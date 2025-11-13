ETV Bharat / bharat

'अलविदा चाचा..' JDU के 'टाइगर जिंदा है' पर RJD ने किया करारा पलटवार

पटना : बिहार में हमेशा से ही पोस्टर वार वाली राजनीति होती रही है. अक्सर ही नेता और पार्टी पोस्टर के जरिए अपनी बात रखते आए हैं. इसी बीच बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम से पहले पटना पोस्टरों से पटता हुआ दिखाई पड़ रहा है.

'अलविदा चाचा' का पोस्टर : जहां एक ओर जेडीयू की तरफ से 'टाइगर अभी जिंदा है' का पोस्टर लगाया गया था. वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के नेता ने पोस्टर लगाया जिसमें लिखा है 'अलविदा चाचा'. पोस्टर में लिखा है, जनता जब हुंकार भरे तो महलों की नींव उखड़ती है. सांसों के बल पर ताज हवा में उड़ती है. जनमत की रोके राह 'शाह' में तांव कहां. वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है. सिंहासन खाली करो कि 'तेजस्वी सरकार' आती है.

''परिणाम आनेवाला है और हमारा पोस्टर लग गया है. 'चाचा' और अमित शाह को भैंस पर बैठाकर दिल्ली भेज रहे हैं. सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बिहार दौरे से दलित समाज के लोगों ने खूब वोट डाला. इसका फायदा महागठबंधन को मिला है.''- धर्मवीर यादव, सपा नेता

धर्मवीर यादव ने आगे कहा कि बिहार में निश्चित रुप से कल सरकार बदल रही है. इस बार महिला, नौजवान सभी ने वोट किया है. हम लोग पिछड़े समाज से हैं. हम लोग जब सीएम आवास खाली करते हैं तो लोग गंगा जल से धोते है. लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं भैंस के दूध का छेना (रसगुल्ला) जरूर खिलाऊंगा. क्योंकि तेजस्वी की सरकार बनने जा रही है.

'शादी नहीं करेंगे' : एक लालू यादव के समर्थक ने कहा कि इस बात तेजस्वी यादव आ रहे हैं. जनता चाह रही है, तेजस्वी की सरकार आएगी. अगर तेजस्वी यादव की सरकार नहीं आई तो हम कसम खाते हैं शादी नहीं करेंगे.