बिहार में बेलगाम ट्रक ने 8 बाइक सवार को मारी टक्कर, 5 की मौके पर मौत

बिहार के मोतिहारी में बड़ा हादसा हुआ. ट्रक की चपेट में आने से 5 लोगों की मौत हो गयी है.

मोतिहारी में बड़ा हादसा
मोतिहारी में बड़ा हादसा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 30, 2025 at 3:21 PM IST

मोतिहारी: मोतिहारी में बेलगाम ट्रक ने कई लोगों को कुचल दिया. 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है. घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

सवार सड़क पार करने के दौरान हादसा: घटना एनएच दिल्ली-काठमांडू के दीपउ मोड़ पर रविवार की दोपहर 12:30 बजे की है. एक दर्जन बाइक सवार सड़क पार करने के लिए इंतजार कर रहे थे. इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रक डिवाइडर तोड़ते हुए लोगों को रौंद दिया. टक्कर लगते ही लोग इधर-उधर बिखड़ गए. करीब 8 बाइक सवार को टक्कर लगी. 5 लोगों की मौत घटनास्थल पर ही हो गयी.

घायल को अस्पताल ले जाते लोग
घायल को अस्पताल ले जाते लोग (ETV Bharat)

एक बाइक सवार घायल: गंभीर रूप से घायल संजय कुमार को स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. संजय कुमार पिताजी राजा तिवारी, सीतामढ़ी के निवासी हैं और अरेराज में अपने रिश्तेदारों के यहां से बाइक पर सीतामढ़ी लौट रहे थे.

सड़क जाम कर प्रदर्शन: हादसे के बाद आसपास के स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा फूट पड़ा. उन्होंने घटनास्थल पर जमा होकर राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) को जाम कर दिया. मामला गंभीर होने से ट्रैफिक प्रभारी और पुलिस प्रशासन भी घटनास्थल पर पहुंच गए. ग्रामीणों ने ट्रक चालकों की लापरवाही और ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के खिलाफ आवाज उठाई.

घटना के बाद लोगों की भीड़
घटना के बाद लोगों की भीड़ (ETV Bharat)

हिरासत में ट्रक चालक: इधर, सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. प्रारंभिक जांच में पता चला है कि ट्रक चालक ट्रक को नियंत्रित नहीं कर पाया था, जिससे यह दुर्घटना हुई. पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों का फुटेज की जांच कर रही है.

ब्लैक स्पॉट है मोड़: स्थानीय लोगों ने कहा कि लंबे समय से इस मोड़ पर सड़क सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं हैं. तेज गति से वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई. लोगों ने प्रशासन से इस खतरनाक मोड़ पर बेहतर सुरक्षा उपकरण जैसे कैमरा, ट्रैफिक सिग्नल और स्पीड ब्रेकर लगाने की अपील की.

संपादक की पसंद

