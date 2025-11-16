ETV Bharat / bharat

दर्दनाक हादसा : बालेसर के पास ट्रेलर-टेम्पो की भिड़ंत, रामदेवरा जा रहे 6 श्रद्धालुओं की मौत, 14 घायल

बालेसर में रविवार सुबह अनाज की बोरियों से भरे ट्रक और टेम्पो में भिड़ंत हो गई. हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई.

ट्रेलर-टैम्पो की भिड़ंत
ट्रेलर-टैम्पो की भिड़ंत (ETV Bharat Jodhpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 16, 2025 at 10:44 AM IST

|

Updated : November 16, 2025 at 11:42 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

जोधपुर: जोधपुर से बालेसर के बीच अल सुबह बड़ा सड़क हादसा हो गया, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई और 14 लोग घायल हुए हैं. बालेसर थानाधिकारी मूलसिंह भाटी ने बताया कि नेशनल हाईवे पर खारी बेरी गांव के पास सुबह करीब 5 बजे अनाज की बोरियों से भरे हुए ट्रेलर की भिड़ंत गुजरात से जोधपुर होते हुए रामदेवरा जा रहे श्रद्धालुओं से भरे टेंपो से हो गई. हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. तीनों महिलाएं हैं, जिनके शव बालेसर अस्पताल में रखे हैं. बाकी अन्य घायलों को बालेसर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद मथुरादास माथुर अस्पताल भेजा गया, जिनमें से भी तीन ने दम तोड़ दिया है.

टेंपो में सवार श्रद्धालु गुजरात के जिला बनासकांठा व धनसुरा के रहने वाले हैं, जो रामदेवरा जा रहे थे. टेंपो में 20 लोग सवार थे. इनमें तीन साल की नव्या, 40 वर्षीय भूपत सिंह और 60 वर्षीय काशिया बाई की मौत एमडीएम अस्पताल पहुंचने के दौरान हो गई. मौके पर ही मरने वाली तीन महिलाओं के शव बालेसर अस्पताल में रखे हैं. उनकी पहचान अभी होनी है.

अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर विकास राजपुरोहित (ETV Bharat Jodhpur)

पढ़ें. जोधपुर-बाड़मेर हाईवे पर रोडवेज बस से बाइक की टक्कर, पति-पत्नी की मौत, ग्रामीणों ने लगाया जाम

14 घायल का उपचार जारी : बालेसर से एमडीएम भेजे गए 17 घायलों में से तीन की मौत के बाद 14 घायलों को मथुरादास माथुर अस्पताल में भर्ती किया गया है. अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर विकास राजपुरोहित ने बताया कि घायलों में कुछ गंभीर भी हैं, जिनका उपचार चल रहा है. तीन के शव मोर्चरी में रखवाए हैं. घायलों में 14 वर्षीय प्रिया, 62 वर्षीय हिम्मत सिंह, 13 वर्षीय अनिल, 8 वर्षीय वीरा, 65 वर्षीय अरख, 18 वर्षीय अनुराधा, 40 वर्षीय कालू सिंह, 10 साल की गवरी, 13 साल की निकिता, 6 वर्षीय उमा, 65 वर्षीय आशु बहन, 17 वर्षीय अर्जुन, 3 वर्षीय हर्षित, 15 वर्षीय आसिफ और 60 वर्षीय कपिला शामिल हैं.

केंद्रीय मंत्री ने जताया दुख : केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि रामदेवरा धाम जा रहे वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने से श्रद्धालुओं के देहावसान की सूचना ने दुखी कर दिया है. बालेसर क्षेत्र में यह हादसा हुआ है. मैंने तत्काल जानकारी ली है और हरसंभव सहायता के दिशा-निर्देश दिए हैं. दिवंगत आत्माओं को देवलोक में स्थान मिले. घायलों की शीघ्र स्वस्थता की प्रार्थना है, उन्हें शीघ्र और श्रेष्ठ उपचार मिले, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा. परिजनों से मेरे हृदय की संवेदनाएं जुड़ी हैं.

पढे़ं. दर्दनाक हादसा : दोस्त का जन्मदिन मनाकर आ रहे युवाओं की गाड़ी पलटी, तीन की मौत, आठ घायल

पूर्व सीएम सहित नेताओं ने जताया दुख : घटना को लेकर पूर्व सीएम अशोक गहलोत सहित कई नेताओं ने शोक जताया है. पूर्व सीएम गहलोत ने लिखा कि गुजरात से रामदेवरा दर्शन के लिए जा रहे 5 श्रद्धालुओं की जोधपुर-जैसलमेर हाईवे पर बालेसर के निकट हुए सड़क हादसे में मृत्यु दुखद है. मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं. ईश्वर उन्हें इस कठिन समय में संबल दें एवं दिवंगतों की आत्मा को शांति प्रदान करें. घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं. पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने लिखा कि जोधपुर-जैसलमेर मार्ग पर बालेसर के पास सड़क हादसे में रामदेवरा दर्शन करने जा रहे श्रद्धालुओं की मृत्यु दु:खद है. शोकाकुल परिवारजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं, ईश्वर से घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना है.

24 घंटे में हुई 13 मौतें : जोधपुर जिले में पिछले 24 घंटे में चार बड़े सड़क हादसों में 13 लोगों की मौत हुई है. इनमें पहला हादसा शनिवार अल सुबह बिलाड़ा थाना क्षेत्र में हुआ, जिसमें तीन दोस्तों की मौत हुई थी. इसके बाद बाड़मेर हाईवे पर धवा गांव के पास शनिवार दोपहर सड़क क्रॉस करते हुए दंपती को रोडवेज ने टक्कर मार दी, जिसमें दोनों की मौत हो गई. भांडू गांव में शनिवार शाम को एक डंपर ने बाइक सवार दो लोगों को कुचल दिया, जिसमें दोनों की मौत हो गई. रविवार अल सुबह बालेसर के पास हुए हादसे में 6 मौतें हो गई.

Last Updated : November 16, 2025 at 11:42 AM IST

TAGGED:

TRAILER AND TEMPO COLLISION
ROAD ACCIDENT IN JODHPUR
ट्रेलर टेम्पो की भिड़ंत
ROAD ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

SIR के तहत 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 95 फीसदी से अधिक गणना फॉर्म मतदाताओं को वितरित किए गए: EC

NEET UG 2025 : 16678 रैंक पर मिली एम्स की MBBS सीट, सरकारी सीट 525 अंक नीट स्कोर व AIR 27332 पर

IPL 2026 मिनी ऑक्शन से पहले 81 खिलाड़ी रिलीज, KKR ने आंद्र रसेल को छोड़कर चौंकाया

नैपकॉन 2025: डायबिटीज के मरीजों को फेफड़ों से जुड़ी बीमारियों का खतरा ज्यादा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.