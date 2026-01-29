ETV Bharat / bharat

बड़ा हादसा : कोहरे में ट्रेलर में घुसी स्लीपर बस, चार की मौत, पांच गंभीर घायल

हादसे में घायल रामवीर ने अपनी पत्नी और 8 साल के बेटो को खो दिया.

भरतपुर में सड़क हादसा
भरतपुर में सड़क हादसा (ETV Bharat Bharatpur)
Published : January 29, 2026 at 7:01 AM IST

Updated : January 29, 2026 at 7:14 AM IST

भरतपुर : आगरा-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर गुरुवार अलसुबह एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हो गया. सेवर थाना क्षेत्र में लुधावई पुलिया के पास कासगंज से जयपुर जा रही एक स्लीपर बस आगे चल रहे ट्रेलर में पीछे से जा घुसी. हादसा इतना भीषण था कि बस के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए. इस दर्दनाक दुर्घटना में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पांच यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए.

सेवर थाना के एसआई अवधेश ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. सभी घायलों को तत्काल जिला आरबीएम अस्पताल भिजवाया गया, जहां उनका इलाज जारी है. वहीं, चारों मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए आरबीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए गए हैं. मृतकों के परिजनों को सूचित कर दिया गया है, उनके पहुंचने के बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जाएगी.

हादसे में घायल रामवीर (ETV Bharat Bharatpur)

हादसा गुरुवार तड़के करीब 2.30 से 3 बजे के बीच हुआ. घना कोहरा हादसे की बड़ी वजह माना जा रहा है. टक्कर के बाद बस में फंसे यात्रियों में चीख-पुकार मच गई. आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी. स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बस से बाहर निकाला गया और अस्पताल में भर्ती करवाया गया. फिलहाल उनका इलाज चल रहा है.

हादसे में जान गंवाने वाले : इस हादसे ने कई परिवारों की खुशियां हमेशा के लिए छीन लीं. मृतकों की पहचान हो गई है. इनमें कान्हा (8 वर्ष) पुत्र रामवीर, निवासी सतोवा, मथुरा (उत्तर प्रदेश), गीता (38 वर्ष) पत्नी रामवीर, निवासी सतोवा, मथुरा (उत्तर प्रदेश), मुक्खन सिंह (28 वर्ष) पुत्र खेम सिंह, निवासी कठूमर, अलवर (राजस्थान) और मुस्लिम (40 वर्ष) पुत्र इस्माइल, निवासी कासगंज (उत्तर प्रदेश) के रूप में हुई है.

रामवीर का उजड़ गया परिवार : इस हादसे की सबसे मार्मिक कहानी मथुरा के सतोवा निवासी रामवीर की है. रामवीर अपनी पत्नी गीता और 8 वर्षीय बेटे कान्हा के साथ खाटूश्याम जी के दर्शन के लिए जा रहे थे. रामवीर भगवान की मूर्तियों के लिए कागज की पगड़ियां बनाते हैं और हर महीने माल सप्लाई करने खाटूश्याम जी जाते थे. इस बार वो पत्नी और बेटे को भी साथ लेकर गए थे. हादसे में रामवीर की पत्नी और बेटे की मौत हो गई, जबकि रामवीर खुद गंभीर रूप से घायल हो गए.

