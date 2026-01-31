ओडिशा में मौत का तांडव: ओवरब्रिज पर गलत दिशा से आए ट्रक ने 3 बाइकों को रौंदा, 5 की मौत
ओडिशा के बरहामपुर में एक ओवरब्रिज पर उस वक्त चीख-पुकार मच गई, जब एक बेकाबू ट्रक ने तीन मोटरसाइकिलों को अपनी चपेट में ले लिया.
Published : January 31, 2026 at 5:28 PM IST
बरहामपुर (ओडिशा): गंजम जिले के हलदियापदर छक में शनिवार को ओवरब्रिज पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ. एक तेज रफ्तार ट्रक ने तीन मोटरसाइकिलों को जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. इस दर्दनाक हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं. ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए सहायता राशि की घोषणा की है.
रिपोर्ट के अनुसार, यह भीषण दुर्घटना शनिवार दोपहर तब हुई जब एक ट्रक गलत दिशा से काफी तेज गति में आया और उसने तीन बाइक सवारों को रौंद दिया. सड़कों पर शव क्षत-विक्षत अवस्था में पड़े मिले. सूचना मिलते ही पुलिस ने बचाव कार्य शुरू किया और घायलों को इलाज के लिए बेरहामपुर के MKCG मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने फिलहाल ट्रक ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है.
मृतकों की पहचान
हादसे में जान गंवाने वाले पांचों लोगों की पहचान कर ली गई है. इनमें कनिसी ब्लॉक के फुल्टा गांव के जगन नाहक (20) और राकेश नाहक (20), बरहामपुर के अयोध्या नगर के सूर्य नारायण पांडा (25), पात्रपुर ब्लॉक के शिबराम पांडा और गंजाम के समासिंगी निवासी सत्य बेजा शामिल हैं.
गंजाम जिला परिवहन अधिकारी देबाशीष स्वैन ने बताया, "मामले की जांच जारी है. शुरुआती जांच से पता चला है कि यह दुर्घटना ट्रक चालक की लापरवाही और तेज रफ्तार के कारण हुई. ट्रक ने तीन बाइकों को टक्कर मारी थी, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति की हालत अभी भी नाजुक है."
मुख्यमंत्री ने जताया शोक
ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने इस दर्दनाक हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है. मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में लिखा- "मैं गंजाम जिले के बरहामपुर के पास हलदियापदर में हुई इस दुखद सड़क दुर्घटना से अत्यंत दुखी हूं. मैं मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं. इसके अलावा, मुख्यमंत्री राहत कोष से प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 4 लाख रुपये की अनुकंपा सहायता राशि प्रदान की जाएगी."
