बिहार विधानसभा चुनाव में हार पर RJD में अंतर्कलह? भाई वीरेन्द्र ने फोड़ा पार्टी नेतृत्व पर ठीकरा, जेडीयू-बीजेपी भी हमलावर

RJD में विधानसभा चुनाव में हार को लेकर अंतर्कलह शुरू हो गई है. पार्टी के बड़े नेता भाई वीरेन्द्र ने इसको लेकर सवाल उठाए हैं..पढ़ें-

भाई वीरेन्द्र, आरजेडी विधायक
Published : January 24, 2026 at 3:05 PM IST

पटना : बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी की करारी हार के बाद भाई वीरेन्द्र का हाल में दिया बयान चर्चा में आ गया. आरजेडी के भीतर भी अब चुनाव में हार को लेकर सवाल उठने लगे हैं. एक कार्यक्रम में दिए गए बयान में भाई वीरेन्द्र ने पार्टी की हार का ठीकरा पार्टी नेतृत्व की रणनीति और टिकट बंटवारे के तौर तरीके पर फोड़ा है. हार की टीस अब भी आरजेडी नेताओं को चुभ रही है.

पार्टी नेतृत्व पर फोड़ा हार का ठीकरा : आरजेडी के मनेर विधायक भाई वीरेन्द्र ने पार्टी के अंदर टिकट बंटवारे की प्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि टिकट बंटवारे में पार्टी के योग्य और कर्मठ कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज किया गया और दूसरे-दूसरे आधार पर टिकट देकर बाहरी लोगों तक को उम्मीदवार बनाया गया.

'टिकट यादव को देना था तो काटा क्यों..?' : उन्होंने दिनारा विधानसभा सीट पर विजय मंडल के टिकट काटने पर भी सवाल खड़े किये और पूछा कि जब टिकट यादव को ही देना था तो फिर टिकट काटा क्यों? विजय मंडल पार्टी के ऐसे नेता हैं जिनकी लड़ाई उन्होंने अपने दल में बहुत लड़ी थी. उन्होंने साफ-साफ कहा कि विजय मंडल का टिकट नहीं काटना चाहिए था.

''बाहर के लोगों को टिकट दिया गया, जो दूसरे जिला के लोग थे, कुछ ऐसे नेता हमारे यहां है, जो नाम के समाजवादी है, और तीन जिला चलाते है. इसलिए वैसे लोग जब तक राजनीति में रहेंगे और उनके कहने पर टिकट मिलेगा, तो कोई भी पार्टी का वही हाल होगा जो आज हमारे दल का हुआ है.'' - भाई वीरेन्द्र, आरजेडी विधायक, मनेर

भाई वीरेंद्र के बयान पर बीजेपी : वहीं, भाई वीरेन्द्र के इसी बयान पर बीजेपी के प्रवक्ता नीरज कुमार ने हमला बोला है . उन्होने कहा कि तेजस्वी यादव कभी ईवीएम तो कभी चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं, जबकि उनकी ही पार्टी के विधायक टिकट वितरण पर सवाल खड़े कर रहे हैं. यह राजद के भीतर गहरी आंतरिक कलह को दर्शाता है.

"तेजस्वी यादव कभी EVM तो कभी चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं लेकिन आज उनकी पार्टी के विधायक पार्टी के अंदर टिकट वितरण पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं. भाई वीरेन्द्र का ये सवाल राष्ट्रीय जनता दल के भीतर गहरी आंतरिक कलह को दर्शा रहा है."- नीरज कुमार, प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी

भाई वीरेंद्र पर क्या बोले जेडीयू नेता? : जेडीयू प्रवक्ता अरविंद निषाद ने कहा कि, भाई वीरेन्द्र का दर्द सही है, जिस प्रकार से आरजेडी में टिकटों का बंटवारा होता है. ऐसा लगता है जैसे बोली लगाई जाती है. जब चुनाव में बुरी तरह से हार हुई और हार के बाद समीक्षा बैठक में कोई नेता इस पर सवाल खड़ा नहीं कर पाया तो मजबूरी यह बात आज भाई वीरेन्द्र को कहनी पड़ी.

''इस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को भाई वीरेन्द्र के सवालों का जवाब देना चाहिए. क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल में अचानक उम्मीदवारों की भरमार हो जाती है. फिर चुनाव मैदान में वैसे उम्मीदवार आते है तो चर्चा शुरू हो जाती है कि उन्होंने स्पेशल तरीके से टिकट प्राप्त किया है.'' - अरविंद निषाद, जेडीयू प्रवक्ता

हार के बाद से ही दिखने लगे थे विरोध के स्वर : इससे पहले रोहिणी आचार्य ने भी पार्टी के भीतर हार को लेकर जिम्मेदार शख्स को हार की जिम्मेदारी लेने की बात कही थी. जिसके बाद उन्हें घर में ही विरोध का सामना करना पड़ा था. वैसे भी चुनाव शुरू होने से पहले पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव ने पार्टी में नीतिगत फैसले लेने, टिकट वितरण की जिम्मेदारी का पावर तेजस्वी यादव को अधिकृत कर दिया था.

संपादक की पसंद

