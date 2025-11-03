ETV Bharat / bharat

तेलंगाना में भीषण हादसा, बजरी के नीचे दबकर 12 यात्रियों की मौत

बता दें कि यह घटना रंगारेड्डी जिलेचेवेल्ला मंडल के मिर्जागुडा के पास हुई. इस हादसे में बजरी का भार बस पर गिरने से कई यात्री बस के अंदर ही फंस गए. इस दर्दनाक दुर्घटना में 12 लोगों की मौत हो गई. इसके अलावा कई गंभीर रूप से घायल हो गए. पुलिस मौके पर पहुंची और जेसीबी की मदद से बचाव कार्य शुरू किया. बजरी में फंसे लोगों को बाहर निकाल लिया गया है. इनमें से कई लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद वहां से जाने दिया गया है. दूसरी ओर कई घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है.

हैदराबाद: तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में एक गंभीर सड़क दुर्घटना में हुए भीषण सड़क हादसे में 12 लोगों की अकाल मौत हो गई. ये हादसा तब हुआ, जब बजरी से लदा एक टिपर, तंदूर डिपो की एक आरटीसी बस से टकरा गया.

जान लें कि यह दुर्घटना उस समय हुई, जब आरटीसी बस तंदूर से सवारियों को लेकर हैदराबाद जा रही थी. बताया जा रहा है कि बस में 70 यात्री सवार थे. इनमें से ज़्यादातर छात्र और कर्मचारी हैं.बताया जा रहा है कि छात्र हैदराबाद के कई कॉलेजों में पढ़ रहे हैं. रविवार को छुट्टी होने के कारण, यह घटना उस समय हुई, जब वे अपने घर लौट रहे थे. इस सड़क दुर्घटना के कारण हैदराबाद-बीजापुर राजमार्ग पर भारी जाम लग गया. चेवेल्ला-विकाराबाद मार्ग पर बड़ी संख्या में वाहन रोक दिए गए. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. पुलिस और प्रशासन के लोग राहत और बचाव में लगे हुए हैं.

इस हादसे पर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने अधिकारियों को तुरंत घटनास्थल पर पहुंचने और आवश्यक राहत उपाय करने के निर्देश दिए हैं. मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को भी बस दुर्घटना में घायल हुए सभी लोगों को तुरंत हैदराबाद पहुँचाने और बेहतर चिकित्सा व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं.

वहीं, भारत राष्ट्र समिति के अध्यक्ष केसीआर ने भी रंगा रेड्डी जिले के चेवेल्ला मंडल में मिर्जागुडा के पास हुए दुखद हादसे पर गहरा दुख और शोक व्यक्त किया. उन्होंने जानमाल के नुकसान पर शोक व्यक्त किया और अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त की.

टिपर क्या होता है: टिपर, ट्रक जैसा एक प्रकार का भारी वाहन है. यह कंस्ट्रक्शन और खनन जैसे कामों में इस्तेमाल किया जाता है. इसमें एक खोल या बाॅडी होती है जो पीछे की ओर झुककर सामग्री जैसे रेत, पत्थर, मिट्टी आदि को खाली कर देती है. यह खराब सड़कों पर चलने के लिए मजबूत होती है. इसमें शक्तिशाली इंजन लगा होता है.