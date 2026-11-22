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उत्तर प्रदेश के युवक की हरियाणा में मौत, निर्माणाधीन सड़क के गड्ढे में गिरी बाइक

Road accident in Rewari ( ETV Bharat )

रेवाड़ी: हरियाणा में उत्तर प्रदेश के युवक की मौत हो गई. देर रात रेवाड़ी के माहेश्वरी गांव में बुलेट बाइक सवार युवक सड़क पर बने गड्डे में गिर गया. युवक की पहचान वैभव तिवारी (32 साल) के रूप में हुई है. जो उत्तर प्रदेश के औरैया जिले का रहने वाले थे. सूचना मिलते ही धारूहेड़ा सेक्टर 6 थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई.

रेवाड़ी में सड़क हादसा, युवक की मौत: दरअसल वैभव तिवारी गवाड़ी के पास स्थित क्लासिक लिमटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करते थे. सुबह करीब 4 बजकर 45 मिनट पर वो अपनी बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार होकर ड्यूटी के लिए निकले थे. इस दौरान धारूहेड़ा से भिवाड़ी की तरफ जाने वाले मार्ग पर गांव महेश्वरी के पास सड़क के बीच बने गहरे गड्ढे में उनकी बाइक जा गिरी. हादसे में उसके सिर में गंभीर चोट आई. हालांकि वैभव ने हेलमेट पहना हुआ. इसके बावजूद उनके सिर पर गहरी चोट आई. जिससे उनकी मौत हो गई.