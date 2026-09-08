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झज्जर सड़क हादसे में दो की मौत, 2 दर्जन से ज्यादा घायल, राजस्थान के गोगामेड़ी धाम से लौट रहे थे यूपी के श्रद्धालु

झज्जर: मांडोठी गांव के पास दर्दनाक हादसा हो गया. कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस-वे पर श्रद्धालुओं से भरी पिकअप और कैंटर में टक्कर हो गई. इस हादसे में 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 2 दर्जन से ज्यादा घायल हैं. घायलों को इलाज के लिए बहादुरगढ़ के नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. जिनमें 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है. तीनों को इलाज के लिए रोहतक पीजीआई के लिए रेफर किया गया है.

झज्जर में सड़क हादसा, दो की मौत: बताया जा रहा है कि गोगामेड़ी धाम से लौट रहे श्रद्धालुओं की पिकअप कैंटर से टकरा गई. श्रद्धालु उत्तर प्रदेश के संभल जिले के चंदौसी से पिकअप गाड़ी में सवार होकर राजस्थान स्थित गोगामेड़ी धाम के दर्शन के लिए गए थे. वापस घर लौटते समय हादसा हुआ. केएमपी पर हादसे के बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला और वाहनों को हटाकर यातायात सुचारू कराया. फिलहाल मृतकों के शवों को बहादुरगढ़ के नागरिक अस्पताल के शव गृह में रखवाया गया है.