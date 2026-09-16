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कुचामन में डंपर और कार की भीषण भिड़ंत, एक ही परिवार के तीन सदस्यों सहित 4 की मौत

मरने वालों में दंपती, उनकी बेटी और कार चालक शामिल हैं.

क्षतिग्रस्त कार
क्षतिग्रस्त कार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 16, 2026 at 8:51 AM IST

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Updated : September 16, 2026 at 9:13 AM IST

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डीडवाना-कुचामन : जिले के नावां शहर में बुधवार सुबह मिठड़ी बाईपास पर तेज रफ्तार डंपर और कार की जबरदस्त भिड़ंत हो गई. हादसे में मौके पर ही चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. मरने वालों में दंपती, उनकी बेटी और कार चालक शामिल हैं. थाना प्रभारी सुरेश चौधरी के अनुसार डंपर से टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और मृतकों के शव कार के अंदर ही फंस गए. पुलिस को शव निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी.

नावां थानाधिकारी सुरेश चौधरी ने बताया हादसे के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया है. डंपर को जब्त कर थाने भिजवा दिया गया है. डंपर में मुरड़ भरी हुई थी. टक्कर के बाद कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और 108 एंबुलेंस मौके पर पहुंची. पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद शवों को कार से बाहर निकालकर नावां के उप जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. पुलिस ने साथ ही क्षतिग्रस्त कार को सड़क से हटवाकर यातायात भी सुचारू कराया है. फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुटी है.

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बुधवार सुबह कार सवार परिवार के लोग धार्मिक स्थल के दर्शन कर वापस लौट रहे थे. इस दौरान जब कार चालक नावां से मिठड़ी जाने का प्रयास कर रहा था, तभी नारायणपुरा से नावां की ओर जा रहे तेज रफ्तार डंपर ने कार को अपनी चपेट में ले लिया. डंपर की टक्कर से कार के परखच्चे उड़ गए और चारों की मौत हो गई. मृतकों की पहचान लक्ष्मण सिंह (46), उनकी पत्नी तुलसी (45), बेटी शीतल (22) और ड्राइवर रामाकिशन (35) के रूप में हुई है. तुलसी कांसेड़ा के उप स्वास्थ्य केंद्र पर एएनएम के पद पर कार्यरत बताई जा रही हैं. यह परिवार मिठड़ी के पास पालड़ी गांव में किराए के मकान में रह रहा था.

Last Updated : September 16, 2026 at 9:13 AM IST

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4 DEAD IN KUCHAMAN
कुचामन में डंपर और कार की भिड़ंत
COLLISION BETWEEN DUMPER AND CAR
ROAD ACCIDENT IN KUCHAMAN

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