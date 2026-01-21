ETV Bharat / bharat

बड़ा हादसा : उदयपुर में यात्रियों से भरी जीप खाई में गिरी, 3 की मौके पर मौत, 17 घायल

रास्ते में डिंगावरी के पास अचानक ब्रेक फेल हो गए, जिससे चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका.

घायलों को अस्पताल लाया गया
घायलों को अस्पताल लाया गया (ETV Bharat Udaipur)


By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 21, 2026 at 3:15 PM IST

2 Min Read
उदयपुर: जिले के कोटड़ा थाना क्षेत्र में बुधवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया. यात्रियों से भरी जीप अचानक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी. इस भयावह हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 17 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए. कोटड़ा थाना अधिकारी मुंगालाल ने बताया कि इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो चुकी है. वहीं, 17 लोग घायल बताए जा रहे हैं. फिलहाल, पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है.

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार जीप बिलवन गांव से सवारियां लेकर कोटड़ा की ओर जा रही थी. रास्ते में डिंगावरी के पास अचानक ब्रेक फेल हो गए, जिससे चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका. बताया जा रहा है कि जीप में क्षमता से अधिक सवारियां थीं, जिससे संतुलन बिगड़ गया और वाहन सीधे खाई में जा गिरा. हादसे के तुरंत बाद चीख-पुकार मच गई. आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और अपने स्तर पर राहत व बचाव कार्य शुरू किया.

हादसे में तीन की मौत हो गई, जबकि 17 लोग घायल बताए जा रहे हैं. सूचना मिलने पर कोटड़ा थाना पुलिस और 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची. घायलों को तुरंत कोटड़ा अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. पुलिस ने तीनों मृतकों के शव अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए हैं और परिजनों को सूचित कर दिया गया है. हादसे की जांच शुरू कर दी गई है.

ROAD ACCIDENT IN UDAIPUR
जीप खाई में गिरी
JEEP FELL INTO DITCH
उदयपुर में हादसा
ROAD ACCIDENT

