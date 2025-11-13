ETV Bharat / bharat

'अलविदा चाचा..' JDU के 'टाइगर जिंदा है' पर RJD ने किया करारा पलटवार

काउंटिंग से पहले पोस्टर वार शुरू हो चुका है. RJD दफ्तर के बाहर अलविदा चाचा के पोस्टर लगे हैं. पढ़ें खबर.

ALVIDA CHAHA RJD POSTER
अलविदा चाचा का पोस्टर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 13, 2025 at 6:00 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना : बिहार में हमेशा से ही पोस्टर वार वाली राजनीति होती रही है. अक्सर ही नेता और पार्टी पोस्टर के जरिए अपनी बात रखते आए हैं. इसी बीच बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम से पहले पटना पोस्टरों से पटता हुआ दिखाई पड़ रहा है.

'अलविदा चाचा' का पोस्टर : जहां एक ओर जेडीयू की तरफ से 'टाइगर अभी जिंदा है' का पोस्टर लगाया गया था. वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के नेता ने पोस्टर लगाया जिसमें लिखा है 'अलविदा चाचा'. पोस्टर में लिखा है, जनता जब हुंकार भरे तो महलों की नींव उखड़ती है. सांसों के बल पर ताज हवा में उड़ती है. जनमत की रोके राह 'शाह' में तांव कहां. वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है. सिंहासन खाली करो कि 'तेजस्वी सरकार' आती है.

''परिणाम आनेवाला है और हमारा पोस्टर लग गया है. 'चाचा' और अमित शाह को भैंस पर बैठाकर दिल्ली भेज रहे हैं. सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बिहार दौरे से दलित समाज के लोगों ने खूब वोट डाला. इसका फायदा महागठबंधन को मिला है.''- धर्मवीर यादव, सपा नेता

धर्मवीर यादव ने आगे कहा कि बिहार में निश्चित रुप से कल सरकार बदल रही है. इस बार महिला, नौजवान सभी ने वोट किया है. हम लोग पिछड़े समाज से हैं. हम लोग जब सीएम आवास खाली करते हैं तो लोग गंगा जल से धोते है. लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं भैंस के दूध का छेना (रसगुल्ला) जरूर खिलाऊंगा. क्योंकि तेजस्वी की सरकार बनने जा रही है.

'शादी नहीं करेंगे' : एक लालू यादव के समर्थक ने कहा कि इस बात तेजस्वी यादव आ रहे हैं. जनता चाह रही है, तेजस्वी की सरकार आएगी. अगर तेजस्वी यादव की सरकार नहीं आई तो हम कसम खाते हैं शादी नहीं करेंगे.

'शेर तेजस्वी यादव हैं' : आरजेडी समर्थक गणेश ने कहा कि कल का सूरज तेजस्वी के नाम होगा. युवाओं और महिलाओं ने खूब वोट किया है. शेर तेजस्वी यादव हैं. कल कोई भी अफसर अगर कुछ करेगा तो देख लिया जाएगा. 2025 के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही बनेंगे. ये धमकी नहीं है. 2025 में चाचा को 43 सीट था, इस बार 20 सीट भी नहीं मिलेगा.

''एग्जिट पोल का कोई मतलब नहीं है. इसलिए अलविदा चाचा का पोस्टर लगाया गया है. एग्जिट पोल से माहौल बनाया जा रहा है. टाईगर तो लालू यादव हैं. जान लीजिए तेजस्वी और लालू का डर दिखाकर ये लोग सत्ता में बने हैं.''- लालू के समर्थक

'18 को तेजस्वी को आशीर्वाद देंगे नीतीश कुमार' : इधर, जेडीयू के पोस्टर पर तंज कसते हुए राजद सांसद मनोज कुमार झा ने बिहार में नीतीश कुमार के समर्थन में लगाए गए 'टाइगर जिंदा है' के पोस्टर पर कहा, "अरे कौन नहीं चाहेगा कि वो जिंदा रहें? मतलब क्यों इस तरह की बातें करते हैं? वो स्वस्थ हों, दीर्घायु हों, लेकिन मैं बता रहा हूं कि 18 तारीख को वो स्वयं तेजस्वी जी को आशीर्वाद देने वाले हैं."

ये भी पढ़ें :-

रिजल्ट से पहले पटना में लगे नीतीश के पोस्टर, एग्जिट पोल से गदगद JDU

TAGGED:

TIGER ABHI ZINDA HAI
अलविदा चाचा
आरजेडी का पोस्टर
BIHAR ELECTION 2025
ALVIDA CHAHA RJD POSTER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बिहार में वोटिंग के तमाम रिकॉर्ड टूटे, जानें 1952 से कब कितना प्रतिशत मतदान हुआ?

मुस्लिम बहुल सीमांचल में भारी मतदान, किसको होगा फायदा

बिहार में बंपर वोटिंग से किसकी जड़ें मजबूत हुई, महिलाओं का बढ़ा प्रतिशत किसे सत्ता तक पहुंचाएगा?

3% की आबादी.. फिर भी सामाजिक-आर्थिक पिछड़ापन, बिहार चुनाव से बदलेंगे मुसहर समाज के हालात?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.