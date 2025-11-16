ETV Bharat / bharat

दर्दनाक हादसा : बालेसर के पास ट्रेलर-टेम्पो की भिड़ंत, रामदेवरा जा रहे 6 श्रद्धालुओं की मौत, 14 घायल

टेंपो में सवार श्रद्धालु गुजरात के जिला बनासकांठा व धनसुरा के रहने वाले हैं, जो रामदेवरा जा रहे थे. टेंपो में 20 लोग सवार थे. इनमें तीन साल की नव्या, 40 वर्षीय भूपत सिंह और 60 वर्षीय काशिया बाई की मौत एमडीएम अस्पताल पहुंचने के दौरान हो गई. मौके पर ही मरने वाली तीन महिलाओं के शव बालेसर अस्पताल में रखे हैं. उनकी पहचान अभी होनी है.

जोधपुर: जोधपुर से बालेसर के बीच अल सुबह बड़ा सड़क हादसा हो गया, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई और 14 लोग घायल हुए हैं. बालेसर थानाधिकारी मूलसिंह भाटी ने बताया कि नेशनल हाईवे पर खारी बेरी गांव के पास सुबह करीब 5 बजे अनाज की बोरियों से भरे हुए ट्रेलर की भिड़ंत गुजरात से जोधपुर होते हुए रामदेवरा जा रहे श्रद्धालुओं से भरे टेंपो से हो गई. हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. तीनों महिलाएं हैं, जिनके शव बालेसर अस्पताल में रखे हैं. बाकी अन्य घायलों को बालेसर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद मथुरादास माथुर अस्पताल भेजा गया, जिनमें से भी तीन ने दम तोड़ दिया है.

14 घायल का उपचार जारी : बालेसर से एमडीएम भेजे गए 17 घायलों में से तीन की मौत के बाद 14 घायलों को मथुरादास माथुर अस्पताल में भर्ती किया गया है. अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर विकास राजपुरोहित ने बताया कि घायलों में कुछ गंभीर भी हैं, जिनका उपचार चल रहा है. तीन के शव मोर्चरी में रखवाए हैं. घायलों में 14 वर्षीय प्रिया, 62 वर्षीय हिम्मत सिंह, 13 वर्षीय अनिल, 8 वर्षीय वीरा, 65 वर्षीय अरख, 18 वर्षीय अनुराधा, 40 वर्षीय कालू सिंह, 10 साल की गवरी, 13 साल की निकिता, 6 वर्षीय उमा, 65 वर्षीय आशु बहन, 17 वर्षीय अर्जुन, 3 वर्षीय हर्षित, 15 वर्षीय आसिफ और 60 वर्षीय कपिला शामिल हैं.

केंद्रीय मंत्री ने जताया दुख : केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि रामदेवरा धाम जा रहे वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने से श्रद्धालुओं के देहावसान की सूचना ने दुखी कर दिया है. बालेसर क्षेत्र में यह हादसा हुआ है. मैंने तत्काल जानकारी ली है और हरसंभव सहायता के दिशा-निर्देश दिए हैं. दिवंगत आत्माओं को देवलोक में स्थान मिले. घायलों की शीघ्र स्वस्थता की प्रार्थना है, उन्हें शीघ्र और श्रेष्ठ उपचार मिले, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा. परिजनों से मेरे हृदय की संवेदनाएं जुड़ी हैं.

पढे़ं. दर्दनाक हादसा : दोस्त का जन्मदिन मनाकर आ रहे युवाओं की गाड़ी पलटी, तीन की मौत, आठ घायल

पूर्व सीएम सहित नेताओं ने जताया दुख : घटना को लेकर पूर्व सीएम अशोक गहलोत सहित कई नेताओं ने शोक जताया है. पूर्व सीएम गहलोत ने लिखा कि गुजरात से रामदेवरा दर्शन के लिए जा रहे 5 श्रद्धालुओं की जोधपुर-जैसलमेर हाईवे पर बालेसर के निकट हुए सड़क हादसे में मृत्यु दुखद है. मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं. ईश्वर उन्हें इस कठिन समय में संबल दें एवं दिवंगतों की आत्मा को शांति प्रदान करें. घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं. पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने लिखा कि जोधपुर-जैसलमेर मार्ग पर बालेसर के पास सड़क हादसे में रामदेवरा दर्शन करने जा रहे श्रद्धालुओं की मृत्यु दु:खद है. शोकाकुल परिवारजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं, ईश्वर से घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना है.

24 घंटे में हुई 13 मौतें : जोधपुर जिले में पिछले 24 घंटे में चार बड़े सड़क हादसों में 13 लोगों की मौत हुई है. इनमें पहला हादसा शनिवार अल सुबह बिलाड़ा थाना क्षेत्र में हुआ, जिसमें तीन दोस्तों की मौत हुई थी. इसके बाद बाड़मेर हाईवे पर धवा गांव के पास शनिवार दोपहर सड़क क्रॉस करते हुए दंपती को रोडवेज ने टक्कर मार दी, जिसमें दोनों की मौत हो गई. भांडू गांव में शनिवार शाम को एक डंपर ने बाइक सवार दो लोगों को कुचल दिया, जिसमें दोनों की मौत हो गई. रविवार अल सुबह बालेसर के पास हुए हादसे में 6 मौतें हो गई.