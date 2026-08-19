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'जब तक छात्रों के साथ न्याय नहीं होता, तब तक हम लड़ाई लड़ेंगे' सम्राट सरकार के खिलाफ तेजस्वी का हल्ला बोल

RJD के लोकभवन मार्च के दौरान जमकर हंगामा हुआ. तेजस्वी यादव को हिरासत में लिया गया. रिपोर्ट- कृष्णनंदन एवं राजीव रंजन पाठक

RJD Lok Bhavan March
पटना में RJD का प्रदर्शन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 19, 2026 at 1:46 PM IST

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पटना : बिहार में नीट पेपर लीक मामला, एके 47 फायरिंग मामला, पेंडिंग परीक्षा भर्ती और कानून व्यवस्था सहित कई मुद्दों को लेकर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चल रहे राष्ट्रीय जनता दल के लोकभवन मार्च में जमकर हंगामा हुआ. तेजस्वी यादव ने सम्राट सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है. जेपी गोलंबर से शुरू हुए पार्टी के लोकभवन मार्च के दौरान प्रदर्शनकारी नेताओं और कार्यकर्ताओं को इनकम टैक्स गोलंबर के पास रोक दिया गया. इस दौरान पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव को हिरासत में लिया गया.

वाटर कैनन के इस्तेमाल पर भड़के तेजस्वी : तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बड़ी संख्या मे कार्यकर्ता हाथों में तिरंगा थामे लोकभवन की ओर पैदल मार्च करते हुए आगे बढ़ रहे थे, इसी दौरान कार्यकर्ताओं को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया. इसपर तेजस्वी यादव ने सम्राट सरकार पर हमला करते हुए कहा, यह सब सम्राट चौधरी के आदेश पर हुआ है.

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"इससे (वाटर कैनन) कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. जनता जाग चुकी है और सड़कों पर है. अब सरकार को झुकना ही पड़ेगा. ऐसे काम नहीं चलेगा."- तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष

हिरासत में तेजस्वी यादव : इस दौरान तेजस्वी यादव को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. उनको गाड़ी में बैठाया गया. हालांकि इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया. प्रदर्शन के दौरान तेजस्वी यादव की बड़ी बहन और लोकसभा सांसद मीसा भारती भी मौजूद रहीं.

हम लड़ते रहेंगे- तेजस्वी यादव : हिरासत में लिए गए तेजस्वी यादव ने कहा, "हम लोगों का मार्च राजभवन तक था, लेकिन इनकम टैक्स गोलंबर पर ही रोक दिया गया है. इस सरकार के खिलाफ हम लोग लड़ते रहेंगे. हम लोग जेल से डरने वाले नहीं है. हम छात्रों के हक और अधिकार के लिए, बेरोजगारी को मिटाने के लिए, पेपर लीक रोकने के लिए, पारदर्शी परीक्षा, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य और बिहार को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग हमेशा आवाज उठाते रहेंगे और लड़ते रहेंगे."

"जब तक छात्रों के साथ न्याय नहीं हो जाता, तब तक हम लोग लड़ाई लड़ेंगे.-" तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष

मीसा भारती का हमला : राजद सांसद मीसा भारती ने कहा कि छात्रों के साथ जो अन्याय हुआ है, उसे आज 20-25 दिन बीत गए हैं. लेकिन फिर भी सरकार नींद से नहीं जागी है. सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार ने माना कि AK- 47 का इस्तेमाल हुआ था. तब जज साहब को बिहार सरकार के वकील से यह पूछना चाहिए था कि AK- 47 लेकर प्रदर्शन में जाने की अनुमति किसने दी?

"अगर DM और SP ने अनुमति दी थी तो उन्हें तुरंत सस्पेंड करना चाहिए. लेकिन ये बिहार सरकार हत्यारी सरकार है जो आम जन की हत्या करवा रही है और युवाओं के भविष्य की भी हत्या कर रही है."- मीसा भारती, आरजेडी सांसद

'AK-47 का इस्तेमाल करने की इजाजत किसने दी' : वहीं राजद सांसद मनोज कुमार झा ने कहा, "छात्र और युवा पूरे देश में आक्रोशित है खासकर बिहार में परीक्षा लीक एक परंपरा बन गई है. बेरोजगारी की दंश युवा झेल नहीं पा रहे हैं. समाधान के लिए ये मार्च है. किसने एके-47 का इस्तेमाल करने की इजाजत दी, ये सवाल अब भी बना है.

"जनता अपना दम दिखाती है तो बदलाव होता है. बिहार का युवा हार नहीं मानेगा."- मनोज झा, राजद सांसद

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