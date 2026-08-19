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RJD ने प्रदर्शन में बदला ट्रेंड, अपना झंडा छोड़ सभी ने हाथों में थामा 'तिरंगा'

पटना : बिहार की राजधानी पटना में बुधवार को राष्ट्रीय जनता दल के लोकभवन मार्च के दौरान एक अलग तस्वीर देखने को मिली. आमतौर पर पार्टी के झंडे के साथ प्रदर्शन करने वाले राजद कार्यकर्ता इस बार बड़ी संख्या में हाथों में तिरंगा लेकर सड़क पर उतरे.

जेपी गोलंबर से शुरू हुए इस मार्च में हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए. प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रीय ध्वज के इस्तेमाल को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क नजर आया. एसडीएम कृतिका मिश्रा लगातार माइकिंग कर प्रदर्शनकारियों से राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा और सम्मान बनाए रखने की अपील करती रहीं.

तिरंगे के सम्मान की अपील : प्रदर्शन के दौरान एसडीएम कृतिका मिश्रा ने कार्यकर्ताओं से स्पष्ट तौर पर कहा कि राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान हर हाल में किया जाना चाहिए. उन्होंने अपील की कि कोई भी ऐसा काम नहीं किया जाए, जिससे तिरंगे का अपमान हो. राष्ट्रीय ध्वज को हमेशा कमर से ऊपर रखा जाए और उसे जमीन से नहीं छूने दिया जाए. तिरंगे में केसरिया रंग हमेशा ऊपर की तरफ होना चाहिए. हाथ में झंडा लेकर इधर-उधर नाच रहे कार्यकर्ताओं को भी उन्होंने चेतावनी दी.

तिरंगा के साथ आरजेडी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन (ETV Bharat)

''यदि किसी की हरकत से राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हुआ तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.''- कृतिका मिश्रा, एसडीएम, पटना

RJD के नेता-कार्यकर्ता भी रहे सतर्क : प्रशासन की इस अपील के बाद प्रदर्शन के दौरान तिरंगे को लेकर कार्यकर्ताओं को लगातार सतर्क किया जाता रहा. राजद के नेताओं की जिस गाड़ी पर पार्टी के झंडे लगे थे, वहां से भी बार-बार कार्यकर्ताओं से राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा बनाए रखने की अपील की गई.

'राष्ट्रध्वज तिरंगे की गरिमा के साथ खिलवाड़ नहीं' : इस प्रदर्शन का एक वीडियो पोस्ट करते हुए केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पोस्ट किया, ''लालू यादव के चरवाहा विद्यालय से पढ़े अज्ञानियों को तिरंगे के सम्मान पर नसीहत देते अधिकारी.'' वहीं प्रदर्शन शुरू होने से पहले ही जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव को चेतावनी भरे लहजे में कहा था कि राजनीतिक विरोध कीजिए, लेकिन राष्ट्रध्वज तिरंगे की गरिमा के साथ खिलवाड़ नहीं होने की गारंटी दीजिए.

''ध्यान रहे कि राष्ट्रीय ध्वज के अपमान से संबंधित कृत्य पर Prevention of Insults to National Honour Act, 1971 की धारा 2, Flag Code of India, 2002 तथा परिस्थितियों के अनुरूप BNS, 2023 की धारा 152 जिसमें आजीवन कारावास या 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना का प्रावधान है. स्‍मरण रहे सार्वजनिक शांति भंग, हिंसा, संपत्ति की क्षति होगी तो BNS की भी धाराऐं लग सकती हैं.''- नीरज कुमार, मुख्य प्रवक्ता, जेडीयू