आ गई RJD उम्मीदवारों की लिस्ट, 143 सीटों पर उतारे प्रत्याशी, कई जगह कांग्रेस से भी भिड़ंत

आरजेडी ने बिहार चुनाव के लिए 143 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है. कई सीटों पर कांग्रेस के खिलाफ भी प्रत्याशी उतारा है. पढ़ें..

आरजेडी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 20, 2025 at 11:48 AM IST

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए आखिरकार आरजेडी ने अपने कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर दी है. 243 में से 143 सीटों पर आरजेडी ने अपना उम्मीदवार उतारा है. कई सीटिंग विधायकों को टिकट काटा गया है. लिस्ट में पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों पर फोकस नजर आ रहा है. वैश्य और कुशवाहा समाज से आने वाले प्रत्याशियों को तवज्जो दी गई है.

143 उम्मीदवारों का ऐलान: राघोपुर से तेजस्वी प्रसाद यादव, बिहारीगंज से रेणु कुशवाहा, बायसी से अब्दुस सुभान, बोचहां (एससी) से अमर पासवान, वारिसलिगंज से अनिता देवी महतो. तरैया से शैलेंद्र प्रताप सिंह, मेहषी से गौतम कृष्ण, झाझा से जय प्रकाश यादव, अलीनगर से विनोद मिश्रा और अस्थावां से रवि रंजन कुमार को आरजेडी का टिकट मिला है.

आरजेडी उम्मीदवारों की लिस्ट (ETV Bharat)

नए लोगों को मिला मौका: मटिहानी से बोगो सिंह, दरभंगा ग्रामीण से ललित यादव, कुढ़नी से बबलू कुशवाहा, केवटी से फराज फातमी, गायघाट से निरंजन राय, सिमरी बख्तियारपुर से युसूफ सलाउद्दीन, हसनपुर से माला पुष्पम, मधेपुरा से चंद्रशेखर, मधुबन से संध्या रानी कुशवाहा, इमामगंज (एससी) से रितु प्रिया चौधरी, बाराचट्टी (एससी) से तनुश्री मांझी, कांटी से इसराइल मंसूरी, हथुआ से राजेश कुशवाहा, साहेबगंज से पृथ्वी राय, सिंहेश्वर (एससी) से चंद्रहास चौपाल, बैकुंठपुर से प्रेम शंकर यादव, बरौली से दिलीप सिंह, हाजीपुर से देवकुमार चौरसिया, बहादुरपुर से भोला यादव और सिवान से अवध बिहारी चौधरी को उम्मीदवार बनाया गया है.

कई सीटिंग विधायक बेटिकट: बड़हरिया से अरुण गुप्ता, मीनापुर से मुन्ना यादव, रघुनाथपुर से ओसामा शाहब, छपरा से शत्रुघन कुमार उर्फ खेसारी लाल यादव, गरखा (एससी) से सुरेंद्र राम, महाराजगंज से विशाल जायसवाल, एकमा से श्रीकांत यादव, बनियापुर से चांदनी देवी सिंह, अतरी से वैजयंती देवी, रजौली (एससी) से पिंकी चौधरी, पारु से शंकर यादव, मढ़ौरा से जितेंद्र राय, गोरियाकोठी से अनवरुल हक अंसारी, लालगंज से शिवानी शुक्ला, परसा से करिश्मा राय, सोनपुर से रामानुज प्रसाद, सरायरंजन से अरविंद सहनी, मोरवा से रणविजय साहू, चेरियाबरियारपुर से सुशील सिंह कुशवाहा, उजियारपुर से आलोक मेहता और महुआ से मुकेश रौशन को कैंडिडेट बनाया गया है.

आरजेडी उम्मीदवारों की लिस्ट (ETV Bharat)

अलौली (एससी) से रामवृक्ष सदा, महनार से रवींद्र सिंह, पातेपुर (एससी) से प्रेमा चौधरी, समस्तीपुर से अख्तरुल इल्माम शाहीन, तारापुर से अरुण साह, अमनौर से सुनील राय, मोकामा से वीणा देवी, मोहिउद्दीन नगर से एज्या यादव, वैशाली से अजय कुशवाहा, साहेबपुर कमाल से सतानंद संबुद्ध, बाढ़ से कर्मवीर सिंह, मुंगेर से अविनाश विद्यार्थी, परबत्ता से संजीव सिंह, सूर्यगढ़ा से प्रेम सागर चौधरी, मनेर से भाई वीरेंद्र, इस्लामपुर से राकेश रौशन, शेखपुरा से विजय सम्राट, मसौढ़ी से रेखा पासवान, नरकटिया से शमीम अहमद, हिलसा से शक्ति सिंह, हरसिद्धि (एससी) से राजेंद्र राम, दानापुर से रीतलाल राय, बख्तियारपुर से अनिरुद्ध यादव, बांकीपुर से रेखा गुप्ता और गोविंदपुर से पूर्णिमा देवी को लालटेन का सिंबल मिला है.

फतुआ से रमानंद यादव, रामनगर (एससी) से सुबोध पासवान, कल्याणपुर से मनोज यादव, मोतिहारी से देवा गुप्ता, संदेश से दीपू राणावत, नरकटियागंज से दीपक यादव, बड़हरा से रामबाबू पासवान, जगदीशपुर से कुणाल किशोर, शाहपुर से राहुल तिवारी, ब्रह्मपुर से शंभूनाथ, चिरैया से लक्ष्मी नारायण प्रसाद, ढाका से फैसल रहमान, शिवहर से नवनीत झा, परिहार से स्मिता पूर्वे गुप्ता, सुरसंड से सैयद अबू दोजाना, बाजपट्टी से मुकेश यादव, सीतामढ़ी से सुनील कुशवाहा, रुन्नी सैदपुर से चंदन कुमार, बेलसंड से संजय गुप्ता, खजौली से बृजकिशोर यादव, बाबूबरही से अरुण कुशवाहा, बिस्फी से आसिफ अहमद, मधुबनी से समीर महासेठ, राजनगर (एससी) से विष्णु राम, लौखा से भरत भूषण मंडल, त्रिवेणीगंज (एससी) से संतोष सरदार को टिकट मिला है.

आरजेडी उम्मीदवारों की लिस्ट (ETV Bharat)

छातापुर से विपिन कुमार नोनिया, निर्मली से बैजनाथ मेहता, नरपतगंज से मनीष यादव, रानीगंज (एससी) से अविनाश मंगलम, जोकीहाट से शाहनवाज आलम, ठाकुरगंज से सौद आलम, कोचाधामन से मुजाहिद आलम, रुपौली से बीमा भारती, धमदाहा से संतोष कुशवाहा, प्राणपुर से इशरत परवीन, पीरपैंती से रामविलास पासवान, कहलगांव से रजनीश भारती, सुल्तानगंज से चंदन सिन्हा, नाथनगर से शेख जियाउल हसन, धोरैया (एससी) से त्रिभुवन दास, कटौरिया (एसटी) से स्वीटी सीमा हेंब्रम, बेलहर से चाणक्य प्रकाश रंजन और रामगढ़ से अजीत सिंह को आरजेडी का प्रत्याशी घोषित किया गया है.

मोहनिया (एससी) से श्वेता सुमन, भभुआ से वीरेंद्र कुशवाहा, चैनपुर से बृजकिशोर बिंद, सासाराम से सतेंद्र साह, दिनारा से राजेश यादव. नोखा से अनिता देवी नोनिया, चकाई से सावित्री देवी, डेहरी से गुड्डू चंद्रवंशी, कुर्था से सुदय यादव, जहानाबाद से राहुल शर्मा, मखदुमपुर (एससी) से सूबेदार दास, गोह से अमरेंद्र कुशवाहा, ओबरा से ऋृषि कुमार, नबीनगर से अमोध चंद्रवंशी, रफीगंज से गुलाम शाहिद, गुरुआ से विनय कुमार, शेरघाटी से प्रमोद वर्मा, बोधगया (एससी) से कुमार सर्वजीत पासवान, टिकारी से अजय दांगी, बेलागंज से विश्वनाथ कुमार सिंह, नवादा से कौशल यादव, जमुई से शमशाद आलम, सिकंदरा (एससी) से उदय नारायण चौधरी को आरजेडी का टिकट मिला है.

आरजेडी उम्मीदवारों की लिस्ट (ETV Bharat)

आंतरिक असंतोष और चुनौतियां: सूची के ऐलान के साथ ही पार्टी के भीतर असंतोष के स्वर उभरे हैं. सीमा कुशवाहा जैसे नेताओं को टिकट न मिलने से नाराजगी सामने आई है, जिन्होंने कथित तौर पर व्यापक प्रचार किया था. वहीं परिहार से रितु जायसवाल को भी बेटिकट कर दिया गया है, जिस वजह से उन्होंने निर्दलीय ताल ठोक दिया है.

कब से है चुनाव?: पहले चरण का मतदान 6 नवंबर और दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को है. वहीं नतीजे 14 नवंबर को आएंगे. नामांकन की समयसीमा समाप्त होने के बाद, पार्टी अब अपनी रणनीति को तेजी से लागू करने में जुट जाएगी.

