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देहरादून में कार पर पलटा कंटेनर; सहारनपुर के एक ही परिवार के चार लोगों की मौत, 6 साल का मासूम घायल

देहरादून में सड़क हादसा ( Photo credit: ETV Bharat )

सहारनपुर : दीपावली की खुशियां मनाने की तैयारी कर रहा एक परिवार बुधवार को भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गया. उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के मोहब्बेवाला इलाके में एक अनियंत्रित कंटेनर ने कार को अपनी चपेट में ले लिया. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कंटेनर कार के ऊपर पलट गया और देखते ही देखते कार पूरी तरह पिचक गई.

इस दर्दनाक हादसे में सहारनपुर में आयकर विभाग में तैनात अधिकारी मिश्रेष कपूर, उनकी पत्नी निशा आनंद कपूर, मां किरण कपूर और कार चालक नीरज की मौत हो गई. वहीं, कार में सवार परिवार का छह वर्षीय बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है.



देहरादून में कार पर पलटा कंटेनर (Video credit: ETV Bharat) सीओ सदर अंकित कंडारी ने बताया कि मोहब्बेवाला चौक पर दोपहर करीब 3:30 बजे कंटेनर की चपेट में आई कार में एक परिवार सवार था, जो सहारनपुर से देहरादून लौट रहा था. हादसे में गंभीर रूप से घायल को अस्पताल भेजा गया, जहां चालक, मां और दंपती को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया. छह वर्षीय बच्चे का उपचार कराया जा रहा है. पुलिस के मुताबिक, प्रारंभिक जानकारी में सामने आया है कि ट्रक चालक ने ब्रेक नहीं लगाया था. हादसे के कारणों की जांच की जा रही है.



जानकारी के मुताबिक, परिवार देहरादून के चमन विहार का रहने वाला था. परिवार दीपावली की खरीदारी के लिए उत्तर प्रदेश के सहारनपुर आया हुआ था. बुधवार को खरीदारी पूरी करने के बाद सभी कार से वापस देहरादून लौट रहे थे. कार में उपहार और खरीदारी का सामान भी रखा हुआ था.