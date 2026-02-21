ETV Bharat / bharat

गुजरात में भीषण सड़क हादसा, ईको कार डिवाइडर से टकराई, 5 की मौत, 6 घायल

राजस्थान में शादी समारोह में शामिल होकर एक परिवार अपनी ईको कार से अहमदाबाद के रामोल में अपने घर लौट रहा था.

Road accident Unjha Unawa Gujarat
गुजरात में भीषण सड़क हादसे का दृश्य (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 21, 2026 at 11:44 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मेहसाणा: गुजरात के मेहसाणा जिले के उंझा-उनावा हाईवे पर एक भयानक हादसा हुआ. उनावा गांव के एक होटल के पास एक ईको कार बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई. इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई जबकि 6 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया.

पीड़ित परिवार राजस्थान से अहमदाबाद लौट रहा था

मिली जानकारी के अनुसार एक परिवार राजस्थान में शादी समारोह में शामिल होने के बाद अपनी ईको कार से अहमदाबाद के रामोल में अपने घर लौट रहा था. इसी दौरान उनावा के पास से गुजरते समय ईको कार डिवाइडर से टकरा गई. एक्सीडेंट इतना भयानक था कि कार के परखच्चे उड़ गए और हाईवे पर चीख-पुकार मच गई.

4 लोगों की मौके पर ही मौत

कार की टक्कर इतनी भयानक थी कि इसमें कुल 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. इसमें पिता-पुत्र, एक महिला और एक बच्चे जबकि एक गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन कुछ ही देर के इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई.

मरने वालों के नाम:

रामलाल कुमावत

कोमल कुमावत

कैलाश कुमावत

एक बच्चा और एक बूढ़ा आदमी

पुलिस टीम मौके पर पहुंची

सड़क दुर्घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मदद के लिए आए और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. घटना की सूचना मिलते ही उनावट पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस ने सभी 6 घायलों को तुरंत इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती कराया. इसके अलावा, शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए मॉर्चरी भेज दिया गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी.

ये भी पढ़ें- गुजरात : तेज रफ्तार कार पुल की दीवार से टकराकर दो भागों में बंटी, तीन की मौत, एक गंभीर

TAGGED:

5 DIED IN ACCIDENT
EECO CAR HITS DIVIDER
गुजरात भीषण सड़क हादसा
ईको कार डिवाइडर टकराई
ROAD ACCIDENT UNJHA UNAWA GUJARAT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.