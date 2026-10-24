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चूरू में भीषण हादसा : ट्रक से टकराई कार, 6 लोगों की मौत, 7 माह की बच्ची बची

चूरू में सड़क हादसा ( ईटीवी भारत चूरू )

चूरू : सादुलपुर के ददरेवा, तारानगर सड़क मार्ग पर बड़ा हादसा घटित हो गया. यहां खड़े ट्रक से पीछे से एक कार टकरा गई. हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 माह की बच्ची बच गई है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है.