उत्तर प्रदेश के युवक की हरियाणा में मौत, निर्माणाधीन सड़क के गड्ढे में गिरी बाइक
Road accident in Rewari: हरियाणा के रेवाड़ी में उत्तर प्रदेश के युवक की मौत हो गई. उनकी बाइक निर्माणाधीन सड़क के गड्ढे में गिर गई.
Published : November 22, 2026 at 12:12 PM IST
रेवाड़ी: हरियाणा में उत्तर प्रदेश के युवक की मौत हो गई. देर रात रेवाड़ी के माहेश्वरी गांव में बुलेट बाइक सवार युवक सड़क पर बने गड्डे में गिर गया. युवक की पहचान वैभव तिवारी (32 साल) के रूप में हुई है. जो उत्तर प्रदेश के औरैया जिले का रहने वाले थे. सूचना मिलते ही धारूहेड़ा सेक्टर 6 थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई.
रेवाड़ी में सड़क हादसा, युवक की मौत: दरअसल वैभव तिवारी गवाड़ी के पास स्थित क्लासिक लिमटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करते थे. सुबह करीब 4 बजकर 45 मिनट पर वो अपनी बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार होकर ड्यूटी के लिए निकले थे. इस दौरान धारूहेड़ा से भिवाड़ी की तरफ जाने वाले मार्ग पर गांव महेश्वरी के पास सड़क के बीच बने गहरे गड्ढे में उनकी बाइक जा गिरी. हादसे में उसके सिर में गंभीर चोट आई. हालांकि वैभव ने हेलमेट पहना हुआ. इसके बावजूद उनके सिर पर गहरी चोट आई. जिससे उनकी मौत हो गई.
निर्माणाधीन सड़क के गड्ढे में गिरी बाइक: बता दें कि महेश्वरी गांव के पास पीडब्ल्यूडी विभाग के अंतर्गत सड़क निर्माण कार्य चल रहा है. भिवाड़ी से धारूहेड़ा की तरफ आने वाली सड़क को पूरी तरह बंद किया हुआ था. वहीं, दूसरी तरफ की सड़क पर भी 15 से 20 फीट गहरी खुदाई कर दी. जिसका बाइक सवार वैभव को अंदाजा नहीं था.
सीसीटीवी में कैद वारदात: इस पूरे घटनाक्रम का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है. जिससे पता चला कि वैभव हादसे के बाद करीब आधे घंटे तक गड्ढे में ही पड़ा रहा, क्योंकि किसी को इस हादसे का अंदाजा ही नहीं था. अंधेरा होने की वजह से किसी की नजर वैभव पर नहीं पड़ी. जब सूरज निकला तो स्कूटी सवार युवक को गड्डे में वैभव दिखाई दिया. जिसके बाद उसने इसकी सूचना पुलिस को दी. स्थानीय लोगों के मुताबिक अगर समय रहते उन्हें बाहर निकालकर अस्पताल भेज दिया जाता, तो शायद उनकी जान बच सकती थी.
पुलिस मामले की जांच में जुटी: सेक्टर 6 थाना प्रभारी सचिन कुंडू ने बताया कि सूचना मिली थी कि गांव माहेश्वरी के पास एक युवक गड्ढे में गिरकर मौत हो गई. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे तब तक बाइक सवार की मौत हो चुकी थी और शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा. शिकायत मिलते ही कार्रवाई की जाएगी.
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