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तेजस्वी यादव ने द्रमुक सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की सराहना की

संसद में पेश किए गए परिसीमन विधेयक जैसे मुद्दों पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन द्वारा अपनाया गया मजबूत रुख सराहनीय है. उन्होंने कहा, 'तमिलनाडु के लोगों को एक राजनीतिक विचारधारा को बनाए रखने और सामाजिक न्याय की रक्षा करने के लिए अपने वोटों का इस्तेमाल करना चाहिए.'

तमिलनाडु शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, औद्योगीकरण और डिजिटल साक्षरता के क्षेत्रों में सबसे आगे खड़ा है. यह भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में दूसरा सबसे बड़ा योगदान देने वाला राज्य है. प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार, संघवाद के सिद्धांतों को कमजोर करने की कोशिश कर रही है.

इस अवसर पर उन्होंने कहा, 'डीएमके प्रशासन के तहत, तमिलनाडु का विकास और सामाजिक न्याय की दिशा में उसकी यात्रा सचमुच सराहनीय है. तमिलनाडु, देश के सामाजिक न्याय के नक्शे पर एक प्रकाश-स्तंभ की तरह चमकता है. इस राज्य में सामाजिक न्याय महज एक नारा नहीं है बल्कि यह एक ऐसी प्रतिबद्धता है जो लोगों के रोजमर्रा के जीवन के साथ गहराई से जुड़ी हुई है.'

डीएमके अध्यक्ष और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस के उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार किया. इसमें आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी इस सभा में शामिल हुए और प्रचार किया.

कोयंबटूर: आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने तमिलनाडु की सराहना करते हुए कहा है कि यह सामाजिक न्याय के मानचित्र पर एक प्रकाशस्तंभ के रूप में खड़ा है. सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस द्वारा एक विशाल जनसभा का आयोजन शनिवार शाम कोयंबटूर जिले के मेट्टुपालयम में किया गया.

मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कहा कि निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन विधेयक लाकर, प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें एक 'बाशा' में बदल दिया और उन्हें केवल एक 'मणिकम' की भूमिका से ऊपर उठा दिया है, जो पहले पूरी तरह से चुनाव से जुड़े कार्यों पर ही केंद्रित थे.

एक सार्वजनिक प्रचार सभा में उन्होंने टिप्पणी की, 'विभिन्न कार्यक्रमों के लिए नीलगिरी जिले की अपनी यात्राओं के दौरान मैं आदिवासी समुदायों से मिला और उनकी मांगों को पूरा किया. विशेष रूप से मैंने इस क्षेत्र में मानव-पशु संघर्ष को रोकने के लिए ठोस उपाय किए हैं और कई योजनाएं लागू की है.

मैंने विभिन्न परियोजनाएं पूरी की है, जिनमें मेट्टुपालयम में उन्नत बस टर्मिनस, नई पेयजल योजनाएं और मानव-पशु संघर्ष को कम करने के लिए सौर-ऊर्जा से चलने वाली बिजली की बाड़ लगाना शामिल है.'

पिछला चुनाव जीतने और पदभार संभालने के बाद मेरा सबसे पहला आधिकारिक हस्ताक्षर 'महिलाओं के लिए विडियल यात्रा योजना' के लिए था. इस कदम के जरिए हमने यह सूक्ष्म संकेत दिया कि यह प्रशासन महिलाओं के कल्याण को प्राथमिकता देता है. चाहे इसकी आर्थिक लागत कितनी भी हो भले ही वह करोड़ों रुपये हो हमने 'विडियल यात्रा योजना' और 'महिला अधिकार योजना' जैसी पहलें शुरू की.

'महिला अधिकार योजना' महिलाओं की कड़ी मेहनत और उनके योगदान के प्रति सम्मान और पहचान का एक प्रतीक है. कोई भी राज्य तब तक सही मायने में समृद्ध नहीं हो सकता, जब तक कि उसकी महिलाएं भी उसके साथ-साथ समृद्ध न हों. जब मैं मुख्यमंत्री बना, तो मेरी पत्नी से ज्यादा खुश कोई नहीं थी. कोयंबटूर में एडप्पादी पलानीस्वामी ने दावा किया कि सेंथिल बालाजी करूर से चुनाव लड़ने के डर से भागकर कोयंबटूर आ गए थे.

हालाँकि, सच्चाई यह है कि मैं ही उन्हें कोयंबटूर लेकर आया था ठीक इसलिए, क्योंकि करूर में उनकी जीत पहले से ही तय थी. उन दिनों, एआईएडीएमके के एस.पी. वेलुमणि ने पहले ही 'भ्रष्टाचार मंत्री' के रूप में एक बदनाम शोहरत हासिल कर ली थी. यह केंद्र सरकार ही थी, जिसने कोयंबटूर के लिए मेट्रो रेल परियोजना के कार्यान्वयन में बाधा डाली थी. फिर भी, एडप्पादी पलानीस्वामी के कार्यों में विश्वासघात के सिवा कुछ भी नहीं है. यह चुनाव मूल रूप से तमिलनाडु और एनडीए के बीच एक मुकाबला है.

मुख्यमंत्री स्टालिन ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा,'पलानीस्वामी ने एक बार मजाक में पूछा था कि क्या सिर्फ काली शर्ट पहनने से परिसीमन अधिनियम को रोका जा सकता है. अब जब वही बिल आखिरकार पास नहीं हो पाया, तो इस बारे में उनका क्या कहना है? कोयंबटूर में बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू में आरोप लगाया कि डीएमके ने महिला आरक्षण बिल में रुकावट डाली थी. फिर भी उसी भाषण में उन्होंने यह भी दावा किया कि उनकी सरकार ने 2023 में ही महिला आरक्षण अधिनियम को सफलतापूर्वक लागू कर दिया था.

परिसीमन बिल पेश करके प्रधानमंत्री मोदी ने मुझे जो पहले सिर्फ एक 'माणिकम' (एक रत्न) था और चुपचाप चुनावी काम देख रहा था असल में एक 'बादशाह' (एक निर्विवाद नेता) में बदल दिया है. अब से, हमारी जीत हमेशा के लिए पक्की है. मैं प्रधानमंत्री मोदी का तहे दिल से और गहरा आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने खास तौर पर हमारी तरफ से प्रचार करने के लिए कोयंबटूर आने की जहमत उठाई.'