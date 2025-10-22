चौमूं में भीषण सड़क हादसा: तेज रफ्तार गाड़ी ने 3 बाइक को मारी टक्कर, 4 श्रद्धालुओं की मौत
जयपुर के चौमूं में देर रात सड़क हादसे में चार श्रद्धालुओं को टक्कर मारकर चालक फरार हो गया.
Published : October 22, 2025 at 11:12 AM IST
जयपुर : राजधानी जयपुर से सटे चौमूं क्षेत्र में बुधवार तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. हादसा चौमूं के नेशनल हाईवे-52 (NH-52) पर रामपुरा पुलिया के पास हुआ, जहां एक तेज रफ्तार गाड़ी ने सामने से आ रही तीन बाइक को एक के बाद एक टक्कर मार दी. हादसा इतना भयावह था कि बाइकों के परखच्चे उड़ गए और चार श्रद्धालुओं ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. मृतकों की पहचान वीरेंद्र श्रीवास्तव, सुनील श्रीवास्तव, श्वेता श्रीवास्तव और लक्की श्रीवास्तव के रूप में हुई है. जांच अधिकारी सुखीराम ने बताया कि इसके अलावा तीन लोग हादसे में घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है.
चश्मदीदों के मुताबिक, तीनों बाइक सवार खाटूश्यामजी दर्शन कर लौट रहे थे. थार गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी कि टक्कर के बाद बाइक सवारों को संभलने का मौका तक नहीं मिला. हादसे के बाद चालक गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गया. चौमूं पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और घटना के सभी पहलुओं की जांच शुरू कर दी है. SHO प्रदीप शर्मा का कहना है कि आरोपी चालक को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा ताकि हादसे के पीछे की पूरी सच्चाई सामने लाई जा सके.
घटनास्थल पर मचा हड़कंप : हादसे की सूचना मिलते ही चौमूं थाने के SHO प्रदीप शर्मा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और राहत और जांच कार्य शुरू किया. SHO शर्मा ने बताया कि रामपुरा पुलिया के पास एक थार के तीन बाइकों को टक्कर मारे जाने की सूचना मिली थी. मौके पर पहुंचने पर चार लोगों के शव बरामद हुए. वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. पुलिस ने मृतकों के शवों को चौमूं सरकारी अस्पताल और जयपुर के कांवटिया अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है. चौमूं अस्पताल में एक शव, जबकि तीन शवों को जयपुर भेजा गया है.
थार जब्त, चालक की तलाश में जुटी पुलिस : पुलिस ने घटनास्थल से गाड़ी को जब्त कर लिया है. वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने के बाद चालक की तलाश में विशेष टीमें गठित की गई हैं. प्राथमिक जांच में यह सामने आया है कि हादसा तेज रफ्तार और लापरवाही भरी ड्राइविंग के कारण हुआ. NH-52 पर आए दिन तेज रफ्तार वाहन हादसों का कारण बन रहे हैं.