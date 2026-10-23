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टायर फटने से बेकाबू होकर खाई में गिरी कार, यूपी निवासी 4 की मौत, खाटूश्यामजी से लौट रहे थे सभी

बेकाबू होकर खाई में गिरी कार ( ETV Bharat )

जयपुर : जयपुर ग्रामीण के रायसर थाना इलाके में दौसा मनोहरपुर हाईवे एनएच-148 पर शुक्रवार सुबह भीषण हादसा हो गया. कार का टायर फटने से कार बेकाबू होकर खाई में गिर गई. हादसे में चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. वहीं, दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. सूचना मिलते ही रायसर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया. सभी श्रद्धालु खाटूश्यामजी से दर्शन करके आगरा वापस लौट रहे थे. इस दौरान रास्ते में कार का टायर फटने से कार बेकाबू होकर खाई में गिर गई. सूचना पर रायसर थाना अधिकारी राजपाल सिंह भी मौके पर पहुंचे हैं.