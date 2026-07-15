गड्ढे ने ली जान! कार अनियंत्रित होकर बाइक से टकराई, तीन की मौत
दो मृतक बिहार राज्य के हैं, जिनके परिजनों के पहुंचने पर पोस्टमार्टम करवाकर शव सौंपे जाएंगे.
Published : July 15, 2026 at 12:45 PM IST
भीलवाड़ा: जिले के आसींद थाना क्षेत्र से गुजरने वाले भीलवाड़ा आसींद राजमार्ग पर ब्राह्मणों की सरेरी गांव के निकट बुधवार अल सुबह एक भीषण सड़क हादसे में तीन युवकों की दर्दनाक मौत हो गई. हाईवे पर बने गहरे गड्ढे से बचने के प्रयास में एक कार अनियंत्रित होकर सामने से आ रही बाइक से टकरा गई. टक्कर मारने के बाद चालक कार लेकर फरार हो गया. तीनों मृतकों में एक स्थानीय युवक का पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों को सौंप दिया, जबकि दो युवा बिहार राज्य के निवासी हैं. उनके परिजन आने पर पोस्टमार्टम करवाया जाएगा, उसके बाद उनके शव सौंपे जाएंगे.
आसींद थाना प्रभारी श्रद्धा पचेरी ने कहा कि आसींद थाना क्षेत्र से गुजरने वाले राजमार्ग पर ब्राह्मणों की सरेरी गांव के निकट बुधवार सुबह 3 बजे के करीब एक कार ने तीन बाइक सवार युवकों को टक्कर मार दी, जिसमें तीनों युवकों की मौत हो गई. सभी के शव आसींद सामुदायिक अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए हैं. मृतकों में पालड़ी निवासी कमलेश पुत्र नारायण बलाई, बिहार के छपरा निवासी भूरा उर्फ निजाम खान और बिहार के मुजफ्फरपुर निवासी बृजेश सहनी पुत्र भूषण सहनी हैं, जो भीलवाड़ा में केटरिंग का कार्य करते थे.
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दो मृतक बिहार के: तीनों लोग अपना कार्य समाप्त कर तीनों बाइक से आसींद कस्बे के निकट पालड़ी गांव की ओर लौट रहे थे. इसी दौरान आसींद से भीलवाड़ा की ओर जा रही कार ने उन्हें टक्कर मार दी. हादसा इतना भीषण था कि कमलेश बलाई और निजाम खान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल बृजेश सहनी ने भीलवाड़ा अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया. इसमें से एक मृतक का पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों को सौंप दिया है. दो मृतक बिहार राज्य के हैं, जिनके परिजनों के पहुंचने पर पोस्टमार्टम करवाकर शव सौंपे जाएंगे.
हाईवे के गड्ढों पर फिर उठे सवाल : स्थानीय लोगों के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग-158 के इस हिस्से पर पुलिया के पास लंबे समय से बड़े-बड़े गड्ढे बने हुए हैं. मृतक के परिजनों की ओर से थाने में दी रिपोर्ट में आरोप लगाया कि कार चालक लापरवाही से गाड़ी चला रहा था और नियंत्रण खो बैठा, जिससे यह भीषण हादसा हुआ.