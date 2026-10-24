चूरू में भीषण हादसा : ट्रक से टकराई कार, 6 लोगों की मौत, 7 माह की बच्ची बची
सोमसीसर गांव से देवी को भोग लगाने के लिए परिवार कार में सवार होकर गुडगांव जा रहा था. तभी ये सड़क हादसा हो गया.
Published : October 24, 2026 at 10:57 AM IST
चूरू : सादुलपुर के ददरेवा, तारानगर सड़क मार्ग पर बड़ा हादसा घटित हो गया. यहां खड़े ट्रक से पीछे से एक कार टकरा गई. हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 माह की बच्ची बच गई है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
सादुलपुर थानाधिकारी राजेश सिहाग ने बताया हादसे के समय कार में 7 लोग सवार थे, जिनमें से 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी. एक बच्चे ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया. हादसे के बाद पुलिस और प्रसाशन ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव का कार्य शुरू किया. मृतक तारानगर के सोमसीसर गांव के हैं, जो सोमसीसर से गुड़गांव देवी के भोग लगाने के लिए जा रहे थे.
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उन्होंने बताया कि ददरेवा के पास सुबह 8:30 बजे हादसा हुआ, जिसमें गाड़ी में सवार एक ही परिवार के 5 लोगों सहित चालक की मौत हो गई. सोमसीसर गांव से देवी को भोग लगाने के लिए परिवार कार में सवार होकर गुडगांव जा रहा था. तभी ददरेवा गांव के पास सड़क हादसा हो गया. घटना की सूचना पर ददरेवा चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया. हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक सात माह की बच्ची जीवित है. उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से उसे गंभीर हालत देखते हुए चूरू के लिए रेफर कर दिया.