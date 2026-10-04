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दरभंगा शिक्षक सीट पर महागठबंधन में रार, लालू यादव ने मदन मोहन झा के खिलाफ कुंवर राय को उतारा

कुंवर राय को टिकट देते लालू यादव ( ETV Bharat )

पटना : बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर महागठबंधन में घमासन मचा हुआ है. आरजेडी ने दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए न सिर्फ अपने पत्ते खोले बल्कि ये भी जता दिया को वह कांग्रेस से दो-दो हाथ के मूड में है. इस सीट पर कांग्रेस ने अपना पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान एमएलसी मदन मोहन झा को उम्मीदवार बनाया था. इस सीट पर कैंडिडेट की घोषणा के बाद माना जा रहा है कि महागठबंधन दो-फाड़ हो चुका है.