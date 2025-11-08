ETV Bharat / bharat

राजद एमएलसी अजय सिंह का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा से बहस पर कही ये बात

देवघर: बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और लखीसराय से राजद एमएलसी अजय सिंह के बीच तीखी नोक जोक और तू-तू मैं-मैं इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है. 6 नवंबर को वोटिंग के दिन लखीसराय विधानसभा के एनडीए की तरफ से भाजपा प्रत्याशी सह बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय सिन्हा और राष्ट्रीय जनता दल के एमएलसी अजय सिंह के बीच तीखी नोक झोंक हुई थी.

एनडीए प्रत्याशी हार के डर से लोगों को गुमराह कर रहे हैंः अजय सिंह

इस घटना के बाद राष्ट्रीय जनता दल एमएलसी अजय सिंह ने ईटीवी भारत से खास बातचीत के दौरान कहा कि जो घटना छह नवंबर को हुई थी, इससे प्रतीत होता है कि एनडीए के प्रत्याशी अब हार रहे हैं. इसीलिए इस तरह का हाई वोल्टेज ड्रामा कर लोगों को गुमराह कर रहे हैं.

बिहार के राजद एमएलसी अजय सिंह से खास बातचीत (Etv Bharat)

उन्होंने ईटीवी भारत से खास बातचीत करते हुए कहा कि जिस तरह से डिप्टी चीफ मिनिस्टर अपने पावर का दुरुपयोग कर उनकी गाड़ी को रोकने का प्रयास कर रहे थे, इससे साफ पता चल रहा था कि वह गुंडागर्दी पर उतर गए हैं.

बिहार के डिप्टी सीएम की हार पक्की हैः अजय सिंह

उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने बिना जाने समझे उनके ऊपर शराब पीने का आरोप लगा दिया, जिसको लेकर उन्होंने तुरंत ही अपनी जांच करवाई. लोगों के लगातार कमेंट को देखकर यह लग रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पत्ता साफ है.