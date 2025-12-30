जाते-जाते गहरा जख्म दे गया साल 2025, उत्तराखंड में खून से लाल हो रही सड़कें, देखें आंकड़े
उत्तराखंड में हर रोज सड़कें खून से लाल हो रही हैं. इस साल सड़क हादसों ने कई लोगों की जिंदगियां लील ली हैं.
देहरादून: उत्तराखंड में कई बड़े हादसों में बड़ी संख्या में लोगों की जानें गंवाईं हैं. इसके बाद भी सरकार सांत्वना देने तक की सीमित दिखाई दे रही है. वहीं जाते-जाते ये साल भी हादसे से गहरे जख्म दे गया. अल्मोड़ा के सल्ट भिकियासैंण में फिर हादसे की भयावह तस्वीर सामने आई है. यहां केएमओयू बस हादसे का शिकार हो गई, हादसे में 7 यात्रियों के मौत हो गई, जबकि 12 लोग घायल हो गए. बताया जा रहा है कि बस में 19 लोग सवार थे.
खून से सड़कें हुई लाल: साल 2025 उम्मीदों से ज्यादा, गहरे घाव दे गया. प्रदेश में हादसों ने कई घरों के चिराग बुझा दिए. ताजा सल्ट भिकियासैंण बस हादसा इसकी नई बानगी है. यहां पलक झपकते ही हादसे से सड़क खून से लाल हो गई और यात्रियों के लाशें खाई में बिखरे पडे़ मिले. जो बच गए उनके चेहरे पर इस भयावह हादसे का खौफ साफ नजर आ रहा था.
जनपद अल्मोड़ा में भिकियासैंण से रामनगर जा रही बस के भिकियासैंण–विनायक मोटर मार्ग पर दुर्घटनाग्रस्त होने का अत्यंत दुःखद समाचार प्राप्त हुआ है, जिसमें यात्रियों के हताहत होने की सूचना है। यह घटना अत्यंत पीड़ादायक और हृदयविदारक है।— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) December 30, 2025
हादसों पर नहीं लग रही लगाम: वहीं उत्तराखंड में सड़क हादसे और मौतों का आंकड़ा साल दर साल बढ़ता जा रहा है, जिन्हें रोकना सरकार और विभाग के लिए चुनौती बनता जा रहा है. भले ही समय-समय पर तमाम जागरुकता अभियान चलाए जाते हैं, इसके बावजूद हादसों पर लगाम नहीं लग पा रही है. परिवहन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक साल 2025 में सितंबर माह तक प्रदेश भर में 1,369 सड़क हादसे हुई हैं. जिसमें 932 लोगों की मौत हुई है.
The loss of lives due to a bus mishap in the Almora district of Uttarakhand is extremely saddening. Condolences to those who have lost their loved ones. May the injured recover at the earliest: PM @narendramodi— PMO India (@PMOIndia) December 30, 2025
अल्मोड़ा मारचूला बस हादसा: 4 नवंबर 2024 को अल्मोड़ा जिले के सल्ट तहसील के मारचूला स्थित कूपी गांव के पास एक बस हादसे का शिकार हो गई थी. इस बस हादसे में 36 लोगों की मौत हो गई, जबकि बस में 50 से ज्यादा यात्री सवार थे. उस हादसे में कई लोग घायल हो गए थे. ये बस गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की थी. सल्ट भिकियासैंण बस हादसे ने फिर पुरानी हादसे की यादों को ताजा कर दिया है.
अलकनंदा नदी में समाई मिनी बस: 26 जून 2025 को रुद्रप्रयाग में चारधाम यात्रा मार्ग पर राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात के श्रद्धालु की मिनी बस अलकनंदा नदी में गिर गई थी. हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई थी. अभी तक आधिकारिक रूप से हादसे की असल वजह सामने नहीं आई है. लेकिन चालक ने घटना के समय जरूर बताया था कि बस को पीछे से एक ट्रक ने टक्कर मारी थी, जिस कारण बस नदी में गिर गई थी.
टिहरी हादसे में परिवार की मौत: इस साल टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग के पास शादी समारोह में जा रहे एक परिवार हादसे का शिकार हो गया था. शादी में शामिल होने जा रहे परिवार के 6 लोगों की गाड़ी ऋषिकेश-बदरीनाथ हाईवे पर भल्ले गांव के समीप 300 मीटर नीचे अलकनंदा नदी समा गई. इस हादसे में पांच लोगों की जान चली गई, जिसमें तीन बच्चे भी शामिल थे. जबकि दुर्घटना में 45 वर्षीय अनीता देवी को बचा लिया गया था. इस घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई थी.
सत्यखाल बस हादसा: चमोली जनपद में 12 जनवरी 2025 को पौड़ी के सत्यखाल मोटर मार्ग पर एक बस हादसा सामने आया था. बस हादसे में 6 लोगों की मौत और 22 लोग गंभीर घायल हो गए थे. बस सवारियों को बैठाकर पौड़ी शहर के लिए निकली थी और बस में 28 यात्री सवार थे. लेकिन सत्याखाल के पास बस अनियंत्रित होकर 80 मीटर नीचे गहरी खाई में गिर गई. जिसके बाद सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और बचाव दल ने रेस्क्यू कर घायलों को खाई से बाहर निकाला था.
नरेंद्र नगर में भीषण बस हादसा: टिहरी गढ़वाल में बस हादसे ने प्रशासन को नींद से जगा दिया था. नरेंद्र नगर के कुंजापुरी मंदिर दर्शन कर ऋषिकेश लौट रहे गुजरात, उत्तर प्रदेश के श्रद्धालुओं की बस खाई में गिर गई थी. तक हादसे की वजह ब्रेक फेल होना बताया गया था. इस हादसे में तीन महिलाएं और तीन पुरुषों को जान गंवानी पड़ी थी. जबकि 13 लोग हादसे में घायल हुए थे.
अल्मोड़ा-नैनीताल हाईवे पर कार हादसा: अल्मोड़ा-नैनीताल राष्ट्रीय राजमार्ग पर हादसे में 3 शिक्षकों की मौत हो गई थी. पुलिस ने बताया था कि अल्मोड़ा से हल्द्वानी एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे शिक्षकों की कार शिप्रा नदी में गिर गई थी. पुलिस ने बताया था कि हादसे में सुरेंद्र भंडारी, पुष्कर और संजय बिष्ट की मौत हो गई. जबकि एक शिक्षक मनोज कुमार को घायल हो गया था.
ऋषिकेश, हरिद्वार में सड़क हादसे: ऋषिकेश में कार सवार 4 दोस्त भी हादसे का शिकार हो गए थे. जिनकी कार एक खड़े ट्रक से टकराई थी. हादसे में 4 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई और सभी ऋषिकेश के ही रहने वाले थे. घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था, जिसमें तेज गति से आ रही कार गाय को बचाने के कारण हादसे का शिकार हुई थी. वहीं दूसरी घटना हरिद्वार-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर घटित हुई थी, यहां ऋषिकुल के पास कार सड़क किनारे खड़े एक जनरेटर से टकरा गई थी. इस हादसे में जनरेटर के पास सो रहे 2 मजदूर और कार सवार युवक की मौत हो गई थी.
