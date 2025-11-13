ETV Bharat / bharat

'मतगणना के दौरान गड़बड़ी की तो नेपाल जैसा दृश्य देखने को मिलेगा', चुनाव आयोग को RJD नेता की धमकी

चुनाव आयोग को सुनील सिंह की धमकी! ( ETV Bharat )

चुनाव आयोग को दी धमकी: सुनील सिंह ने चुनाव आयोग को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मतगणना के दौरान कोई गड़बड़ी की तो यहां भी नेपाल जैसा दृश्य देखने को मिल सकता है. उन्होंने कहा कि बिहार की जनता आशंकित है, ऐसे में तमाम लोग सड़क पर उतर जाएंगे.

रिटर्निंग ऑफिसर बाहर नहीं आ पाएंगे: आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने कहा कि 2020 चुनाव में चुनाव आयोग और प्रशासन ने मिलकर कुकृत्य किया था. उन्होंने कहा कि इस बार वैसी ही गड़बड़ी करने पर या तो हमारे उम्मीदवार बाहर आएंगे या वहां मौजूद रिटर्निंग ऑफिसर बाहर आ पाएंगे.

तेजस्वी यादव के साथ सुनील सिंह (ETV Bharat)

'नेपाल जैसा दृश्य देखने को मिलेगा': चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए आरजेडी नेता ने कहा कि चुनाव आयोग की साख पर बट्टा लग चुका है. सुनील सिंह ने कहा कि जिस तरह से बिहार चुनाव के दौरान रिटर्निंग अफसरों की पोस्टिंग की गई है, उससे जनता आशंकित है कि फिर बेईमानी होगी. ऐसे में अगर ऐसा हुआ तो नेपाल का दृश्य यहां पर भी देखने को मिलेगा.

लालू यादव के साथ सुनील सिंह (ETV Bharat)

"कुकृत्य आपने वर्ष 2020 में किया कि 4-4 घंटे किसी के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था, वो काम अगर इस बार होगा तो या तो मेरा उम्मीदवार बाहर आएगा या वो जो रिटर्निंग ऑफिसर होगा, वो बाहर आएगा. मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं. पूरी जनता सड़क पर आएगी और वो दृश्य देखने को मिलेगा, जो आपको नेपाल में देखने को मिला है."- सुनील कुमार सिंह, विधान पार्षद, राष्ट्रीय जनता दल

तेजस्वी यादव (ETV Bharat)

तेजस्वी ने भी जताई थी आशंका: इससे पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी मतगणना के दौरान गड़बड़ी की आशंका जता चुके हैं. बुधवार को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कहा था, 'पूरा प्रयास किया जाएगा कि काउंटिंग को स्लो करवाया जाए. जहां घटनाएं होगी, वहां कोई कारवाई नहीं करवाएंंगे ये लोग लेकिन पूरे बिहार में मिलिट्री फ्लैग मार्च करवाएंंगे.

ये भी पढे़ं: