चौमूं में भीषण सड़क हादसा: तेज रफ्तार गाड़ी ने 3 बाइक को मारी टक्कर, 4 श्रद्धालुओं की मौत

चौमूं में भीषण सड़क हादसा ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर : राजधानी जयपुर से सटे चौमूं क्षेत्र में बुधवार तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. हादसा चौमूं के नेशनल हाईवे-52 (NH-52) पर रामपुरा पुलिया के पास हुआ, जहां एक तेज रफ्तार गाड़ी ने सामने से आ रही तीन बाइक को एक के बाद एक टक्कर मार दी. हादसा इतना भयावह था कि बाइकों के परखच्चे उड़ गए और चार श्रद्धालुओं ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. मृतकों की पहचान वीरेंद्र श्रीवास्तव, सुनील श्रीवास्तव, श्वेता श्रीवास्तव और लक्की श्रीवास्तव के रूप में हुई है. जांच अधिकारी सुखीराम ने बताया कि इसके अलावा तीन लोग हादसे में घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. चश्मदीदों के मुताबिक, तीनों बाइक सवार खाटूश्यामजी दर्शन कर लौट रहे थे. थार गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी कि टक्कर के बाद बाइक सवारों को संभलने का मौका तक नहीं मिला. हादसे के बाद चालक गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गया. चौमूं पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और घटना के सभी पहलुओं की जांच शुरू कर दी है. SHO प्रदीप शर्मा का कहना है कि आरोपी चालक को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा ताकि हादसे के पीछे की पूरी सच्चाई सामने लाई जा सके. पढ़ें. सवाई माधोपुर: गंगापुर सिटी रोड पर भीषण सड़क हादसा, 3 लोगों की मौत, 6 गंभीर घायल