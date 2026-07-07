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जयपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे बैठे परिवार को रौंदा, हादसे में 4 की मौत

हादसे में घायल महिला का सवाई मानसिंह अस्पताल में चल रहा है इलाज.

जयपुर में सड़क हादसा
जयपुर में सड़क हादसा (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 7, 2026 at 10:33 AM IST

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Updated : July 7, 2026 at 11:27 AM IST

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जयपुर : राजधानी जयपुर में आज मंगलवार सुबह एक भीषण हादसे में तीन बच्चों और उनके पिता की मौत हो गई. महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. जिसका अस्पताल में उपचार चल रहा है. यह हादसा जयपुर के श्याम नगर थाना इलाके में 200 फीट बाईपास के पास हुआ है, जहां एक दंपती और तीन बच्चे जैतपुरा जाने के लिए गाड़ी का इंतजार कर रहे थे. इस दौरान एक बेकाबू ट्रक ने सभी को कुचल दिया.

तीनों बच्चों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि माता-पिता को गंभीर रूप से घायल हालत में अस्पताल पहुंचाया गया. यहां पिता ने भी दम तोड़ दिया. हादसे में घायल महिला का उपचार चल रहा है. श्याम नगर थाना पुलिस के अलावा विभाग के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे. श्याम नगर थाने के हेड कांस्टेबल रामनरेश गुर्जर ने बताया कि 48 वर्षीय चंद्रशेखर अपनी पत्नी कैलाशी (44) और अपने तीन बच्चों के साथ सड़क किनारे गाड़ी का इंतजार कर रहा था. इन सभी को जैतपुरा जाना था. इस दौरान एक बेकाबू ट्रोले ने इन्हें कुचल दिया.

जयपुर में दर्दनाक हादसा (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर)

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हादसे में तीन बच्चों रमेश, दीपक और रतन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चंद्रप्रकाश और कैलाशी गंभीर रूप से घायल हो गई. पुलिस ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां चंद्रप्रकाश ने भी दम तोड़ दिया. फिलहाल, गंभीर रूप से घायल कैलाशी का उपचार चल रहा है. पुलिस ने चारों शवों को सवाई मानसिंह अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द किए जाएंगे.

Last Updated : July 7, 2026 at 11:27 AM IST

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TROLLEY CRUSHED SEVERAL ROADSIDE
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