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जयपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे बैठे परिवार को रौंदा, हादसे में 4 की मौत

जयपुर : राजधानी जयपुर में आज मंगलवार सुबह एक भीषण हादसे में तीन बच्चों और उनके पिता की मौत हो गई. महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. जिसका अस्पताल में उपचार चल रहा है. यह हादसा जयपुर के श्याम नगर थाना इलाके में 200 फीट बाईपास के पास हुआ है, जहां एक दंपती और तीन बच्चे जैतपुरा जाने के लिए गाड़ी का इंतजार कर रहे थे. इस दौरान एक बेकाबू ट्रक ने सभी को कुचल दिया.

तीनों बच्चों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि माता-पिता को गंभीर रूप से घायल हालत में अस्पताल पहुंचाया गया. यहां पिता ने भी दम तोड़ दिया. हादसे में घायल महिला का उपचार चल रहा है. श्याम नगर थाना पुलिस के अलावा विभाग के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे. श्याम नगर थाने के हेड कांस्टेबल रामनरेश गुर्जर ने बताया कि 48 वर्षीय चंद्रशेखर अपनी पत्नी कैलाशी (44) और अपने तीन बच्चों के साथ सड़क किनारे गाड़ी का इंतजार कर रहा था. इन सभी को जैतपुरा जाना था. इस दौरान एक बेकाबू ट्रोले ने इन्हें कुचल दिया.