ETV Bharat / bharat

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर 4 की मौत, दो घायल, नूंह में कार ने खड़े ट्रक में मारी टक्कर

नूंह: दिल्ली मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे पर शनिवार सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया. बघोला गांव के पास दिल्ली की ओर जा रही कार सड़क पर खड़े ट्रक से जा टकराई. इस हादसे में चार लोगों की मौत हो गई, जबकि दो घायल बताए जा रहे हैं. सूचना मिलने पर फिरोजपुर झिरका थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई.

नूंह सड़क हादसे में चार की मौत: मरने वालों में एक पुरुष और तीन महिलाएं शामिल हैं. जिनकी मौके पर ही मौत हो गई. इसके अलावा एक बच्चा और वाहन चालक गंभीर रूप से घायल हैं. घायलों को उपचार के लिए सामान्य अस्पताल मंडीखेड़ा में भर्ती कराया गया है.