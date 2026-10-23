टायर फटने से बेकाबू होकर खाई में गिरी कार, यूपी निवासी 4 की मौत, खाटूश्यामजी से लौट रहे थे सभी
पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया.
Published : October 23, 2026 at 10:21 AM IST
जयपुर : जयपुर ग्रामीण के रायसर थाना इलाके में दौसा मनोहरपुर हाईवे एनएच-148 पर शुक्रवार सुबह भीषण हादसा हो गया. कार का टायर फटने से कार बेकाबू होकर खाई में गिर गई. हादसे में चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. वहीं, दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. सूचना मिलते ही रायसर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया. सभी श्रद्धालु खाटूश्यामजी से दर्शन करके आगरा वापस लौट रहे थे. इस दौरान रास्ते में कार का टायर फटने से कार बेकाबू होकर खाई में गिर गई. सूचना पर रायसर थाना अधिकारी राजपाल सिंह भी मौके पर पहुंचे हैं.
रायसर थाना अधिकारी राजपाल सिंह के मुताबिक शुक्रवार सुबह दोसा मनोहरपुर हाईवे पर रायसर थाना इलाके में कार का टायर फटने से कार अनियंत्रित होकर पलटी खाते हुए खाई में गिर गई. राहगीरों ने थाना पुलिस को हादसे की सूचना दी. सूचना मिलते ही रायसर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. हादसे में कार सवार लोग अंदर फंस गए थे. हादसे में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी. इस दौरान हाईवे पर भी वाहनों का जाम लग गया. पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया.
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हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए. ग्रामीणों की सहायता से घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया है. मृतकों की पहचान आगरा निवासी अतुल, मुकुल, रुपेश और शिवा के रूप में हुई है. वहीं, राहुल और अर्पित गंभीर घायल हुए हैं. घायलों का प्राइवेट अस्पताल में इलाज जारी है. कार सवार सभी लोग आगरा से खाटू श्याम जी मंदिर दर्शन करने गए थे. वापस लौटते समय दौसा मनोहरपुर हाईवे पर गाड़ी का टायर फटने से हादसा हो गया. हादसे के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई और वाहनों का लंबा जाम लग गया. पुलिस ने जाम खुलवाकर यातायात को सुचारू करवाया.