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दलित के कंधे पर बैठकर नदी पार कर रहे थे RJD विधायक, संतुलन बिगड़ते ही गिरे धड़ाम!

नदी पार करने के दौरान धड़ाम गिरे राजद विधायक ( Etv Bharat )

पलामू: झारखंड के पलामू जिले के बिश्रामपुर अंतर्गत घासीदाग में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के स्थानीय विधायक नरेश प्रसाद सिंह का एक वीडियो और मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यहां धुरिया नदी पार करने के दौरान विधायक एक दलित व्यक्ति के कंधे पर सवार हो गए. हालांकि, नदी के बीच धारा में संतुलन बिगड़ने के कारण विधायक और उन्हें कंधे पर उठाने वाला शख्स, दोनों ही पानी में गिर गए. गनीमत रही कि नदी में पानी घुटने तक ही था और इस हादसे में किसी को गंभीर चोट नहीं आई है.

धार्मिक समारोह में शामिल होने जा रहे थे विधायक