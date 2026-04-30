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दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा : कार में आग लगने से 5 लोग जिंदा जले, वैष्णो देवी से लौट रहे थे सभी

सभी मृतक मध्य प्रदेश के श्योपुर के रहने वाले थे और वैष्णो देवी से दर्शन कर लौट रहे थे.

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा (File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 30, 2026 at 8:02 AM IST

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Updated : April 30, 2026 at 8:10 AM IST

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अलवर : लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र के मौजपुर के समीप दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेस-वे पर बुधवार रात को बड़ा हादसा हो गया. चलती कार में आग लग गई, जिससे 5 लोग जिंदा जल गए. कार चालक ने बड़ी मुश्किल से कार से बाहर निकलकर जान बचाई. बताया जा रहा है कि सभी मृतक मध्य प्रदेश के श्योपुर के रहने वाले थे और वैष्णो देवी से दर्शन कर लौट रहे थे.

हादसे की सूचना मिलते ही लक्ष्मणगढ़ थाना पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने परिजनों को सूचित कर दिया है. एक्सप्रेसवे पर हुए इस हादसे के कारण कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा. पुलिस के अनुसार कार में आग क्यों लगी, इसका कारण जांच के बाद ही चल सकेगा.

Last Updated : April 30, 2026 at 8:10 AM IST

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ROAD ACCIDENT IN ALWAR
FIRE BROKE OUT IN CAR
SEVERAL BURNT ALIVE IN ALWAR
ACCIDENT ON DELHI MUMBAI EXPRESSWAY

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