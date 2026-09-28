Road Accident : बाइक सवार चार युवकों को ट्रक ने रौंदा, यूपी निवासी 2 की मौत, दो के कटे पैर
जयपुर के दौलतपुरा में तेज रफ्तार ट्रक ने एक बाइक पर सवार चार युवकों को रौंद दिया, हादसे में दो की मौत हो गई.
Published : September 28, 2026 at 11:51 AM IST
जयपुर : राजधानी जयपुर के दौलतपुरा थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया. यहां एक ही बाइक पर सवार होकर जा रहे चार युवकों को तेज रफ्तार ट्रक ने बुरी तरह रौंद दिया. टक्कर इतनी भीषण थी कि दो युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि घायल युवकों के पैर कटकर ट्रक के अगले हिस्से में ही फंसे रह गए. ये सभी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं.
दौलतपुरा थाना अधिकारी महेंद्र सिंह यादव ने बताया कि चार युवक एक बाइक पर सवार होकर जा रहे थे. हादसे में दो युवकों की मौत हो गई और दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. सूचना मिलते ही दौलतपुरा थाना अधिकारी महेंद्र सिंह यादव पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. घायलों को सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां पर इलाज जारी है. मृतकों के शव अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए गए हैं. पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है. ट्रक यूपी नंबर का बताया जा रहा है.
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चारों दोस्त सोमवार सुबह बाइक से अपने घर जा रहे थे. इस दौरान दौलतपुरा सर्विस रोड पर पुलिया के नीचे खेरवाड़ी की तरफ जा रहे तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर लगते ही चारों सड़क पर दूर जा गिरे. सिर में गंभीर चोट लगने और अत्यधिक खून बह जाने से हादसे में उत्तर प्रदेश निवासी 18 वर्षीय अवकेश और प्रवीण की मौत हो गई. वहीं विकास और शिवम गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनके घुटने से नीचे के पैर कटकर अलग हो गए. चारों दोस्त हरमाड़ा इलाके की एक फैक्ट्री में काम करते थे.
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