम धामी अस्पताल पहुंचे. हादसे के कारणों की जांच के आदेश दिए गए हैं. बताया जा रहा है कि बस रेलिंग तोड़कर नीचे गिरी. यात्रा समाप्त होने के बाद भी इस मार्ग पर बदरीनाथ-जोशीमठ और सीमावर्ती क्षेत्रों की ओर जाने वाले यात्रियों तथा स्थानीय लोगों का आवागमन जारी रहता है. ये बस भी हरिद्वार से जोशीमठ जा रही थी.

16-17 नवंबर रुद्रप्रयाग में बारातियों की बोलेरो खाई में गिरी 5 की मौत: उधर सोमवार रात अगस्त्यमुनि ब्लॉक की क्यूंजा घाटी में कंडारा मोटर मार्ग पर बारात से लौट रही जीप अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई. वाहन पोखरी से रांसी की ओर जा रहा था. सोमवार रात करीब 9:15 बजे दुर्घटना की सूचना जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र को मिली. इसके बाद एसडीआरएफ, डीडीआरएफ और पुलिस की टीमों को मौके पर भेजा गया. वाहन में कुल 10 लोग सवार थे. इस हादसे में भी चार लोगों की मौत हुई और छह लोग घायल हुए. इस दुर्घटना की वजह फिलहाल अधिक अंधेरा होना बताया जा रहा है. मंगलवार को ही ऋषिकेश क्षेत्र के फकोट के पास भी वाहन दुर्घटना हुई. वाहन खाई में जा गिरा इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हुई जबकि चार लोग घायल हो गए.

यात्रा के शुरुआती दिनों में ही हादसों ने बढ़ाई थी चिंता: चारधाम यात्रा शुरू होने के कुछ ही दिनों बाद 10 मई को टिहरी जिले के मुनि की रेती क्षेत्र में शिवपुरी के पास बदरीनाथ से लौट रही यात्रियों की बस पलट गई थी. बस में चालक और परिचालक सहित 27 लोग सवार थे. हादसे में सात यात्री घायल हुए थे. चालक का ध्यान सड़क से हटने के कारण बस अनियंत्रित होकर पलट गई. मई के आखिरी दिनों में भी गढ़वाल के पर्वतीय क्षेत्रों में दुर्घटनाओं का सिलसिला जारी रहा. चमोली के ल्वाणी क्षेत्र में वाहन खाई में गिरने से तीन लोगों की मौत हुई और तीन लोग घायल हुए. वहीं चोपता-तुंगनाथ क्षेत्र में मौसम खराब होने के दौरान पर्यटकों की मौत की अलग अलग घटनाएं सामने आईं, जिनमें 4 लोगों की मौत हुई थी.

सकनीधार में गंगा में समाई इनोवा, तीन की मौत: 2 जून को टिहरी जिले के सकनीधार क्षेत्र में ऋषिकेश-बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बड़ा सड़क हादसा हुआ था. चारधाम यात्रा पूरी कर लौट रहा जैसलमेर का परिवार इनोवा वाहन में सवार था. गंगा दर्शन होटल के पास वाहन अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे अलकनंदा नदी में जा गिरा. हादसे में तीन लोगों की मौत हुई जबकि अन्य यात्रियों की तलाश के लिए बचाव अभियान चलाया गया था. इस घटने मे एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हुआ था.

7 जून को टिहरी जिले के तोताघाटी क्षेत्र में बदरीनाथ से ऋषिकेश लौट रही यात्रियों की बस दुर्घटनाग्रस्त हो हुई थी. बस में 39 यात्री सवार थे. वाहन सड़क पर पलट गया जिसमें कुछ यात्रियों को चोटें आईं. हादसे की वजह ब्रेक फेल होना बताया गया था. हालांकि इस घटना में बड़ी जनहानि नहीं हुई लेकिन कई लोग घायल जरूर हुए थे. 2 जुलाई को गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के भैरोंघाटी क्षेत्र में भी वाहन दुर्घटना की घटना सामने आई थी.