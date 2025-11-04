ETV Bharat / bharat

'1952 के बाद ये सबसे महत्वपूर्ण चुनाव', RJD सांसद मनोज झा का दावा- बिहार में तेजस्वी तय है..

'बीजेपी को विकास से मतलब नहीं': आरजेडी प्रवक्ता ने अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि गृह मंत्री बड़ी-बड़ी तकरीर करते हैं लेकिन भूल गए कि मणिपुर में उनके ही नाक के नीचे क्या हुआ? उनके ही नाक के नीचे पहलगाम हुआ. हम राजनीति को उस स्तर पर नहीं ले जाना चाहते हैं. प्रगतिशील मुद्दों पर बात करना चाहते हैं. उत्तर प्रदेश वाले योगी आदित्यनाथ आते हैं तो यहां 'टप्पू-टप्पू और क्या नहीं बोलते हैं. हम नौकरी, सरकारी योजनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर और एग्रो पर बात करते हैं और योगी जैसे लोग गांधी जी की तीन बंदर की बात कर रहे हैं.

प्रगतिशील विचारधारा है तेजस्वी की: मनोज झा कहते हैं कि यह अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है. तेजस्वी यादव अभी भी मीटिंग में प्रगतिशील विचारधारा पर बात करते हैं. नौकरी, सामाजिक सुरक्षा, जीविका दीदी का मानदेय दोगना और पक्की नौकरी की बात करते हैं, जबकि दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी भी 25-30 वर्ष पूर्व की कपोल कथाएं सुना रहे हैं. वह जब पुरानी कथाएं सुनाते हैं, तभी मोकामा में हत्या हो जाती है. रोहतास, सिवान और आरा जैसी जगहों पर हत्याएं हुईं.

'जॉब और कास्ट सेंसस पर था फोकस': ईटीवी भारत से बातचीत में मनोज झा बताते हैं कि नीतीश कुमार की जिद पर तेजस्वी यादव ने कहा कि उनको सरकार में फ्री हैंड चाहिए, खासकर जॉब फ्रंट और कास्ट सर्वे पर. डिप्टी सीएम का पद संभालने के बाद तेजस्वी ने अपने 17 महीने के कार्यकाल में नौकरी और जाति आधारित गणना के अपने वादे को पूरे भी किए. इसलिए हमारे विपक्ष के लोग भी मानते हैं कि नौकरी का मतलब तेजस्वी ही होता है.

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में इस बार आरजेडी इस बार 143 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है. पार्टी को उम्मीद है कि 2020 की गलती नहीं दोहराएगी और इस बार सत्ता पर काबिज होगी. राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. मनोज कुमार झा कहते हैं कि तेजस्वी यादव बिहार के विकास को लेकर काफी गंभीर हैं. हमारे घोषणा पत्र 'तेजस्वी प्रण' इसका प्रमाण है. वे कहते हैं कि बिहार की राजनीति में मुझे स्मरण नहीं है कि 2020 से पहले कभी नौकरी की बात हुआ करती थी. वही रटी-रटाई चीजों पर चुनाव होते थे लेकिन 2020 के चुनाव के बाद तेजस्वी यादव अल्पकाल के लिए नीतीश कुमार के साथ आए. जेडीयू को तोड़ा जा रहा था तो वह (नीतीश) हमारे पास आए थे. उन्हें याद है कि तेजस्वी ने शुरू में सरकार में शामिल होने से मना कर दिया था. वह बाहर से सरकार को समर्थन देने को राजी थे.

घोषणा पत्र का नाम 'तेजस्वी प्रण' क्यों?: इस सवाल पर आरजेडी सांसद कहते हैं कि प्रण में व्यक्तिगत कमिटमेंट होता है और संकल्प में सामूहिकता का बोध होता है लेकिन एक प्रकार से तेजस्वी प्रण में दोनों ही चीजों का सम्मिश्रण है. वे कहते हैं कि कमोबेश संकल्प और प्रण एक-दूसरे से मिलते जुलते हैं. भोजपुरी और अंगिका जैसी आठवीं अनुसूची में भाषा को लेकर भी हमने बात की है. इससे पहले किसी राजनीतिक दल के मेनिफेस्टो में इस प्रकार की कुछ चर्चा नहीं हुई थी.

प्राथमिकताओं के आधार पर होगा निर्णय: मनोज झा ने बताया कि सभी घटक दलों के साथ रायशुमारी के बाद घोषणा पत्र को तैयार किया गया है. हर दल की कुछ अपनी प्राथमिकताएं होती हैं. उस प्राथमिकता का समावेश होना और उन प्राथमिकताओं के आधार पर सरकार निर्णय देगी. इसीलिए यह डॉक्यूमेंट जो है, वह सरकार के लिए प्रेरणा का काम करेगी. यह तेजस्वी जी का प्रण है लेकिन इससे प्रेरणा उस सरकार को मिलेगी, जो 14 नवंबर के बाद महागठबंधन की बनेगी.

मेनिफेस्टो निर्माण में मनोज झा की भूमिका: मनोज झा ने कहा कि वह नहीं जानते कि नाम उनके क्यों है लेकिन मेनिफेस्टो को तैयार करने के लिए कुछ मीटिंग में शामिल जरूर हुआ. वे कहते हैं कि सबने बहुत मेहनत की है. गठबंधन के तमाम राजनीतिक दलों के लोगों ने मेहनत की है. इस समय उनके पिता गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं. जिस वजह से वह राजनीति में और चुनाव प्रचार में अधिक समय नहीं दे पा रहे हैं. इसमें पत्रकारों की भी बात कही गई है क्योंकि उनकी जॉब की सबसे बड़ी असुरक्षा होती है.

शराबबंदी और ताड़ी पर क्या है रुख?: इस बारे में राज्यसभा सांसद मनोज झा कहते हैं कि ताड़ी को लेकर कई दफा पूर्व में भी कहा जा चुका है. जब बंदी की बात हो रही थी, तब तेजस्वी यादव ने कहा था कि ताड़ी को इससे बाहर रखा जाए. ताड़ी का सांस्कृतिक पेशा से संबंध है. दूसरा हमें यह चीज परेशान कर रहा है कि कोई बड़ा अधिकारी जेल में नहीं है. केवल गरीब लोग शराबबंदी के नाम पर जेल में है. एक तरीके से शराबबंदी केवल गरीबबंदी बनकर रह गई है.

बिहार चुनाव में क्या होगा?: मनोज झा कहते हैं कि बिहार चुनाव इस बार बदलाव का चुनाव है, क्योंकि प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि वही रफ्तार और फिर से वही सरकार तो 20 साल से वह सरकार में हैं. दो दशक में पीढियां बदल गई लेकिन आपकी बातचीत का अंदाज नहीं बदला. नौकरी शब्द ही प्रधानमंत्री के जुबान पर नहीं आता है. एक ही चीज जो इस बार चुनाव ने कर दिया है, वह यह है कि आम बिहारी चाहता है बिहार को भी वही मिले, जो गुजरात को मिलता है. यह नहीं कि निवेश गुजरात में और ट्रेन का प्रवेश बिहार में श्रमिकों को लेकर. यह निवेश और ट्रेन के प्रवेश का जो फर्क है, वह बिहार मिटते देखना चाहता है.

किस बात पर तेजस्वी को वोट देंगे लोग?: आरजेडी सांसद कहते हैं कि अच्छी जॉब सिक्योरिटी और सोशल सिक्योरिटी तेजस्वी यादव का प्रमुख मुद्दा है. महागठबंधन की सरकार बनी तो संविदा शब्द और आउटसोर्सिंग अतीत का शब्द बनकर रह जाएगा और लोगों को स्थाई नौकरी दी जाएगी. इसलिए हमलोगों को पूरी उम्मीद है कि इस बार हमलोग बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनाने जा रहे हैं.

"देखिए शब्दों पर न जाइए, प्रण और संकल्प में देखे तो प्रण में व्यक्तिगत कमिटमेंट होता है और संकल्प में सामूहिकता का बोध होता है. एक प्रकार से तेजस्वी प्रण में दोनों ही चीजों का सम्मिश्रण है. इसमें वह तमाम चीजें हैं, जिसने बिहार की राजनीति को कुछ वर्षों में बदला है. तेजस्वी जी नौकरी और विकास की बातें करते हैं. ऐसे में मुझे लगता है कि बिहार चुनाव इस बार बदलाव का चुनाव है."- डॉ. मनोज कुमार झा, राज्यसभा सांसद, राष्ट्रीय जनता दल

