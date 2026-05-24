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गाजियाबाद में लालू-तेजस्वी देंगे सियासी सुपर भोज, इराज के पहले जन्मदिन पर 'शक्ति प्रदर्शन'

पारिवारिक कार्यक्रम बनेगा विपक्षी एकता का मंच? : ऐसे में यह आयोजन केवल पारिवारिक कार्यक्रम नहीं बल्कि विपक्षी एकता के बड़े मंच के रूप में भी देखा जा रहा है. राजनीतिक जानकार इसे आगामी बिहार विधानसभा चुनाव और राष्ट्रीय राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं. इराज का जन्म 27 मई 2025 को हुआ था.

राहुल, अखिलेश और केजरीवाल को निमंत्रण : सूत्रों के मुताबिक इराज के जन्मदिन समारोह में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को भी निमंत्रण भेजा गया है.

राजद के सभी सांसद-विधायकों को बुलावा : राष्ट्रीय जनता दल की ओर से इस कार्यक्रम को लेकर विशेष तैयारी की गई है. पार्टी के सभी विधायक, विधान पार्षद, लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को भी आमंत्रित किया गया है. इसके अलावा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल समेत कई वरिष्ठ नेता भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे. लंबे समय बाद राजद की ओर से इतने बड़े स्तर पर आयोजन किया जा रहा है.

पोते इराज के साथ लालू यादव (ETV Bharat)

चुनाव के बाद पहला बड़ा शक्ति प्रदर्शन : बिहार विधानसभा चुनाव में राजद को केवल 25 सीटें मिली थीं. चुनाव के बाद पार्टी की ओर से कोई बड़ा राजनीतिक आयोजन नहीं किया गया था. ऐसे में ईराज के जन्मदिन समारोह को राजद के शक्ति प्रदर्शन और संगठनात्मक एकजुटता के तौर पर भी देखा जा रहा है. पार्टी इस मौके के जरिए कार्यकर्ताओं और नेताओं को एक मंच पर लाने की कोशिश कर रही है.

जन्मदिन के बहाने विपक्षी महाजुटान की तैयारी : गाजियाबाद में होने वाला यह आयोजन विपक्षी दलों के संभावित महागठबंधन की तस्वीर भी पेश कर सकता है. अगर राहुल गांधी, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल जैसे नेता एक मंच पर दिखाई देते हैं तो यह राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा संदेश माना जाएगा. बिहार की राजनीति के साथ-साथ इसका असर राष्ट्रीय स्तर पर भी देखने को मिल सकता है.

बच्चे के जन्मदिन पर धूम-धाम से जश्न (ETV Bharat)

विपक्षी एकता का बड़ा संदेश देने की कोशिश : कुल मिलाकर लालू प्रसाद यादव ने अपने पोते ईराज के जन्मदिन को राजनीतिक रूप देने की रणनीति बनाई है. परिवारिक समारोह के बहाने विपक्षी नेताओं को एक साथ लाकर वह एकता और मजबूती का संदेश देना चाहते हैं. अब सबकी नजर 27 मई के आयोजन पर टिकी है कि आखिर कौन-कौन से बड़े नेता इस मंच पर शामिल होते हैं.

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