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पीएम मोदी के उद्घाटन से पहले दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस-वे पर हादसा, पुलिस ने ट्रैफिक प्लान किया जारी

देहरादून: 14 अप्रैल मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे का उद्घाटन करेंगे, लेकिन उससे पहले इस एक्सप्रेस-वे पर बड़ा हादसा हो गया है. रविवार शाम को डाट काली मंदिर से करीब दो किमी पहले एलिवेटेड सेक्शन पर सिलेंडरों से भरा ट्रक अचानक बेकाकू होकर आगे चल रही कार से जा टकराया. टक्कर इतनी तेज थी कि इसके बाद पीछे आ रहे तीन अन्य वाहन भी एक के बाद एक आपस में भिड़ गए.

हादसे का मंजर बेहद भयावह था. वाहन एक-दूसरे के ऊपर चढ़े नजर आए. हालांकि, गनीमत रही कि इस भीषण टक्कर में कोई जनहानि नहीं हुई. एक बच्चे को मामूली चोट आई, जिसे परिजन तत्काल इलाज के लिए देहरादून के अस्पताल ले गए. हादसे के बाद दिल्ली जाने वाले मार्ग को फिर से खोल दिया गया है.

अचानक ब्रेक लगाने से हो गया एक्सीडेंट: बताया जा रहा है कि आगे चल रही कार ने अचानक ब्रेक लगाए थे, जिस कारण पीछे आ रहा ट्रक आगे वाली कार से टकरा गया. इसके बाद पीछे से आ रहे अन्य वाहन भी इसी तरह आपसा में टकराते रहे. पीएम मोदी के प्रोग्राम से एक दिन पहले हुए इस हादसे से उत्तराखंड और यूपी पुलिस में हड़कंप मच गया था. तत्काल पुलिस टीमें मौके पर पहुंची और हाईवे को दुरुस्त किया.

एक्सप्रेसवे अस्थायी रूप से बंद: जानकारी के अनुसार, पीएम मोदी सहारनपुर जिले के गणेशपुर गांव से दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे का उद्घाटन करेंगे. इसलिए 14 अप्रैल शाम तक दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे को अस्थायी रूप से बंद किया है. इसके लिए पुलिस ने नया रूट प्लान भी जारी किया है.

देहरादून से दिल्ली-सहारनपुर और रुड़की आने-जाने वाले यात्रियों के लिए वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किए गए हैं. देहरादून एसपी ट्रैफिक लोकजीत सिंह ने आम जनता से अपील की है कि कि वे घर से निकलने से पहले नया रूट प्लान जरूर देखें और केवल निर्धारित डायवर्जन मार्गों का ही उपयोग करें. भारी वाहनों के लिए भी यही नियम लागू किया गया है, ताकि शहर में ट्रैफिक का दबाव नियंत्रित रखा जा सके.