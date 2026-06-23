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केरल: मिट्टी से भरा बेलगाम ट्रक बस स्टॉप से ​​टकराया, 3 की मौत, कई छात्र घायल

केरल में मिट्टी से भरा ट्रक बस स्टॉप से ​​टकराया जिससे 3 लोगों की मौत हो गई ( ETV Bharat )

जानकारी के अनुसार मिट्टी से भरे ट्रक के पलटने के बाद बस स्टॉप पर मिट्टी पूरी तरह फैल गई, जिससे छात्र उसके नीचे दब गए. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि मिट्टी से लदा एक बड़ा वाहन शेल्टर से टकराया और पलट गया. हादसे के समय बस स्टॉप पर करीब सात बच्चे और एक वयस्क मौजूद थे. स्थानीय लोगों ने बताया कि तेज रफ़्तार से आ रहा मिट्टी से भरा ट्रक अचानक बेकाबू हो गया.

हादसा तब और गंभीर हो गया जब बस स्टॉप से ​​सटी दीवार भी ढह गई और लोगों पर गिर पड़ी. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मिट्टी से भरा ट्रक चालक नियंत्रण खोने और बस शेल्टर से टकराने से पहले वह एक मोटरसाइकिल को भी टक्कर मारी.

मरने वालों में से एक की पहचान नीलेश्वरम के रहने वाले हरिलाल के तौर पर हुई है. शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक हादसे के समय बस स्टॉप पर सात बच्चों समेत करीब दस लोग मौजूद थे. हादसा होते ही कुछ बच्चे भागने में कामयाब रहे. स्थानीय लोग मिट्टी से भरे ट्रक को हटाने के बाद ही बचाव कार्य शुरू कर पाए.

कोल्लम: कोट्टाराकारा के मुक्कोलिमुक्कू में एक बड़ा हादसा हुआ, जब एक मिट्टी से भरा ट्रक बस स्टॉप से ​​टकरा गया. इस दुखद घटना ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया. यह हादसा तब हुआ जब मिट्टी से भरा ट्रक बस का इंतजार कर रहे छात्रों के ऊपर पलट गया. अधिकारियों ने पुष्टि की कि हादसे में एक बच्चे समेत तीन लोगों की मौत हो गई. पांच लोगों को बचाया गया. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हादसे के समय ट्रक मिट्टी से भरा था.

यह चौंकाने वाली घटना नीलेश्वरम के मुकोली मुक्कू में सुबह करीब 7:00 बजे हुई. स्कूल का समय होने की वजह से बच्चों समेत कई लोग बस स्टॉप पर इंतजार कर रहे थे. इसी बीच, तेज रफ़्तार मिट्टी से भरा ट्रक का कंट्रोल खो गया और वह शेल्टर से टकरा गया. टक्कर से बस स्टॉप पूरी तरह से तबाह हो गया और बस स्टॉप पर खड़े लोग मिट्टी के नीचे दब गए. स्थानीय लोगों, पुलिस और दमकल कर्मियों ने पीड़ितों को मिट्टी के नीचे से निकाला. चार स्टूडेंट्स और एक वयस्क को गंभीर चोटें आई और अधिकारियों ने कन्फर्म किया कि उनकी हालत बहुत नाजुक बनी हुई है. घायलों को तुरंत कोट्टाराक्कारा के पास के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया.

स्थानीय लोगों और पुलिस ने मिलकर किया बचाव किया

हादसे की जगह का नजारा दुर्घटना की गंभीरता को बयां कर रहा था. पूरी तरह से ढह चुके बस स्टॉप के मलबे में बच्चे फंसे हुए थे. तेज आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने सबसे पहले बचाव कार्य शुरू किया. इसके कुछ ही देर बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी भी वहां पहुंच गए. जेसीबी/एक्सकेवेटर की मदद से ट्रक को हटाया गया, जिसके बाद उसके नीचे फंसे लोगों को बाहर निकाला गया.

स्थानीय लोगों की शिकायतें और जांच

स्थानीय लोगों का आरोप है कि हालांकि स्कूल के समय भारी वाहनों पर रोक होती है, लेकिन सुबह करीब 7:00 बजे पाबंदियां न होने का फायदा उठाकर मिट्टी से भरा ट्रक अक्सर तेज रफ़्तार से चलता है. यह अभी साफ नहीं है कि ड्राइवर को झपकी आ गई थी या किसी तकनीकी खराबी की वजह से यह हादसा हुआ. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी.

क्रेन की मदद से दुर्घटनाग्रस्त वाहन को हटाने और ट्रैफिक बहाल करने की कोशिश की गई. स्थानीय लोगों ने तेज रफ़्तार वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है, क्योंकि इनसे छात्रों की जान को खतरा रहता है. जांच अधिकारी हादसे की असल वजह का पता लगाने के लिए इलाके के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रहे है.