नीतीश सेतु लोकार्पण के बाद हंगामे का वीडियो वायरल, RJD कार्यकर्ताओं पर पोस्टर फाड़ने का आरोप
40 मिनट तक नीतीश सेतु पर हंगामा करते रहे कथित आरजेडी के कार्यकर्ता, एनडीए सरकार के बैनर-पोस्टर फाड़े.
Published : November 22, 2026 at 1:21 PM IST
पटना/वैशाली : बिहार में देश के सबसे केबल पुल 'नीतीश सेतु' के उद्घाटन के बाद हंगामे का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला वापस लौटा उसके कुछ ही देर बाद RJD के कथित कार्यकर्ताओं ने नीतीश सेतु पर लगे बैनर-पोस्टर और बीजेपी के झंडे को फाड़ने लगे.
नीतीश सेतु पर आरजेडी कार्यकर्ताओं के हंगामे का वीडियो वायरल
वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह से कथित रूप से आरजेडी कार्यकर्ता हाथों में आरजेडी का झंडा लेकर झुंड में पहुंचकर पुल के ऊपर हंगामा कर रहे हैं. उद्घाटन से संबंधित पोस्टर को फाड़कर अपना आक्रोश दिखाते रहे. हालाकि इस कृत्य पर मंत्री विजय सिन्हा ने इसे लूट की मानसिकता करार दिया.
"जिन लोगों ने RJD की नींव रखी, वे गरीबों के मसीहा बनकर सामने आए थे, लेकिन बाद में उन्होंने गरीबों को ही लूटना शुरू कर दिया - यहाँ तक कि उन्होंने जानवरों के चारे तक में घोटाला कर दिया। तो ऐसी मानसिकता वाले लोगों से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं?"- विजय सिन्हा, मंत्री, बिहार
Patna, Bihar: On RJD workers allegedly tearing down posters and banners after Prime Minister Narendra Modi's programme, Minister Vijay Sinha says, "...The people who laid the foundation of the RJD came forward posing as messiahs of the poor, and they went on to loot the poor- to the extent that they even embezzled the fodder meant for animals. So what expectations can you have from people with such a mentality?..."— IANS (@ians_india) November 22, 2026
बीजेपी के फाड़े बैनर और पोस्टर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम स्थल से रवाना होने के बाद उनकी सुरक्षा में बनाए गए घेरा को हटा दिया गया और पुल को आम लोगों के लिए खोल दिया गया. इसी के बाद आरजेडी समर्थक पुल पर झंडे लहराते हुए चढ़ आए और ब्रिज पर लगे बीजेपी के झंडे, पोस्टर को फाड़ते हुए नारेबाजी करते रहे.
40 मिनट तक चला तांडव
इस प्रदर्शन के दौरान लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हुई. पुल के ऊपर आरजेडी कार्यकर्ताओं का तांडव लगभग 40 मिनट तक चलता रहा. जब पुलिस की टीमें पुल पर पहुंची तब जाकर कार्यकर्ता धीरे-धीरे आगे बढ़े और उनका हंगामा शांत हुआ.
ये दिखाता है कि 'ये जंगलराज वाले लोग' हैं
पोस्टर फाड़े जाने की घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी नेता मृत्युंजय तिवारी ने RJD पर सीधा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि ''उद्घाटन के बाद जिस तरह से पुल के ऊपर हंगामा कर पोस्टर फाड़े गए, वह यह दर्शाता है कि ये 'जंगलराज' वाले लोग हैं और इन्हें विकास कार्यों से कोई लेना-देना नहीं.''
तेजस्वी ने पीएम पर किया जुबानी हमला
वहीं तेजस्वी यादव ने कार्यकर्ताओं के हंगामे पर सीधा कोई बयान नहीं दिया, हालांकि वह पुल के नामकरण को लेकर जरूर राजनीतिक रूप से घेरा है. तेजस्वी ने दो टूक कहा था कि ''पुल के निर्माण और वित्तीय सहायता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रत्तीभर भी कोई योगदान नहीं है.''
'गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर रखा जाना था पुल का नाम'
नेता प्रतिपक्ष ने विधानसभा में पुरानी कही गई बातों को याद दिलाते हुए एनडीए पर विधानसभा को गुमराह करने का आरोप लगाया. तेजस्वी ने कहा कि ''सदन में सरकार की ओर से बताया गया था कि पुल का नाम गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर रखा जाएगा.''
ये भी पढ़ें-
- पीएम मोदी ने किया ‘नीतीश सेतु’ का उद्घाटन, बिहार को 34,470 करोड़ की 227 विकास योजनाओं की दी सौगात
- प्रधानमंत्री के दौरे पर विपक्ष का हमला, किसी ने पूछा बिहार को क्या मिला तो किसी ने याद दिलाए पुराने वादे
- PM मोदी ने बिहार की धरती से ऐसा क्या कहा कि झूम उठे सभी
- 'फोटो नहीं पूरा पुल ही नीतीशमय..' वैशाली में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को सीएम सम्राट चौधरी का जवाब
- हाथ मिलाया.. गले लगाया.. PM मोदी और नीतीश कुमार की तस्वीर ने बहुत कुछ साफ कर दिया