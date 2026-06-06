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सिक्योरिटी लौटाई तो राबड़ी आवास की सुरक्षा में लाठी-डंडा लेकर पहुंचे RJD कार्यकर्ता, देखें VIDEO

लालू-राबड़ी परिवार द्वारा सुरक्षा लौटाने के बाद कार्यकर्ता राबड़ी आवास के बाहर लाठी-डंडे के साथ डंटे हुए हैं. देखें 10 सर्कुलर रोड के ताजा हालात-

लाठी के साये में राबड़ी आवास की सुरक्षा
लाठी के साये में राबड़ी आवास की सुरक्षा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 6, 2026 at 3:06 PM IST

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पटना : बिहार की राजधानी पटना स्थित 'राबड़ी देवी आवास' विवाद अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि एक नया विवाद शुरू हो गया. लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की सुरक्षा में सरकार की तरफ से कटौती की गई. नाराज होकर राबड़ी देवी ने अपनी सुरक्षा वापस कर दी. फिलहाल राबड़ी देवी आवास के बाहर एक भी सुरक्षा कर्मी नहीं हैं. वहां अफरा-तफरी का माहौल है. राबड़ी देवी आवास की सुरक्षा की कमान पार्टी कार्यकर्ताओं ने संभाल रखी है.

10 सर्कुलर रोड खाली करने को तैयार नहीं राबड़ी देवी : दस सर्कुलर रोड आवास बिहार में महागठबंधन की सियासत का केंद्र है. दस सर्कुलर आवास में लालू प्रसाद यादव राबड़ी देवी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव रहते हैं. सरकार ने राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर आवास खाली करने के नोटिस दे दिए हैं. राबड़ी देवी को नया आवास आवंटित कर दिया गया है, लेकिन राबड़ी देवी नए आवास में जाना नहीं चाहती हैं. उनकी ओर से स्पष्ट किया गया है कि वह 10 सर्कुलर रोड खाली नहीं करेंगी, पुलिस को अगर खाली करना है तो करा ले.

राबड़ी आवास की लाठी डंडे से सुरक्षा (ETV Bharat)

राबड़ी आवास की लाठी डंडे से सुरक्षा : बिहार सरकार ने लालू प्रसाद यादव और रावड़ी देवी की जेड प्लस सुरक्षा को कम करने का निर्णय लिया है. सरकार के फैसले से विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष रावड़ी देवी नाराज हो गई और उन्होंने सारे सुरक्षाकर्मियों को वापस लौटा दिया वर्तमान में राबड़ी देवी आवास के बाहर एक भी सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं है. सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता आवास के बाहर लाठी डंडों के बल पर सुरक्षा कर रहे हैं.

राबड़ी देवी आवास के बाहर सुरक्षाकर्मी नदारद : आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव सिंगापुर इलाज के लिए गए हुए हैं. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दिल्ली में हैं. 10 सर्कुलर रोड में सिर्फ राबड़ी देवी हैं. राबड़ी देवी के आवास पर वर्तमान में कोई सुरक्षाकर्मी मौजूद नहीं है, ना ही सुरक्षा जांच हो पा रही है. तमाम आक्रोशित कार्यकर्ता राबड़ी देवी आवास के बाहर जमे हैं.

राबड़ी आवास के गेट पर बैठे आरजेडी नेता और कार्यकर्ता
राबड़ी आवास के गेट पर बैठे आरजेडी नेता और कार्यकर्ता (ETV Bharat)

''लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के खिलाफ षड्यंत्र की जा रही है. हम लोग षड्यंत्र का जवाब देने के लिए तैयार हैं. अगर सरकार रावड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव को सुरक्षा देने में सक्षम नहीं हैं, तो पार्टी कार्यकर्ता लाठी और डंडों से सुरक्षा देने के लिए तैयार हैं.''- अरुण यादव, लाठी-डंडे लेकर सुरक्षा करता RJD कार्यकर्ता

'कार्यकर्ता आवास के बाहर डटे रहेंगे': राष्ट्रीय जनता दल नेत्री आभालता ने कहा है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेता ओछी राजनीति कर रहे हैं. सुरक्षा और आवास के नाम पर राजनीति की जा रही है. लालू प्रसाद यादव सिंगापुर में है और तेजस्वी यादव दिल्ली में है. दस सर्कुलर रोड में राबड़ी देवी अकेली रह रहे हैं और इस स्थिति में सुरक्षा में कमी करना नाइंसाफी है. पार्टी के कार्यकर्ता राबड़ी देवी को सुरक्षा देने के लिए 24 घंटे डटे रहने के लिए तैयार हैं.

'24 घंटे करेंगे आवास की सुरक्षा' : राजद नेता मोहम्मद अशफाक ने कहा है कि- ''हमारे नेता और जननायक लालू प्रसाद यादव के सुरक्षा में कमी कर उनके जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है. राबड़ी देवी की सुरक्षा में भी कमी करके सरकार घटिया राजनीति कर रही है. मैं तो मानता हूं कि सरकार हमारे नेता का हत्या करना चाहती है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे. तमाम कार्यकर्ता सुरक्षा देने के लिए तैयार हैं. 24 घंटे हम 10 सर्कुलर रोड आवास की सुरक्षा करेंगे.''

राबड़ी आवास को RJD कार्यकर्ताओं ने घेरा
राबड़ी आवास को RJD कार्यकर्ताओं ने घेरा (ETV Bharat)

बिहार सरकार कर रही घटिया राजनीति- RJD : पार्टी प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा है कि सरकार घटिया राजनीतिक कर रही है. बिहार सरकार विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है, इसलिए कभी सुरक्षा और कभी आवास के नाम पर लालू परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है. हम हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं और हमारी लड़ाई जारी रहेगी. लालू प्रसाद यादव रावड़ी देवी की सुरक्षा तमाम पार्टी के कार्यकर्ता करने को तैयार हैं.

पार्टी कार्यकर्ता सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं करेंगे : राष्ट्रीय जनता दल नेता और पूर्व मंत्री सुरेश पासवान ने कहा है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन विपक्ष विहीन राजनीति करना चाहती है. सरकार की मनसा विपक्ष की आवाज को दबाने की है. हम किसी भी सूरत में अन्याय नहीं होने देंगे और पार्टी के कार्यकर्ता हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं सड़क से सदन तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी. पार्टी कार्यकर्ता सुरक्षा के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे.

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