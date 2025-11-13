ETV Bharat / bharat

'हे भगवान! तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनें..', बिहार के इस गांव में 24 घंटे का हवन यज्ञ

तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूजा-पाठ का दौर शुरू हो गया है. आरजेडी नेता ने 24 घंटे का हवन-यज्ञ रखा है.

Tejashwi Yadav
तेजस्वी यादव के लिए हवन यज्ञ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 13, 2025 at 3:41 PM IST

2 Min Read
वैशाली: शुक्रवार को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का परिणाम आएगा लेकिन उससे पहले एक तरफ जहां जीत के दावे किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पूजा-पाठ भी शुरू हो गया है. इसी बीच वैशाली में आरजेडी ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के संकल्प के साथ 24 घंटे का यज्ञ और हवन शुरू किया है.

तेजस्वी यादव के लिए हवन यज्ञ: पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने की कामना के साथ राष्ट्रीय जनता दल के नेता केदार प्रसाद यादव वैशाली जिले के भगवानपुर किरतपुर राजाराम गांव में 24 घंटे का हवन यज्ञ कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि भगवान भोलेनाथ की कृपा इस बार हमारे नेता जरूर मुख्यमंत्री बनेंगे और राज्य को आगे बढ़ाएंगे.

तेजस्वी यादव को सीएम बनाने के लिए हवन यज्ञ (ETV Bharat)

'तेजस्वी यादव की जरूरत': आरजेडी चीफ लालू यादव के करीबी माने जाने वाले केदार यादव ने कहा कि बिहार को तेजस्वी यादव की जरूरत है. उन्होंने तेजस्वी को बिहार का भविष्य, बेरोजगारों को रोजगार देने वाला और विकास पुरुष बताया.

Tejashwi Yadav
आरजेडी नेता तेजस्वी यादव (ETV Bharat)

"तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए संकल्प लिया हूं. 24 घंटे का यज्ञ शुरू किया हूं कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनें, बिहार का विकास करें. इसीलिए तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए 24 घंटे का हवन-यज्ञ किया हूं."- केदार प्रसाद यादव, नेता, राष्ट्रीय जनता दल

Tejashwi Yadav
वैशाली में आरजेडी नेता की पूजा-अर्चना (ETV Bharat)

तेजस्वी के लिए छठ में किया दंड प्रणाम: इससे पहले भी केदार यादव ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए छठ में पूजा की थी. वह लगभग 2 किलोमीटर तक दंड प्रणाम करते हुए छठ घाट तक गए थे.

Tejashwi Yadav
महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट तेजस्वी यादव (ETV Bharat)

एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार: नतीजे तो 14 नवंबर को आएंगे लेकिन अगर एग्जिट पोल की बात करें तो इसमें एनडीए की सरकार बनती दिख रही है. ज्यादातर एग्जिट पोल ने एनडीए की सरकार बनने का दावा किया है. हालांकि कुछ ने नजदीकी मुकाबले की बात की है तो वहीं एक ने महागठबंधन की जीत का दावा किया है.

