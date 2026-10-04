दरभंगा शिक्षक सीट पर महागठबंधन में रार, लालू यादव ने मदन मोहन झा के खिलाफ कुंवर राय को उतारा
कांग्रेस के खिलाफ आरजेडी ने भी अपना प्रत्याशी मैदान में उतार दिया है. दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में इस कद्दावर नेता को टिकट थमाया. रिपोर्ट-अविनाश
Published : October 4, 2026 at 2:32 PM IST
पटना : बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर महागठबंधन में घमासन मचा हुआ है. आरजेडी ने दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए न सिर्फ अपने पत्ते खोले बल्कि ये भी जता दिया को वह कांग्रेस से दो-दो हाथ के मूड में है. इस सीट पर कांग्रेस ने अपना पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान एमएलसी मदन मोहन झा को उम्मीदवार बनाया था. इस सीट पर कैंडिडेट की घोषणा के बाद माना जा रहा है कि महागठबंधन दो-फाड़ हो चुका है.
आरजेडी ने कांग्रेस के खिलाफ उतारा एमएलसी प्रत्याशी
राष्ट्रीय जनता दल ने इस प्रतिष्ठित सीट से डॉ कुंवर राय को अपना आधिकारिक प्रत्याशी नियुक्त किया है. पार्टी के सर्वोच्च नेता लालू प्रसाद यादव ने उनके नाम पर अंतिम मुहर लगाते हुए सिंबल जारी कर दिया है. लालू यादव ने अपने हाथों से कुंवर राय को पार्टी का सिंबल सौंपा.
मैदान में मदन मोहन झा के सामने आरजेडी के कुंवर राय
राजद के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने इस फैसले की पुष्टि करते हुए बताया कि उम्मीदवार चयन की यह प्रक्रिया पूरी तरह लोकतांत्रिक और रणनीतिक रही. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के दिशा-निर्देशों और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव की सलाह के बाद, प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने कुंवर राय के नाम का आधिकारिक ऐलान किया,
शिक्षक राजनीति का जाना-माना चेहरा हैं कुंवर राय
पार्टी ने इस सीट पर किसी बाहरी चेहरे के बजाय संगठन के भीतर से ही एक कद्दावर नाम पर भरोसा जताया है. कुमर राय इससे पहले बिहार प्रदेश राजद शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि शिक्षकों के मुद्दों पर लगातार मुखर रहने और उनके अधिकारों के लिए सड़क पर उतरकर संघर्ष करने के कारण ही उन्हें इस बार विधान परिषद का टिकट मिला है.
कुंवर राय के नाम की घोषणा के बाद दरभंगा क्षेत्र का चुनावी मुकाबला दिलचस्प हो गया है. राजद नेताओं को उम्मीद है कि जमीनी स्तर पर शिक्षकों के बीच कुंवर राय की मजबूत पकड़ का फायदा पार्टी को इस चुनाव में सीधे तौर पर मिलेगा. कुंवर राय आरजेडी शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं. जबकि कांग्रेस के मदन मोहन झा मौजूदा एमएलसी भी हैं.
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