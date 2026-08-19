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RJD ने प्रदर्शन में बदला ट्रेंड, अपना झंडा छोड़ सभी ने हाथों में थामा 'तिरंगा'

तिरंगा लेकर लोकभवन मार्च में राजद कार्यकर्ता उतरे. एसडीएम माइकिंग करती रहीं, 'राष्ट्रीय ध्वज का अपमान बर्दाश्त नहीं'. रिपोर्ट- कृष्णनंदन

RJD PROTEST IN PATNA
पटना में आरजेडी का प्रदर्शन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 19, 2026 at 8:21 PM IST

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पटना : बिहार की राजधानी पटना में बुधवार को राष्ट्रीय जनता दल के लोकभवन मार्च के दौरान एक अलग तस्वीर देखने को मिली. आमतौर पर पार्टी के झंडे के साथ प्रदर्शन करने वाले राजद कार्यकर्ता इस बार बड़ी संख्या में हाथों में तिरंगा लेकर सड़क पर उतरे.

जेपी गोलंबर से शुरू हुए इस मार्च में हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए. प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रीय ध्वज के इस्तेमाल को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क नजर आया. एसडीएम कृतिका मिश्रा लगातार माइकिंग कर प्रदर्शनकारियों से राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा और सम्मान बनाए रखने की अपील करती रहीं.

तिरंगे के सम्मान की अपील : प्रदर्शन के दौरान एसडीएम कृतिका मिश्रा ने कार्यकर्ताओं से स्पष्ट तौर पर कहा कि राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान हर हाल में किया जाना चाहिए. उन्होंने अपील की कि कोई भी ऐसा काम नहीं किया जाए, जिससे तिरंगे का अपमान हो. राष्ट्रीय ध्वज को हमेशा कमर से ऊपर रखा जाए और उसे जमीन से नहीं छूने दिया जाए. तिरंगे में केसरिया रंग हमेशा ऊपर की तरफ होना चाहिए. हाथ में झंडा लेकर इधर-उधर नाच रहे कार्यकर्ताओं को भी उन्होंने चेतावनी दी.

RJD Protest In Patna
तिरंगा के साथ आरजेडी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन (ETV Bharat)

''यदि किसी की हरकत से राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हुआ तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.''- कृतिका मिश्रा, एसडीएम, पटना

RJD के नेता-कार्यकर्ता भी रहे सतर्क : प्रशासन की इस अपील के बाद प्रदर्शन के दौरान तिरंगे को लेकर कार्यकर्ताओं को लगातार सतर्क किया जाता रहा. राजद के नेताओं की जिस गाड़ी पर पार्टी के झंडे लगे थे, वहां से भी बार-बार कार्यकर्ताओं से राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा बनाए रखने की अपील की गई.

'राष्ट्रध्वज तिरंगे की गरिमा के साथ खिलवाड़ नहीं' : इस प्रदर्शन का एक वीडियो पोस्ट करते हुए केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पोस्ट किया, ''लालू यादव के चरवाहा विद्यालय से पढ़े अज्ञानियों को तिरंगे के सम्मान पर नसीहत देते अधिकारी.'' वहीं प्रदर्शन शुरू होने से पहले ही जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव को चेतावनी भरे लहजे में कहा था कि राजनीतिक विरोध कीजिए, लेकिन राष्ट्रध्वज तिरंगे की गरिमा के साथ खिलवाड़ नहीं होने की गारंटी दीजिए.

''ध्यान रहे कि राष्ट्रीय ध्वज के अपमान से संबंधित कृत्य पर Prevention of Insults to National Honour Act, 1971 की धारा 2, Flag Code of India, 2002 तथा परिस्थितियों के अनुरूप BNS, 2023 की धारा 152 जिसमें आजीवन कारावास या 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना का प्रावधान है. स्‍मरण रहे सार्वजनिक शांति भंग, हिंसा, संपत्ति की क्षति होगी तो BNS की भी धाराऐं लग सकती हैं.''- नीरज कुमार, मुख्य प्रवक्ता, जेडीयू

RJD Protest In Patna
तिरंगा के साथ आरजेडी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन (ETV Bharat)

जेपी गोलंबर से इनकम टैक्स चौराहा तक चला प्रदर्शन : राजद का यह मार्च सुबह करीब 11 बजे से शुरू हुआ और दोपहर बाद तक जारी रहा. जेपी गोलंबर से राजभवन की ओर बढ़ रहे कार्यकर्ताओं को डाकबंगला चौराहा के पास रोकने की कोशिश की गई. पुलिस की बैरिकेडिंग के बावजूद प्रदर्शनकारी आगे बढ़ गए.

इसके बाद इनकम टैक्स चौराहा के पास पुलिस ने उन्हें रोक दिया. यहां काफी देर तक प्रदर्शन और नारेबाजी होती रही. राजद के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, उनकी बहन एवं सांसद मीसा भारती समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मार्च में मौजूद रहे.

तेजस्वी को हिरासत में लेकर छोड़ा गया : इनकम टैक्स चौराहा पर रोके जाने के बाद तेजस्वी यादव समेत राजद के कई नेता पार्टी कार्यालय पहुंचे. पुलिस ने उन्हें पार्टी कार्यालय में ही नजरबंद कर दिया. बाद में एसडीएम कृतिका मिश्रा ने तेजस्वी यादव को डिटेन किया. कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया.

राजद का यह प्रदर्शन मुख्य रूप से छात्रों के आंदोलन के दौरान सिवान में हुई गोलीबारी के विरोध और पूरे मामले की जांच की मांग को लेकर था. तेजस्वी यादव लगातार सवाल उठा रहे हैं कि एके-47 से गोली चलाने का आदेश किसके कहने पर दिया गया और इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई. इसके अलावा बढ़ती बेरोजगारी और पेपर लीक का भी मुद्दा रहा.

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