Explainer: पार्टी, परिवार और पॉलिटिक्स.. क्या लालू यादव में अब वो 'धार' नहीं?
न पार्टी पर 'पकड़' और न परिवार में 'एकता', क्या 78 साल के लालू यादव में अब पहले जितना दमखम नहीं बचा? अविनाश की रिपोर्ट..
Published : June 11, 2026 at 8:49 PM IST
पटना: पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव आज 79 वां जन्मदिन मना रहे हैं. 15 साल तक बिहार की सत्ता के 'बेताज बादशाह' रहे लालू यादव की एक समय तूती बोलती थी लेकिन अब इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि वह पार्टी से जुड़े डिसीजन तक नहीं ले रहे हैं. हालांकि सूबे की सियासत में वह आज भी सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं लेकिन अब उनकी पकड़ न केवल पार्टी, बल्कि परिवार और पॉलिटिक्स में भी कमजोर हुई है.
जन्मदिन पर साथ-साथ, सच्चाई अलग: आज लालू के जन्मदिन को भले ही पूरा परिवार एक साथ मिलकर सेलिब्रेट कर रहा है लेकिन फैमिली में 'कटुता' जगजाहिर है. तेजप्रताप यादव को पहले आरजेडी से निकाला गया, फिर उन्होंने खुद की नई पार्टी (जनशक्ति जनता दल) बना लिया, जबकि बेटी रोहिणी आचार्य नाराज होकर सिंगापुर लौट गईं. जाने से पहले उन्होंने तेजस्वी यादव के करीबी नेताओं पर अपने अपमान का आरोप लगाया.
परिवार में अंतर्कलह: पार्टी और पॉलिटिक्स में लालू के घटते पावर पर चर्चा से पहले परिवार में कमजोर होती पकड़ पर बात करना जरूरी है, क्योंकि लालू को हमेशा से 'फैमिली मैन' माना जाता रहा है लेकिन पिछले कुछ वर्षों से परिवार में जारी कलह सामने आती रहती है. कभी मीसा भारती की महत्वाकांक्षा की चर्चा होती है तो कभी तेजप्रताप यादव की बगावत और कभी रोहिणी आचार्य की नाराजगी सामने आती रहती है.
परिवार से राजनीति में कौन-कौन?: लालू यादव और राबड़ी देवी के दो बेटे और सात बेटियां हैं. जिनमें से दोनों बेटे तेजस्वी यादव और तेजप्रताप यादव के साथ-साथ बड़ी बेटी मीसा भारती चुनावी राजनीति में लंबे समय से सक्रिय हैं, जबकि रोहिणी आचार्य भी 2024 में सारण से लोकसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं. पिता को किडनी देने के बावजूद हाल के दिनों में वह पार्टी और परिवार से नाराज चल रही हैं. हालांकि पिछले दिनों जब लालू इलाज के लिए सिंगापुर गए थे, तब उन्होंने बेटी होने का फर्ज बखूबी निभाया लेकिन एमएलसी चुनाव में उनकी अनदेखी हुई.
राजनीतिक विशेषज्ञ प्रिय रंजन भारती कहते हैं कि एक जमाना था कि जब लालू यादव की तूती बोलती थी. लालू जिसके माथे पर हाथ रख देते थे, वह नेता बन जाता था लेकिन आज स्थितियां बदल गई है. वह कहते हैं, 'राजनीति से लेकर परिवार तक में अब उनकी चल नहीं रही है. मैसेज देने के लिए जरूर अब छोटी-छोटी खुशियों को ही समेटने में पूरा परिवार लगा हुआ है.'
लंबे समय तक 'किंग मेकर' रहे लालू: 1990 के दशक में लालू प्रसाद यादव की लोकप्रियता बिहार में चरम पर था. प्रदेश से लेकर केंद्र तक की सत्ता तक में 'किंग' और 'किंग मेकर' की भूमिका में थे लेकिन 2005 के बाद उनका राजनीतिक ग्राफ गिरता गया. हालांकि लोकप्रियता में कमी नहीं आई. वहीं, नीतीश कुमार के सत्ता संभालने के बाद लालू की राजनीति धीरे-धीरे हाशिये पर चली गई. चारा घोटाले से लेकर लैंड फॉर जॉब स्कैम तक में जिस प्रकार से फंसे, उससे आरजेडी चीफ की साख पर गंभीर चोट पहुंची.
राजनीति में लालू की साख घटी: राजनीतिक विशेषज्ञ भोलानाथ का कहना है कि स्वास्थ्य और उम्र के अलावे पशुपालन घोटाले में जिस पर उनको सजा हुई और फिर लैंड फॉर जॉब और आईआरसीटीसी मामले में लालू यादव के साथ पूरा परिवार फंस गया है, उससे कहीं न कहीं दबाव है. जाहिर है इन सब मामलों का असर उनकी राजनीति पर भी पड़ा है.
आरजेडी में कौन लेता है डिसीजन?: इस सवाल पर भोलानाथ कहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल में डिसीजन लेने का अधिकार लालू यादव नहीं लेते हैं. उन्होंने खुद ही ये अधिकार तेजस्वी यादव को दे दिया है. परिवार एकजुट नहीं है. परिवार के अंदर विरासत की लड़ाई है. लालू पारिवारिक मतभेद को खत्म नहीं कर पा रहे हैं.
"स्वास्थ्य के अलावे एक बड़ी वजह उन पर तमाम तरह के केस-मुकदमों का दबाव भी हैं. खुद जमानत पर हैं और परिवार भी फंसा हुआ है. परिवार को भी साथ नहीं रख पा रहे हैं. तमाम डिसीजन पार्टी संबंधित तेजस्वी यादव ले रहे हैं. परिवार में भी लालू की उस तरह से सुनी नहीं जा रही है."- भोलानाथ, राजनीतिक विशेषज्ञ
क्यों कमजोर हुए लालू यादव?: वहीं, पटना विश्वविद्यालय में राजनीतिक शास्त्र के प्रोफेसर चंद्रभूषण का कहना है कि लालू प्रसाद यादव के कमजोर होने के पीछे एक नहीं, कई वजह हैं. सत्ता से लंबे समय तक दूर रहना सबसे बड़ी वजह है. यदि सत्ता में रहते तो लालू की पकड़ इतनी कमजोर नहीं होती है.
वे कहते हैं, 'लालू प्रसाद यादव उनके हिसाब से नीतीश कुमार के आसपास ही हैं. नीतीश कुमार लगातार सत्ता में रहे हैं और आज भी सत्ता में उनकी पार्टी की भागीदारी है, इसलिए लालू प्रसाद यादव के मुकाबले नीतीश कुमार की राजनीति में हस्तक्षेप आज भी अधिक है.'
परिवार में एकजुटता क्यों नहीं?: प्रोफेसर चंद्रभूषण कहते हैं कि परिवार ने भी लालू प्रसाद को बहुत कमजोर बना दिया है. परिवार के अंदर बहुत कुछ ठीक नहीं है. दोनों बेटे की शादी से लेकर सत्ता में हिस्सेदारी का मामला हो, कुछ ही लालू प्रसाद यादव अपने मन के अनुसार नहीं कर पाए हैं. परिवार के अंदर बहुत टकराव है.
पुराने साथियों ने छोड़ा साथ: चंद्रभूषण कहते हैं कि इसके अलावे एक-एक कर कई विश्वसनीय साथियों ने भी लालू का साथ छोड़ दिया. जब हाथ में सत्ता थी तो उस समय उन्होंने कई गलत डिसीजन लिए थे, जिसके कारण उन्हें अभी भी कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ रहा है. ऐसे कई कारण हैं, इसके कारण लालू यादव की स्थिति कमजोर हुई है.
जेडीयू ने क्या कहा?: लालू परिवार पर अक्सर हमलावर रहने वाले जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने लालू यादव को जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा कि हमलोग तो चाहते हैं कि वह फिर से पहले की तरह राजनीति में सक्रिय हों और पुराने अंदाज में खुद से डिसीजन लेना शुरू करें.
"आज लालू जी का जन्मदिन है. मैं उनको छोटा हूं तो उनके दीर्घायु होने और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं. हम लोग तो चाहते हैं कि लालू यादव की राजनीति में हस्तक्षेप करने की जो क्षमता सीमित हुई है, वह बढ़नी चाहिए."- नीरज कुमार, मुख्य प्रवक्ता, जनता दल यूनाइटेड
'लालू आज भी बेहद मजबूत': हालांकि आरजेडी के नेता यह मानने के लिए तैयार नहीं है कि लालू प्रसाद यादव की पकड़ बिहार की सियासत में कमजोर हुई है. प्रवक्ता एजाज अहमद कहते हैं, 'लालू अपनी विचारधारा को लेकर आज भी काम कर रहे हैं. उनकी लोकप्रियता में कहीं से कोई कमी नहीं आई है. उन्होंने अपनी विरासत को तेजस्वी यादव के हाथ में दे दी है. तेजस्वी जी उनकी विचारधारा को मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं.'
लालू का राजनीतिक सफर: 11 जून 1948 में जन्मे लालू प्रसाद यादव पटना यूनिवर्सिटी की छात्र राजनीति से सियासत में कदम रखा था. 1974 के जेपी आंदोलन में बढ़-चढ़कर भाग लिया. 1977 में छपरा से 29 साल की उम्र में सबसे युवा सांसद बने. 1980 में विधायक चुने गए. 1990 से 1997 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे. बाद में जेल जाने के कारण उन्होंने राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया. 1997 में ही लालू ने अपनी अलग पार्टी राष्ट्रीय जनता दल का गठन किया.
लालू यादव 2004 से 2009 तक यूपीए सरकार में रेल मंत्री रहे. रेल मंत्री के रूप में भी लालू प्रसाद यादव ने खूब सुर्खियां बटोरी. उससे पहले एचडी देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल को प्रधानमंत्री बनाने में भी उनकी बड़ी भूमिका रही. वह 'मंडल कमीशन' के कारण भी चर्चा में रहे और 'राम रथ यात्रा' के दौरान समस्तीपुर में बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करवाकर लालू ने अपनी अलग पहचान बनाई.
लालू प्रसाद यादव ने 'चरवाहा विद्यालय' लेकर भी खूब सुर्खियां बटोरी थी. उनकी लोकप्रियता गरीब, पिछड़े और अल्पसंख्यकों के बीच एक समय सर चढ़कर बोलता था. बिहार में 14% के करीब यादव हैं, जिसे आज भी पूरी तरह से लालू यादव ने अपने साथ जोड़कर रखा है. इसके अलावे मुस्लिम 17% के करीब हैं, जो लगातार लालू के साथ मजबूती से खड़े हैं लेकिन बाकी पिछड़ी जातियां उनसे खिसकती चली गई.
21 साल से सरकार नहीं बनी: बिहार में 1990 से लेकर 2005 तक लालू प्रसाद यादव की सत्ता में पकड़ रही. उसके बाद उनके हाथ से सूबे की सत्ता चली गई. नीतीश कुमार के पाला बदलने के बाद दो बार (नवंबर 2015-जुलाई 2017 और अगस्त 2022-जनवरी 2024) जुरूर डेढ़-डेढ़ साल के लिए फिर से सत्ता में भागीदारी का मौका मिला. दोनों बार तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम और तेजप्रताप यादव मंत्री बने.
तेजस्वी में 'लालू की तलाश' जारी: तेजस्वी यादव पर लालू को भरोसा जरूर है लेकिन आरजेडी के कार्यकर्ता और नेता अभी भी लालू प्रसाद यादव को ही अपना नेता मानते हैं. तेजस्वी यादव में उस लालू यादव को ढूंढ नहीं पाए हैं, इसलिए जब भी मौका मिलता है लालू का गुणगान करने लगते हैं. चाहे लालू यादव का जन्मदिन हो या लालू पर सरकार का दबाव और कानूनी फंदा, कार्यकर्ता खुलकर सामने आते हैं.
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