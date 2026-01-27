ETV Bharat / bharat

दौसा में एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, 4 लोगों की मौत, कार को कई किलोमीटर तक घसीटता ले गया ट्रक

नांगल राजावतान डीएसपी दीपक मीना ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त अर्टिगा कार में शव बुरी तरह फंस गए, जिन्हें बाहर निकालने के लिए क्रेन और रेस्क्यू टीम तुरंत मदद के लिए मौके पर बुलाया गया. ऐसे में काफी मशक्कत के बाद कार में फंसे शवों को बाहर निकाला जा सका. वहीं शवों को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. हादसे के समय कार में कुल पांच लोग सवार थे. टक्कर के बाद चार लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल युवक को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है.

दौसा : जिले के पापड़दा थाना क्षेत्र में स्थित आलूदा गांव के समीप बीती रात दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के पिलर नंबर 194 पर भीषण सड़क हादसा हो गया. एक कार और ट्रक में जोरदार टक्कर हो गई. जिस कारण हादसे में कार सवार पांच लोगों में से चार की मौत हो गई. जबकि, पांचवा शख्स घायल हुआ है. इस दर्दनाक हादसे में हरियाणा नंबर की अर्टिगा कार और एक अज्ञात भारी वाहन (ट्रक) के बीच जबरदस्त भिड़ंत हुई. टक्कर इतनी भयावह थी कि कार पूरी तरह चकनाचूर हो गई और उसमें सवार लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला.

हादसे के बाद कार को कई किलोमीटर तक घसीटा : घायल युवक ने पुलिस को जो बयान दिया, वह रोंगटे खड़े कर देने वाला है. युवक के अनुसार, ट्रक चालक टक्कर के बाद कार को कई किलोमीटर तक घसीटता हुआ ले गया. इस दौरान कार में फंसे लोग मदद के लिए तड़पते रहे, लेकिन तेज रफ्तार और अंधेरे में किसी को कुछ समझने का मौका नहीं मिला. सूचना मिलते ही पापड़दा और नांगल राजावतान थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची. एक्सप्रेसवे पर बिखरे मलबे और क्षतिग्रस्त कार को देखकर हर कोई सन्न रह गया. हादसे के बाद दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे पर लंबा जाम लग गया और यातायात कुछ समय के लिए बाधित रहा. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रैफिक को नियंत्रित किया और पूरे मामले की गहन जांच शुरू कर दी है.

सभी मृतक ग्रेटर नोएडा निवासी : प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हादसे का शिकार सभी लोग ग्रेटर नोएडा के रहने वाले थे. यह सभी उज्जैन महाकाल के दर्शन के बाद वापस लौट रहे थे, तभी मंगलवार अल सुबह उनकी गाड़ी किसी अज्ञात वाहन से टकरा गई और यह दुर्घटना हो गई .पापड़दा थाना क्षेत्र में पिलर संख्या 193 के समीप की घटना बताई गई है. फ़िलहाल पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुट गई है. साथ ही सीसीटीवी कैमरा की मदद से दुर्घटना के कारण का भी पता लगाने की कोशिश हो रही है. फिलहाल दुर्घटना में घायल शख्स ज्यादा जानकारी देने की स्थिति में नहीं है, लेकिन मौके की हालत बता रहे हैं कि कार किसी बड़े वाहन से पीछे से टकरा गई थी, इसके बाद यह वाहन के साथ फंसकर लंबी दूरी तक सड़क पर घसीटती रही. दुर्घटना के बाद शव कार में बुरी तरह से फंस गए थे.