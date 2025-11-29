ETV Bharat / bharat

आंध्र प्रदेश: कुरनूल में भीषण सड़क हादसा, कर्नाटक के पांच लोगों की मौत, दो घायल

आंध्र प्रदेश के कुरनूल में दो कारों के बीच भीषण टक्कर हुई. पांच लोगों की मौत हो गई, दो गंभीर रूप से घायल हो गए.

ANDHRA PRADESH ROAD ACCIDENT
आंध्र प्रदेश के कुरनूल में भीषण सड़क हादसे के बाद का दृश्य (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 29, 2025 at 9:48 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

एम्मिगनूर: आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ. इस हादसे में दो कारों के बीच भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी तेज थी कि पांच लोगों की मौत हो गई जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया. इस दुर्घटना के कारणों का पता नहीं चल सका है. पुलिस घटना की जांच में जुटी है.

जानकारी के अनुसार एम्मिगनूर के कोटेकल में दो कारों की टक्कर हो गई. हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई. दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को अडोनी अस्पताल ले जाया गया. मरने वालों की पहचान कर्नाटक के कोलार जिले के चिन्ना होसापल्ली के रहने वालों के तौर पर हुई है. मरने वालों में दो बच्चे भी शामिल हैं. यह हादसा तब हुआ जब एक स्विफ्ट डिजायर कार एमिगनूर की तरफ से आ रही फॉर्च्यूनर कार से टकरा गई. इस हादसे में स्विफ्ट डिजायर कार में सवार पांच लोगों की मौत हो गई.

उनमें से दो गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे में मरने वालों की पहचान वेंकटेश (76), मीनाक्षी (32), सतीश (34), बनित (5), और रूथविक (4) के रूप में हुई है. ड्राइवर चेतन और गंगामलू का अडोनी एरिया हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है. सभी मृतकों की पहचान कर्नाटक के कोलार जिले के चिक्काहोसाहली के निवासियों के रूप में हुई है.

बता दें कि आंध्र प्रदेश में इससे पहले जुलाई महीने में हुए एक भीषण सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई थी. अन्नामैया जिले के पुल्लमपेटा मंडल में आम से लदा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया. इसके पलटने से 30 से 40 टन वजनी आम के नीचे कुछ लोग दब गए. दुर्घटना होते ही चीख-पुकार मच गई. आसपास के लोग तुरंत मदद के लिए पहुंचे. कुछ लोगों को बचा लिया गया. वहीं आम नीचे दबने से 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई. इस हादसे के बाद ट्रक के नीचे फंसे शवों को जेसीबी की मदद से बाहर निकाला गया.

ये भी पढ़ें- जिस आम को तोड़कर ला रहे थे, उसी के नीचे दबकर खत्म हो गईं 9 जिंदगियां

TAGGED:

FIVE KARNATAKA RESIDENTS DIE
आंध्र प्रदेश सड़क दुर्घटना
दो कारों के बीच टक्कर
ROAD ACCIDENT IN KURNOOL DISTRICT
ANDHRA PRADESH ROAD ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.