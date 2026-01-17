ETV Bharat / bharat

जन्मदिन बना अंतिम दिन : दो कारों की टक्कर में चार दोस्तों की मौत, 6 घायल

उदयपुर : जिले के सवीना थाना क्षेत्र में शनिवार तड़के 4 बजे के करीब एक भीषण सड़क हादसा घटित हुआ. नेला तालाब के पास अहमदाबाद हाईवे पर दो कारों की आमने-सामने टक्कर में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. मृतकों में से एक का जन्मदिन था. हादसे से पहले 12 बजे सभी दोस्तों ने मिलकर उसे बर्थडे विश भी किया था. थानाधिकारी अजयराज सिंह ने बताया कि टक्कर इतनी भीषण थी कि कार में सवार चार लड़कों की मौके पर ही मौत हो गई. मृतकों की पहचान सवीना के मुर्शीद नगर निवासी मोहम्मद अयान (17), बरकत कॉलोनी निवासी आदिल कुरैशी (14), मल्लातलाई निवासी शेर मोहम्मद (19) और सवीना निवासी गुलाम ख्वाजा (17) के रूप में हुई है. उसी कार में सवार दो अन्य युवक सहित 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों का इलाज उदयपुर के एमबी अस्पताल और एक निजी अस्पताल में जारी है. हादसा सुबह करीब चार बजे हुआ. थानाधिकारी अजयराज सिंह (ETV Bharat Udaipur)