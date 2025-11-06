लखीसराय में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के काफिले पर हमला, चप्पल फेंकी.. लगे मुर्दाबाद के नारे
बिहार चुनाव में एक तरफ मतदान जारी है, दूसरी तरफ बिहार के डिप्टी सीएम की कार को घेर कर उस पर हमला किया गया है.
Published : November 6, 2025 at 3:04 PM IST
लखीसराय: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के मतदान के बीच लखीसराय जिले में तनावपूर्ण घटना ने राजनीतिक हलकों में हंगामा मचा दिया. उपमुख्यमंत्री और लखीसराय विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा के काफिले पर कथित तौर पर राष्ट्रीय जनता दल (RJD) समर्थकों ने हमला बोल दिया.
विजय सिन्हा पर हमला: बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के वाहन को कुछ लोगों ने खोरियारी गांव में घेर लिया. इस दौरान उनपर चप्पलें, पत्थर और गोबर फेंके गए, जबकि 'विजय सिन्हा मुर्दाबाद' के नारे गूंजते रहे. घटनास्थल पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात था, लेकिन स्थिति को तुरंत नियंत्रित करने में देरी हुई. सिन्हा ने इसे 'जंगलराज की वापसी' बताते हुए RJD पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया है.
#WATCH | लखीसराय: बिहार के उपमुख्यमंत्री और लखीसराय विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा ने कहा, " ये राजद के गुंडे हैं। सत्ता में आए बिना ही ये गुंडे बिहार के उपमुख्यमंत्री को बाहर जाने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं... यहां के sp कायर और कमजोर हैं जो यहां आकर कह… https://t.co/bIKMdNHBvd pic.twitter.com/M9tVgSFURl— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 6, 2025
विजय सिन्हा के काफिले पर पथराव और नारेबाजी: विजय कुमार सिन्हा अपने निर्वाचन क्षेत्र के खोरियारी गांव में मतदान केंद्रों का जायजा लेने पहुंचे थे. वे बूथ नंबर 404 और 405 के आसपास दोपहर करीब 12 बजे के आसपास 50-60 की संख्या में कथित तौर पर RJD समर्थक इकट्ठा हो गए. उन्होंने विजय सिन्हा के वाहन को घेर लिया और आगे बढ़ने से रोक दिया. इस दौरान भीड़ ने चप्पलें फेंकीं, पत्थर चलाए और गोबर तक निशाना बनाया.
#WATCH | लखीसराय, बिहार: लखीसराय SP अजय कुमार ने कहा, " जब सुबह पहुंचे थे, तो सब कुछ शांतिपूर्वक चल रहा था। अब जब वे(विजय कुमार सिन्हा) आए, तो अचानक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। हम अभी इसकी जांच कर रहे हैं।" https://t.co/qXTeznZyU4 pic.twitter.com/NfEzhkzCAj— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 6, 2025
घटना के बाद डिप्टी सीएम ने की एसपी से बात: घटना के तुरंत बाद उपमुख्यमंत्री सिन्हा ने पुलिस अधीक्षक से फोन पर बात की और जिला प्रशासन पर निशाना साधा. उन्होंने कहा,
"ये RJD के गुंडे हैं. एनडीए सत्ता में आ रही है, इसलिए ये गुंडागर्दी कर रहे हैं. इन्होंने मेरे पोलिंग एजेंट को भगा दिया और उसे वोट डालने नहीं दिया. बूथ कैप्चर करने की कोशिश हो रही है." - विजय सिन्हा, डिप्टी सीएम, बिहार
विजय सिन्हा ने आगे कहा, "सत्ता में आए बिना ही ये गुंडे बिहार के उपमुख्यमंत्री को गांव में घुसने नहीं दे रहे. यहां के एसपी कायर और कमजोर हैं, जो कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है. अगर ऐसी कोई घटना दोबारा हुई तो हम यहीं धरना देंगे. ऐसे प्रशासन पर धिक्कार है. इनकी छाती पर बुलडोजर चलेगा." उन्होंने चुनाव आयोग से तत्काल कार्रवाई की मांग की और कहा कि यह 'जंगलराज' का ट्रेलर है.
10 साल में लाख मिन्नतों के बाद भी विजय सिन्हा ने एक भी रोड नहीं बनवाया!— Rashtriya Janata Dal (@RJDforIndia) November 6, 2025
आज वहीं जाकर मतदाताओं को मुंह चिढ़ा रहे हैं कि कभी रोड नहीं बनेगा!
लखीसराय विधानसभा के हलसी प्रखंड के प्रतापपुर पंचायत के प्रतापपुर गांव में विजय सिन्हा की ओछी हरकत पर मतदाताओं ने " रोड नहीं तो वोट नहीं" का… pic.twitter.com/NDwivQuqSH
लखीसराय एसपी ने क्या कहा: वहीं, लखीसराय एसपी अजय कुमार ने कहा कि "जब वे सुबह पहुंचे थे तो सब कुछ शांतिपूर्वक चल रहा था. लेकिन जब वे आए तो अचानक विरोध प्रदर्शन होने लगा. हम इसकी जांच कर रहे हैं."
लखीसराय में उपमुख्यमंत्री विजय सिंह की कार पर हुए हमले पर मोकामा से राजद प्रत्याशी वीणा देवी ने कहा, " ...उन्होंने खुद इसकी साजिश रची है। उन्होंने अपना वोट शेयर बढ़ाने के लिए यह सब करवाया है..."— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 6, 2025
उन्होंने आगे कहा, "...मेरा पूरा परिवार यहां है और हमने मिलकर वोट डाला है..." https://t.co/L61IKHd89X pic.twitter.com/HEEAAonqQP
राजद ने क्या कहा: वहीं, राजद ने इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है. राजद का कहना है कि पिछले 10 सालों से गांव में सड़क नहीं बनी थी जिसके कारण लोग नाराज थे. आज वहीं जाकर विजय सिन्हा मतदाताओं को मुंह चिढ़ा रहे हैं कि कभी रोड नहीं बनेगा. यही वजह है कि लखीसराय विधानसभा के हलसी प्रखंड के प्रतापपुर पंचायत के प्रतापपुर गांव में लोगों ने विजय सिन्हा की ओछी हरकत पर "रोड नहीं तो वोट नहीं" का नारा लगाया.
माकामा से राजद प्रत्याशी वीणा देवी ने साथा निशाना: डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पर हमले के मामले में मोकामा से राजद प्रत्याशी वीणा देवी ने विजय सिन्हा पर खुद पर हमला करवाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, "...उन्होंने खुद इसकी साजिश रची है. उन्होंने अपना वोट शेयर बढ़ाने के लिए यह सब करवाया है..."
लखीसराय विधानसभा सीट: लखीसराय विधानसभा सीट बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है. मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली यह सीट 1977 से अस्तित्व में है और कुल 11 विधानसभा चुनाव देख चुकी है. 2020 के चुनाव में BJP के विजय कुमार सिन्हा ने जीत हासिल की थी, जो उनकी लगातार तीसरी जीत थी. 2025 में उनका मुकाबला जन सुराज पार्टी के सूरज कुमार से है, जो प्रशांत किशोर के नेतृत्व में नई चुनौती पेश कर रहे हैं. कांग्रेस के अमरेश कुमार भी दावेदार हैं.
