देहरादून में कार पर पलटा कंटेनर; सहारनपुर के एक ही परिवार के चार लोगों की मौत, 6 साल का मासूम घायल
सीओ सदर अंकित कंडारी ने बताया कि हादसे के कारणों की जांच की जा रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 8:59 PM IST|
Updated : November 4, 2026 at 9:30 PM IST
सहारनपुर : दीपावली की खुशियां मनाने की तैयारी कर रहा एक परिवार बुधवार को भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गया. उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के मोहब्बेवाला इलाके में एक अनियंत्रित कंटेनर ने कार को अपनी चपेट में ले लिया. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कंटेनर कार के ऊपर पलट गया और देखते ही देखते कार पूरी तरह पिचक गई.
इस दर्दनाक हादसे में सहारनपुर में आयकर विभाग में तैनात अधिकारी मिश्रेष कपूर, उनकी पत्नी निशा आनंद कपूर, मां किरण कपूर और कार चालक नीरज की मौत हो गई. वहीं, कार में सवार परिवार का छह वर्षीय बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
सीओ सदर अंकित कंडारी ने बताया कि मोहब्बेवाला चौक पर दोपहर करीब 3:30 बजे कंटेनर की चपेट में आई कार में एक परिवार सवार था, जो सहारनपुर से देहरादून लौट रहा था. हादसे में गंभीर रूप से घायल को अस्पताल भेजा गया, जहां चालक, मां और दंपती को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया. छह वर्षीय बच्चे का उपचार कराया जा रहा है. पुलिस के मुताबिक, प्रारंभिक जानकारी में सामने आया है कि ट्रक चालक ने ब्रेक नहीं लगाया था. हादसे के कारणों की जांच की जा रही है.
जानकारी के मुताबिक, परिवार देहरादून के चमन विहार का रहने वाला था. परिवार दीपावली की खरीदारी के लिए उत्तर प्रदेश के सहारनपुर आया हुआ था. बुधवार को खरीदारी पूरी करने के बाद सभी कार से वापस देहरादून लौट रहे थे. कार में उपहार और खरीदारी का सामान भी रखा हुआ था.
जानकारी के मुताबिक, मोहब्बेवाला चौक के पास दोपहर करीब 3:30 बजे एक कंटेनर अनियंत्रित होकर कार से टकरा गया. टक्कर के बाद ट्रक पलट गया. उसका अगला हिस्सा सड़क की दूसरी तरफ जा गिरा, जबकि कंटेनर सीधे कार के ऊपर पलट गया. भारी कंटेनर का दबाव इतना अधिक था कि कार की छत और ऊपरी हिस्सा नीचे की बॉडी तक धंस गया.
हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. आस-पास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी. पुलिस और राहत दल ने मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू किया. कंटेनर को हटाने के लिए क्रेन की मदद ली गई. काफी मशक्कत के बाद छह वर्षीय बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला गया और तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया.
इसके बाद कार में फंसे अन्य लोगों को निकालने के लिए कटर मंगवाया गया. कार की बॉडी को काटकर उसमें फंसे शवों को बाहर निकाला गया. राहत एवं बचाव कार्य में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी. करीब दो घंटे की कार्रवाई के बाद सड़क से मलबा हटाकर यातायात सुचारु कराया जा सका.
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