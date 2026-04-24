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शादी से लौट रही कार और ट्रक में भीषण टक्कर, दूल्हे के मामा-मामी समेत 5 की मौत

रात के समय टक्कर की जोरदार आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे. पुलिस भी तुरंत मौके पर पहुंची और बचाव का काम शुरू किया गया.

Road Accident in Maharashtra
हादसे के बाद क्षतिग्रस्त कार. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 24, 2026 at 5:09 PM IST

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भंडारा (महाराष्ट्र): जिले के पवनी तालुका के अड्याल गांव के पास गुरुवार 23 अप्रैल की देर रात को बारातियों को ले जा रही मारुति ओमनी वैन और एक ट्रक के बीच हुए टक्कर में दूल्हे के मामा-मामी सहित पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. चार अन्य गंभीर रूप से घायल हैं. घायलों को इलाज के लिए जिला हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है.

कैसे हुआ हादसा

भंडारा जिले के अड्याल निवासी लोमेश नन्हे के बेटे का विवाह समारोह कोंधा गांव में था. समारोह खत्म होने के बाद, नौ बारातियों को लेकर एक मारुति वैन अड्याल की ओर जा रहा था. सौंडल गांव के पास पहुंचने पर, वैन भंडारा से पवनी की ओर तेजी से आ रहे एक ट्रक से जोरदार टक्कर मार दी. एक्सीडेंट इतना भयानक था कि वैन के परखच्चे उड़ गये.

Road Accident in Maharashtra
मौके पर जुटी लोगों की भीड़. (ETV Bharat)

घायलों की हालत गंभीर

रात के समय टक्कर की जोरदार आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे. घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और बचाव का काम शुरू किया गया. नौ में से पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी. पुलिस ने बाकी चार घायलों को इलाज के लिए तुरंत अड्याल हॉस्पिटल पहुंचाया. वहां से, उन्हें बेहतर इलाज के लिए डिस्ट्रिक्ट जनरल हॉस्पिटल भेज दिया गया. घायलों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है.

इनकी हुई मौत

मरने वालों की पहचान श्वेता पुरुषोत्तम नांगरे, प्रभाकर चाचेरकर, मुन्नी प्रभाकर चाचेरकर, दुर्गा देवराम नांगरे और नैना देवराम नांगरे के तौर पर हुई है. घायलों में वैन ड्राइवर सोहम जागेश्वर गडेकर, नेहा गिरिधर नन्हे, रक्षा खेडकर और उमेश सोनवाने शामिल हैं.

दूल्हे के मामा और मामी की भी मौत

इस दुखद हादसे में दूल्हे के मामा और मामी की भी मौत हो गई. प्रभाकर चाचेरकर और मुन्नी प्रभाकर चाचेरकर नागपुर जिले के वेलतूर से अपने भांजे की शादी में शामिल होने आए थे. इस हादसे में उनकी मौके पर ही मौत हो गई. खुशी के जश्न से ठीक एक दिन पहले हुए इस हादसे ने पूरे परिवार पर बहुत दुख का पहाड़ तोड़ दिया है.

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