ETV Bharat / bharat

राजद एमएलसी अजय सिंह का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा से बहस पर कही ये बात

राजद एमएलसी अजय सिंह ने कहा कि इस बार बिहार के डिप्टी सीएम हार रहे हैं. पढ़ें हितेश कुमार चौधरी की रिपोर्ट.

DEPUTY CM AND RJD MLC CLASH
ग्राफिक्स इमेज (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 8, 2025 at 1:33 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

देवघर: बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और लखीसराय से राजद एमएलसी अजय सिंह के बीच तीखी नोक जोक और तू-तू मैं-मैं इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है. 6 नवंबर को वोटिंग के दिन लखीसराय विधानसभा के एनडीए की तरफ से भाजपा प्रत्याशी सह बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय सिन्हा और राष्ट्रीय जनता दल के एमएलसी अजय सिंह के बीच तीखी नोक झोंक हुई थी.

एनडीए प्रत्याशी हार के डर से लोगों को गुमराह कर रहे हैंः अजय सिंह

इस घटना के बाद राष्ट्रीय जनता दल एमएलसी अजय सिंह ने ईटीवी भारत से खास बातचीत के दौरान कहा कि जो घटना छह नवंबर को हुई थी, इससे प्रतीत होता है कि एनडीए के प्रत्याशी अब हार रहे हैं. इसीलिए इस तरह का हाई वोल्टेज ड्रामा कर लोगों को गुमराह कर रहे हैं.

बिहार के राजद एमएलसी अजय सिंह से खास बातचीत (Etv Bharat)

उन्होंने ईटीवी भारत से खास बातचीत करते हुए कहा कि जिस तरह से डिप्टी चीफ मिनिस्टर अपने पावर का दुरुपयोग कर उनकी गाड़ी को रोकने का प्रयास कर रहे थे, इससे साफ पता चल रहा था कि वह गुंडागर्दी पर उतर गए हैं.

बिहार के डिप्टी सीएम की हार पक्की हैः अजय सिंह

उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने बिना जाने समझे उनके ऊपर शराब पीने का आरोप लगा दिया, जिसको लेकर उन्होंने तुरंत ही अपनी जांच करवाई. लोगों के लगातार कमेंट को देखकर यह लग रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पत्ता साफ है.

जब अजय सिंह से पूछा गया कि घटना के बाद उनके नेता तेजस्वी यादव ने क्या कहा तो उन्होंने कहा कि जैसे उन्हें पता चला कि तेजस्वी यादव देवघर आए हैं तो वह तुरंत ही अपने नेता से मिलने गए और शनिवार को जमुई एवं नवादा में होने वाले चुनाव प्रचार में साथ देने पर विचार विमर्श हुआ.

इंडिया गठबंधन बिहार में सरकार बनाएगीः अजय सिंह

वहीं मोकामा और बिहार के अन्य क्षेत्रों में चल रहे जातिवाद की राजनीति पर भी उन्होंने कहा कि यह सिर्फ माहौल बनाया जा रहा है. आने वाले 14 नवंबर को इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ बिहार में सरकार बनाएगी और एनडीए गठबंधन को मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगी.

ये भी पढ़ेंः

कैमरे के सामने भिड़ गए डिप्टी सीएम और राजद MLC, विजय सिन्हा और राजद MLC के बीच हुई तीखी बहस

मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने झामुमो प्रत्याशी के पक्ष में किया चुनाव प्रचार, बोली- रामदास सोरेन के विजन को करना है पूरा

घाटशिला में रघुवर दास का रोड शो, भाजपा की जीत का किया दावा, रामेश्वर उरांव ने कहा- झामुमो की होगी जीत

TAGGED:

राजद एमएलसी अजय सिंह
RJD MLC CLASH
बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा
BIHAR ELECTIONS
RJD MLC AJAY SINGH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.