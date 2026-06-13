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दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर 4 की मौत, दो घायल, नूंह में कार ने खड़े ट्रक में मारी टक्कर

शनिवार सुबह दिल्ली मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ. चार की मौत और दो घायल. कार ने खड़े ट्रक में मारी टक्कर.

Road accident in Nuh
Road accident in Nuh (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 13, 2026 at 11:57 AM IST

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नूंह: दिल्ली मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे पर शनिवार सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया. बघोला गांव के पास दिल्ली की ओर जा रही कार सड़क पर खड़े ट्रक से जा टकराई. इस हादसे में चार लोगों की मौत हो गई, जबकि दो घायल बताए जा रहे हैं. सूचना मिलने पर फिरोजपुर झिरका थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई.

नूंह सड़क हादसे में चार की मौत: मरने वालों में एक पुरुष और तीन महिलाएं शामिल हैं. जिनकी मौके पर ही मौत हो गई. इसके अलावा एक बच्चा और वाहन चालक गंभीर रूप से घायल हैं. घायलों को उपचार के लिए सामान्य अस्पताल मंडीखेड़ा में भर्ती कराया गया है.

नूंह पुलिस हादसे की जांच में जुटी: पुलिस प्रवक्ता कृष्ण कुमार ने कहा कि "मृतकों की अभी तक शिनाख्त नहीं हुई है. घायलों का इलाज जारी है. हादसे की वजह का पता लगाया जा रहा है. फिलहाल पुलिस की कार्रवाई जारी है."

अपडेट जारी है...

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नूंह में सड़क हादसा
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