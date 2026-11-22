ETV Bharat / bharat

नीतीश सेतु लोकार्पण के बाद हंगामे का वीडियो वायरल, RJD कार्यकर्ताओं पर पोस्टर फाड़ने का आरोप

नीतीश सेतु पर आरजेडी कार्यकर्ताओं के हंगामे का वीडियो वायरल ( ETV Bharat )

नीतीश सेतु पर आरजेडी कार्यकर्ताओं के हंगामे का वीडियो वायरल