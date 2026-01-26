ETV Bharat / bharat

बेंगलुरु में भीषण सड़क हादसाः यूपी, पंजाब और आंध्रा के सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की मौत, छुट्टी मनाकर लौट रहे थे

यह हादसा नेशनल हाईवे-48 पर नेलहाल के पास सोमवार की सुबह करीब 6:00 से 6:30 बजे के बीच हुआ.

road accident in Bengaluru
बेंगलुरु में भीषण सड़क हादसा. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 26, 2026 at 5:26 PM IST

तुमकुरु (कर्नाटक): तुमकुरु जिले में आज सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में तीन सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की मौके पर ही मौत हो गई. कार में चालक समेत कुल 7 लोग सवार थे. कार चालक की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है, जबकि तीन अन्य लोगों को मामूली चोटें आई हैं. सभी घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है. यह हादसा नेशनल हाईवे-48 पर नेलहाल के पास सोमवार की सुबह करीब 6:00 से 6:30 बजे के बीच हुआ.

मृतकों के नाम

  • अनिकेत (42): पंजाब के निवासी
  • अभीर (44): उत्तर प्रदेश के निवासी
  • सन्मुक्ति (35): आंध्र प्रदेश के निवासी
road accident in Bengaluru
बेंगलुरु में भीषण सड़क हादसा. (ETV Bharat)

ट्रक में जा घुसी तेज रफ्तार कार

हादसे का मंजर इतना खौफनाक था कि कार के परखच्चे उड़ गए. तुमकुरु के एसपी अशोक के.वी. के अनुसार, बेंगलुरु की ओर जा रही एक तेज रफ्तार कार ने आगे चल रहे एक ट्रक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी. बताया जा रहा है कि चढ़ाई होने के कारण ट्रक की रफ्तार धीमी थी, तभी पीछे से आई कार उसमें जा घुसी. पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि हादसा ड्राइवर को नींद की झपकी आने की वजह से हुआ या फिर लापरवाही के कारण.

गोकर्ण और उडुपी से लौट रहा था दोस्तों का ग्रुप

जानकारी के अनुसार, ये सभी दोस्त बेंगलुरु से छुट्टी मनाने के लिए गोकर्ण, मुरुदेश्वर और उडुपी गए थे. ट्रिप खत्म करने के बाद वे वापस बेंगलुरु लौट रहे थे, लेकिन घर पहुंचने से कुछ ही किलोमीटर पहले यह दुखद हादसा हो गया.

road accident in Bengaluru
बेंगलुरु में भीषण सड़क हादसा. (ETV Bharat)

मौके पर पहुंची पुलिस

घटना की सूचना मिलते ही तुमकुरु एसपी अशोक के.वी. और कोरा पुलिस स्टेशन की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए तुमकुरु जिला अस्पताल भेज दिया है. हाईवे पर बिखरे मलबे को हटाकर यातायात बहाल कर दिया गया है.

KARNATAKA ROAD ACCIDENT
KARNATAKA THREE TECHIES DIED
बेंगलुरु में सड़क हादसा
बेंगलुरु में तीन इंजीनियर की मौत
CAR LORRY COLLISION IN KARNATAKA

