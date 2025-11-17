ETV Bharat / bharat

'संजय यादव को हरियाणा भेज दिया जाए..' राबड़ी आवास के बाहर लगे मुर्दाबाद के नारे

बिहार विधानसभा चुनाव के बाद पारिवारिक कलह राबड़ी आवास के बाहर खुलकर आ गई है. कार्यकर्ताओं ने संजय यादव मुर्दाबाद के नारे लगाकर हंगामा किया-

राबड़ी आवास के बाहर हंगामा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 17, 2025 at 8:43 PM IST

2 Min Read
पटना : राबड़ी आवास 10 सर्कुलर रोड के बाहर आज सोनपुर से आए दर्जनों कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया. तेजस्वी यादव के राजनीतिक सलाहकार और राजद सांसद संजय यादव को पार्टी से बाहर करने की मांग की है. राजद कार्यकर्ताओं ने संजय यादव मुर्दाबाद के नारे भी लगाए.

'तेजस्वी यादव माफी मांगें' : राबड़ी आवास के बाहर पहुंचे कार्यकर्ताओं ने साफ-साफ कहा है कि रोहिणी आचार्य का अपमान हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे. कार्यकर्ताओं का कहना था कि तेजस्वी यादव अपने बहन से माफी मांगे.

देखें वीडियो- (ETV Bharat)

''बहन दुर्गा का रूप होती है, उसका अपमान इस आवास में हुआ है. हरियाणा से आए संजय यादव ने जो किया है वो गलत है. इस गलती के लिए तेजस्वी जी को माफी मांगना होगा. लालू यादव से हम लोग मांग करेंगे कि परिवार के लड़ाई को सुलझाए और तेजस्वी जी माफी मांगे.'' - दिनेश कुमार, कार्यकर्ता, आरजेडी

'संजय यादव की मनमानी नहीं चलेगी' : वहीं राजद कार्यकर्ता रामचंद्र राय कहते हैं कि- ''हरियाणा के आदमी की मनमानी पार्टी में नहीं चलेगी. इसको पार्टी से निकलना ही होगा, नहीं तो हम लोग जमकर प्रदर्शन करेंगे. ये आदमी पार्टी को बरवाद किया और घर को भी बर्बाद कर रहा है.''

क्या है मामला ? : दरअसल रोहिणी आचार्य ने पूरे विवाद को ट्वीट करके मीडिया में मामले को सामने ला दिया. उनका कहना है कि उन्हें घर में अपमानित किया गया. संजय यादव और रमीज की बात करो तो चप्पल से बात किया जाता है. मैने अपने परिवार से नाता तोड़ दिया है. मेरा अब कोई परिवार नहीं है. संजय यादव और रमीज हार की कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता.

सोनपुर से आए कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन : कुल मिलाकर देखें तो सोनपुर से आए कार्यकर्ता ने आज राबड़ी आवास आकर संजय यादव मुर्दाबाद के नारे लगाए है. संजय यादव को पार्टी से बाहर करने की मांग की है. अब देखना यह है कि लालू यादव इस मांग पर क्या विचार करते हैं? यह आने वाला समय बताएगा.

