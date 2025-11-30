ETV Bharat / bharat

भीषण हादसा : दिल्ली-जयपुर हाईवे पर ट्रक से टकराई कार, चार लोगों की मौत, 5 घायल

जयपुर : राजस्थान में जयपुर-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर रतनपुरा गांव के पास रविवार को एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई, जबकि पांच लोग इस हादसे में घायल हुए हैं. घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया. मृतकों के शवों को भी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. कार सवार लोग मेहंदीपुर बालाजी से खाटूश्यामजी दर्शन के लिए जा रहे थे. कार में सवार लोग बीकानेर, हरियाणा और दौसा के बताए जा रहे हैं. रास्ते में तेज गति में ओवरटेक करने के प्रयास में उनकी गाड़ी की ट्रक से टक्कर हो गई. हादसा इतना भीषण था कि गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई.

कार में सवार थे 9 लोग : शाहपुरा वृत्ताधिकारी मुकेश कुमार जोशी ने बताया कि यह हादसा दौसा-मनोहरपुर के बीच रतनपुरा के पास हुआ है, जहां एक सवारी गाड़ी और ट्रक में जोरदार टक्कर हो गई. इस हादसे में चार लोगों ने जान गंवाई है, जबकि पांच लोग घायल हुए हैं. इनमें दो लोग गंभीर रूप से घायल हैं. सवारी गाड़ी में कुल 9 लोग सवार थे. इनमें से कुछ लोग बीकानेर और हरियाणा के हैं, जबकि कुछ दौसा के हैं. घायलों और मृतकों की पहचान करने ने पुलिस जुटी है.