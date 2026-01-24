ETV Bharat / bharat

तेजस्वी होंगे आरजेडी के नए BOSS..? राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लग सकती है मुहर

तेजस्वी को बड़ी जिम्मेवारी की चर्चा : एक बार फिर से यह चर्चा है कि लालू प्रसाद की खराब सेहत के कारण तेजस्वी यादव को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है. राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तेजस्वी के मुद्दे पर चितरंजन गगन ने कहा कि तेजस्वी यादव के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर अभी तक कोई राजनीतिक प्रस्ताव नहीं आया है. राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यदि इस तरीके का कोई प्रस्ताव आएगा तो उस पर विचार किया जा सकता है.

तेजस्वी को लेकर लालू के संकेत : पिछले साल 5 जुलाई में राजद के राष्ट्रीय परिषद का खुला अधिवेशन हुआ था. उस समय चर्चा जोरों पर थी कि पार्टी की कमान अब तेजस्वी यादव के हाथों में जा सकती है. लेकिन राष्ट्रीय परिषद की बैठक से पहले सर्वसम्मति से अगले 3 साल के लिए लालू प्रसाद को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया. लेकिन राष्ट्रीय परिषद की बैठक में ही लालू प्रसाद ने सभी नेताओं के सामने तेजस्वी यादव के काम करने के तरीके की तारीफ की थी. उन्होंने यह स्पष्ट संकेत दे दिया था की पार्टी के सभी बड़े फैसले तेजस्वी यादव लेंगे चाहे वह टिकट वितरण का मामला हो या पार्टी का अन्य कोई बड़ा फैसला.

''रविवार को होने वाली बैठक में मुख्य रूप से बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन को लेकर समीक्षा की जाएगी कि आखिर चूक कहां हुई. चितरंजन गगन का कहना है कि चुनाव परिणाम की समीक्षा और पार्टी की आगामी रणनीति को लेकर कल की बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है. भविष्य में पार्टी का राजनीतिक अभियान कैसा हो इन तमाम बिंदुओं पर कल की बैठक में चर्चा होगी.'' - चितरंजन गगन, प्रवक्ता, आरजेडी

विधानसभा परिणाम पर चर्चा : बिहार विधानसभा चुनाव में राजद को बड़ा झटका लगा था, मात्र 25 विधायक चुनाव जीतकर सदन पहुंचे थे. चुनाव परिणाम को लेकर राजद शुरू से ही यह दावा करती रही है कि सरकारी तंत्र के करण आरजेडी को हार का सामना करना पड़ा. हालाकि असल वजह क्या रही इसको जानने के लिए आरजेडी समीक्षा करेगी और पार्टी को मजबूती प्रदान करेगी. आरजेडी में भितरघात को लेकर बैठक में चर्चा के बाद एक्शन भी देखने को मिल सकता है.

राज्य और केंद्र की नीति पर चर्चा : चितरंजन गगन ने बताया कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में वर्तमान में देश के जो हालात हैं उस पर चर्चा की जाएगी. इसके अलावा बिहार में जिस तरीके का राजनीतिक माहौल बना है उन तमाम बिंदुओं पर पार्टी के नेताओं के बीच चर्चा की जाएगी.

''राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए सभी राज्यों के राजद के प्रदेश अध्यक्ष, राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के 85 सदस्य, पार्टी के जितने विधायक, सांसद, राज्यसभा सांसद एवं विधान पार्षद हैं, वह लोग बैठक में शामिल होंगे. इसके अलावा राजद के जितने विशेष आमंत्रित सदस्य हैं, उन लोगों को भी बैठक में शामिल होने के लिए बुलाया गया है. 200 के करीब राजद के सभी बड़े नेता बैठक में शामिल होंगे.'' - चितरंजन गगन, प्रवक्ता, आरजेडी

6 महीने बाद बड़ी बैठक : पटना के बापू सभागार में 6 महीने पहले 5 जुलाई को लालू प्रसाद को 2025-28 के लिए फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था. इसके बाद पार्टी की यह पहली बड़ी बैठक होगी. पार्टी के प्रवक्ता चितरंजन गगन ने कहा कि राष्ट्रीय परिषद की बैठक के बाद बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ. विधानसभा चुनाव के कारण पार्टी की कोई भी बड़ी बैठक नहीं हो पाई थी, इसीलिए नए साल में रविवार 25 जनवरी को राजद के कार्यकारिणी की पहली बैठक होगी.

पटना : नई कार्यकारिणी के गठन के 6 महीने के बाद रविवार 25 जनवरी 2026 को आरजेडी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है. लालू प्रसाद की अध्यक्षता में ये बैठक पटना में होगी. मीटिंग में विधानसभा चुनाव के परिणाम की समीक्षा होगी साथ ही चर्चा इस बात की भी है कि तेजस्वी यादव को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है, जिसका संकेत पहले ही पार्टी ने दे दिया है.

"तेजस्वी यादव को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर अभी कोई राजनीतिक प्रस्ताव नहीं आया है. रविवार को होने वाली बैठक में कोई इस तरह का प्रस्ताव आएगा तो उसपर विचार किया जा सकता है."-चितरंजन गगन, प्रवक्ता, आरजेडी

तेजस्वी में संभावना : लालू प्रसाद यादव पिछले कुछ समय से सक्रिय राजनीति से दूरी बनाए हुए हैं. स्वास्थ्य कारणों से वे लंबे समय से सार्वजनिक कार्यक्रमों में कम नजर आ रहे हैं. हालांकि, पार्टी के बड़े फैसलों में उनकी भूमिका अब भी निर्णायक मानी जाती है. पार्टी के एक बड़े नेता ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि लालू प्रसाद अब संगठन की कमान धीरे-धीरे नई पीढ़ी को सौंपने के पक्ष में हैं. बदले हुए राजनीतिक हालात और आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए RJD नेतृत्व भी यह मान रहा है कि संगठन को नए सिरे से धार देने की जरूरत है.

''राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद अब उन्हें संगठनात्मक तौर पर और मजबूत भूमिका देने के मूड में है. राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का पद मिलने पर तेजस्वी की जिम्मेदारी सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी को मजबूत करने का दायित्व भी उनके कंधों पर होगा. इससे पार्टी न केवल बिहार में बल्कि बिहार के बाहर भी मजबूत स्थिति में होगी.''- रमेश यादव, कार्यकर्ता, आरजेडी, राघोपुर

राष्ट्रीय कार्यकारिणी पर निगाहें : तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं. पार्टी के सबसे बड़े और लोकप्रिय चेहरा हैं. 2025 विधानसभा चुनाव में हालांकि आरजेडी के अपेक्षा के अनुरूप परिणाम नहीं आया. 2020 के चुनाव में जो आरजेडी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर ऊपरी थी, वह 2025 में मुश्किल से विधानसभा में विपक्ष करने का पद बचा पाई. लेकिन यह भी सही है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने RJD को सबसे बड़ी पार्टी बनाने में अहम भूमिका निभाई थी.

लालू प्रसाद के बाद तेजस्वी : वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक डॉ संजय कुमार का मानना है कि लालू प्रसाद ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद स्पष्ट संकेत दे दिए थे कि पार्टी में उनके बाद कोई भी अधिकृत फैसला ले सकते हैं, वो तेजस्वी यादव ही हैं.

''लालू प्रसाद यह भली भांति जानते हैं कि पारिवारिक स्थिति और पार्टी के बीच कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए उनके हाथ में अध्यक्ष का पद रहना जरूरी है. इसीलिए उनकी नजर में पार्टी का कमान लालू प्रसाद अपने ही हाथों में रखेंगे.'' - डॉ संजय कुमार, वरिष्ठ राजनीति विश्लेषक

लालू के सामने परेशानी : डॉ संजय कुमार का कहना है कि लालू प्रसाद के सामने पारिवारिक माहौल परेशानी का कारण बन गया है. तेज प्रताप यादव पार्टी और परिवार से अलग होकर अपनी राजनीति कर रहे हैं. जबकि रोहिणी आचार्य लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से हर मुद्दे पर तंज और व्यंग कस रही हैं वह पार्टी के लिए परेशानी का कारण बन गया है.

''2 दिन पहले भी तेजस्वी यादव के सिक्योरिटी कम किए जाने के सवाल पर तेज प्रताप यादव ने तंज कसते हुए कहा था कि इस जीवन का कोई लेना-देना नहीं है वह तेजस्वी यादव जानें. परिवार में जिस तरीके की नाराजगी दिख रही है उनको देख नहीं लगता है कि उस स्थिति में लालू प्रसाद तेजस्वी के हाथों पार्टी की कमान सौंपेंगे.''- डॉ संजय कुमार, वरिष्ठ राजनीति विश्लेषक

तेजस्वी को परोक्ष जिम्मेदारी : डॉ संजय कुमार का मानना है कि लालू प्रसाद की तबीयत भले ही ठीक नहीं रह रही हो लेकिन वह सिंबॉलिक रूप से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे. परिवार और पार्टी के सामने कठिन स्थिति का दौर है वैसी स्थिति में तेजस्वी के हाथों सबसे बड़ी कमान नहीं दी जाएगी. आज भी बड़े फैसले लालू प्रसाद लेते हैं. जब तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से अलग किया गया तो खुद तेजस्वी यादव ने कहा था कि यह फैसला पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का है.

''जिस तरीके से पार्टी को आगे ले जाने को लेकर चर्चा हो रही है इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि इंडायरेक्ट रूप से तेजस्वी यादव के पास ही पार्टी की कमान रहेगी. उनका मानना है कि लालू प्रसाद यादव मार्गदर्शक की भूमिका में रहेंगे और बड़े फैसलों पर उनकी सहमति बनी रहेगी.''- डॉ संजय कुमार, वरिष्ठ राजनीति विश्लेषक

सांगठनिक बदलाव फैसला : राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में संगठनात्मक बदलाव पर भी अहम फैसले लिए जा सकते हैं. जिला से लेकर प्रदेश स्तर तक संगठन को नए सिरे से मजबूत करने की योजना बनाई जा रही है. कई जिलों में संगठन की निष्क्रियता और गुटबाजी को लेकर पार्टी नेतृत्व पहले ही नाराजगी जता चुका है. माना जा रहा है कि बैठक में कमजोर इकाइयों को नए सिरे से गठन का फैसला लिया जा सकता है.

कमजोर कड़ी और भितरघात पर नजर : आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए RJD इस बार कोई ढील देने के मूड में नहीं है. पिछले चुनावों में भितरघात और अंदरूनी कलह से पार्टी को नुकसान हुआ था. इस बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ऐसे नेताओं और कार्यकर्ताओं पर सख्त कार्रवाई का प्रस्ताव आ सकता है, जिन्होंने चुनाव के दौरान पार्टी के खिलाफ काम किया था. डॉ संजय कुमार का कहना है कि नेतृत्व साफ संदेश देना चाहता है कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी. जिला के संगठन में नेतृत्व संतुलन साधने की कोशिश करेगें, ताकि अनुभव और युवाओं के जोश का बेहतर तालमेल बनाया जा सके.

