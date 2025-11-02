ETV Bharat / bharat

शिमला से नेपाल जा रहा ट्रैवलर पलटा, 29 लोग घायल, 16 गंभीर घायल IGMC रेफर

कुमारसैन पुलिस के अनुसार, यह हादसा शनिवार और रविवार की मध्य रात्रि करीब 1.50 बजे कुमारसैन थाना क्षेत्र में डोगरा मंडी के पास शिमला-रामपुर नेशनल हाईवे पर पेश आया. ट्रैवलर (गाड़ी नंबर- HP01AA0330) रिकांग पिओ से रुपिडिया नेपाल बॉर्डर की ओर जा रही थी. ट्रैवलर में करीब 31 लोग सवार थे. प्रत्येक व्यक्ति 2500 रुपए किराया देकर ट्रैवलर से सफर रहे थे.

शिमला: हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है. कुमारसैन क्षेत्र में एक ट्रैवलर के पलटने से 29 लोग घायल हो गए. इनमें से 16 घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद आईजीएमसी शिमला रेफर किया गया है, जहां घायलों का उपचार किया जा रहा है. हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई. पुलिस और स्थानीय लोगों ने घायलों को फौरन राहत पहुंचाने में मदद की. दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम फौरन मौके पर पहुंची और वाहन को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है.

ट्रैवलर चालक के खिलाफ मामला दर्ज

एसपी संजीव गांधी ने बताया कि, "मूल रूप से नेपाल के बांके जिले के आंचल भेरी के पालिका जीसा पानी वार्ड नंबर 1 का रहने वाला राजकुमार (उम्र- 36 वर्ष) ट्रैवलर चला रहा था. ट्रैवलर चालक वर्तमान में शिमला जिले के ननखड़ी उपमंडल के जवाल्डा गांव के डाकघर धनावली में रह रहा था. कुमारसैन पुलिस ने चालक राज कुमार के खिलाफ धारा 281 और 125(ए) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि यह दुर्घटना चालक की लापरवाही और तेज रफ्तार में वाहन चलाने के के कारण हुई है."

कुमारसैन पुलिस को दी शिकायत में स्थानीय लोगों ने बताया कि, ट्रैवलर चालक राज कुमार वाहन तेज रफ्तार में चला रहा था. जैसे ही गाड़ी डोगरा मंडी के पास एक तीखे मोड़ पर पहुंची, उसने रफ्तार पर नियंत्रण खो दिया, जिसके चलते गाड़ी सड़क के किनारे पलट गई. हादसे में ट्रैवलर में सवार अधिकांश लोग घायल हो गए. घायलों को फौरन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुमारसैन ले जाया गया, जहां 29 लोगों का प्राथमिक उपचार किया गया. इनमें से 16 लोगों को गंभीर चोटें आने के कारण डॉक्टरों ने आईजीएमसी शिमला रेफर कर दिया.

चालक की लापरवाही से दुर्घटना!

डीएसपी रामपुर नरेश शर्मा ने हादसे की पुष्टि करते हुए कहा कि, "गाड़ी चालक राजकुमार पहले से ही गाड़ी काफी तेज रफ्तार में चला रहा था. शनिवार देर रात करीब 1.50 AM नजद डोगरा मंडी के पास चालक राज कुमार ने तीखे मोड़ पर गाड़ी से नियंत्रण खो बैठा, जिसके चलते गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे पलट गई. हादसे के वक्त गाड़ी में चालक सहित 31 व्यक्ति सवार थे. हादसा में 29 लोगों को चोटें आई हैं, जिनका प्राथमिक उपचार CH कुमारसैन में करवाया गया. 16 व्यक्तियों को चिकित्सा अधिकारी ने प्राथमिक उपचार के बाद आगामी उपचार के लिए IGMC शिमला रेफर किया गया है."

हादसे में घायल 16 लोग IGMC रेफर

IGMC के इमरजेंसी में CMO डॉ. महेश ने बताया कि, "हादसे में घायल 16 लोग इमरजेंसी में पहुंचे हैं, जिसमें से 2 लोगों की हालत बेहद गंभीर है. अन्य 14 लोगों का इलाज चल रहा है. गंभीर रूप से घायलों को ऑपरेशन थिएटर में भेजा जा रहा है."

ये भी पढ़ें: क्लास फोर कर्मियों को सुक्खू सरकार का तोहफा, पांच साल की दैनिक सेवा के बदले पेंशन के लिए ये मिला लाभ

ये भी पढ़ें: हिमाचल में चुनाव से पहले पंचायतों के पुनर्गठन को आखिरी मौका, सभी डीसी को पत्र लिखकर इतने दिनों में मांगे प्रस्ताव