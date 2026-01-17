जन्मदिन बना अंतिम दिन : दो कारों की टक्कर में चार दोस्तों की मौत, 6 घायल
हादसे में 4 दोस्तों की मौत हो गई है. मृतकों में से एक दोस्त का आज बर्थडे भी था.
Published : January 17, 2026 at 12:36 PM IST|
Updated : January 17, 2026 at 12:56 PM IST
उदयपुर : जिले के सवीना थाना क्षेत्र में शनिवार तड़के 4 बजे के करीब एक भीषण सड़क हादसा घटित हुआ. नेला तालाब के पास अहमदाबाद हाईवे पर दो कारों की आमने-सामने टक्कर में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. मृतकों में से एक का जन्मदिन था. हादसे से पहले 12 बजे सभी दोस्तों ने मिलकर उसे बर्थडे विश भी किया था.
थानाधिकारी अजयराज सिंह ने बताया कि टक्कर इतनी भीषण थी कि कार में सवार चार लड़कों की मौके पर ही मौत हो गई. मृतकों की पहचान सवीना के मुर्शीद नगर निवासी मोहम्मद अयान (17), बरकत कॉलोनी निवासी आदिल कुरैशी (14), मल्लातलाई निवासी शेर मोहम्मद (19) और सवीना निवासी गुलाम ख्वाजा (17) के रूप में हुई है. उसी कार में सवार दो अन्य युवक सहित 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों का इलाज उदयपुर के एमबी अस्पताल और एक निजी अस्पताल में जारी है. हादसा सुबह करीब चार बजे हुआ.
एक कार में उदयपुर के छह दोस्त सवार थे, जो रात में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम महफिल-ए-मिलाद में शामिल होने के बाद चाय पीने के लिए हाईवे की ओर जा रहे थे. उनकी कार हाईवे पर चढ़ रही थी कि तभी सामने से तेज रफ्तार में आ रही गुजरात नंबर की कार से उनकी जोरदार भिड़ंत हो गई. ये कार राजगढ़ (चूरू) से वापी, गुजरात की ओर जा रही थी. इस कार में चार लोग सवार थे, जिनमें से दो को गंभीर चोटें आई हैं.
हादसे से पहले अयान को किया था बर्थडे विश : घटना की सूचना मिलते ही सवीना थाना पुलिस मौके पर पहुंची. थानाधिकारी अजयराज सिंह के अनुसार दोनों क्षतिग्रस्त कारों को क्रेन की मदद से हटाकर थाने के बाहर रखवाया गया है. मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए एमबी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया. मौके पर परिजन और स्थानीय लोग जमा हो गए. मृतकों में से एक दोस्त अयान का आज बर्थडे भी था. घटना के बाद परिवारों में मातम पसरा हुआ है. यह सभी लोग एक ही इलाके के रहने वाले हैं.