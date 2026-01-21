ETV Bharat / bharat

बड़ा हादसा : उदयपुर में यात्रियों से भरी जीप खाई में गिरी, 3 की मौके पर मौत, 17 घायल

उदयपुर: जिले के कोटड़ा थाना क्षेत्र में बुधवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया. यात्रियों से भरी जीप अचानक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी. इस भयावह हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 17 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए. कोटड़ा थाना अधिकारी मुंगालाल ने बताया कि इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो चुकी है. वहीं, 17 लोग घायल बताए जा रहे हैं. फिलहाल, पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है.

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार जीप बिलवन गांव से सवारियां लेकर कोटड़ा की ओर जा रही थी. रास्ते में डिंगावरी के पास अचानक ब्रेक फेल हो गए, जिससे चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका. बताया जा रहा है कि जीप में क्षमता से अधिक सवारियां थीं, जिससे संतुलन बिगड़ गया और वाहन सीधे खाई में जा गिरा. हादसे के तुरंत बाद चीख-पुकार मच गई. आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और अपने स्तर पर राहत व बचाव कार्य शुरू किया.